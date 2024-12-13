Criador de Vídeos de Treinamento para Redução de Custos: Economize Tempo e Dinheiro

Aproveite avatares de IA para conteúdo de e-learning escalável e envolvente, reduzindo significativamente os custos de produção para equipes de L&D.

Crie um vídeo de treinamento de 1 minuto direcionado a equipes de L&D, demonstrando como as capacidades do "criador de vídeos de treinamento para redução de custos" da HeyGen simplificam a produção de conteúdo. O estilo visual deve ser profissional e informativo, utilizando gráficos limpos e modernos e uma narração clara e articulada. Destaque a facilidade de criar módulos complexos usando "Texto para vídeo a partir de roteiro" para um apresentador "avatar de IA".

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo instrucional de 90 segundos para especialistas em integração de funcionários, ilustrando como o conteúdo gerado por IA aumenta o "retorno de conhecimento" para novos contratados. O estilo visual e de áudio deve ser amigável, acessível e altamente interativo, usando "Modelos e cenas" vibrantes e garantindo acessibilidade com "Legendas" claras ao longo do vídeo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de demonstração abrangente de 2 minutos voltado para equipes de L&D empresariais, destacando como a HeyGen apoia a "criação de vídeos escalável" para diversos "vídeos de treinamento corporativo". O estilo visual deve ser sofisticado e corporativo, mostrando vários casos de uso com transições de cena dinâmicas. Enfatize a flexibilidade de "Redimensionamento de proporção e exportações" e os ricos recursos disponíveis através do "Suporte de biblioteca de mídia/estoque".
Prompt de Exemplo 3
Produza um spot promocional conciso de 45 segundos para equipes globais de L&D, mostrando a eficiência da HeyGen como um "gerador de vídeos de IA" para criar rapidamente diversos "vídeos de treinamento". O estilo visual deve ser dinâmico e multicultural, apresentando vários "avatares de IA" em diferentes cenários. O áudio deve incorporar "Geração de narração" profissional em vários idiomas para transmitir alcance global e facilidade de personalização.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Treinamento para Redução de Custos

Simplifique a produção de vídeos de treinamento corporativo e reduza significativamente os custos aproveitando a criação de vídeos com IA para conteúdo de e-learning impactante.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Elabore seu conteúdo de treinamento e use o recurso Texto para vídeo a partir de roteiro para convertê-lo instantaneamente em um storyboard de vídeo. Isso elimina a necessidade de filmagens e edições caras, reduzindo drasticamente o tempo e os custos de produção.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma variedade de avatares de IA realistas para apresentar seu material de treinamento. Isso elimina o custo e a complexidade de contratar atores, reservar estúdios ou gerenciar equipes de filmagem, tornando o vídeo profissional acessível.
3
Step 3
Aplique a Identidade da Marca
Integre os elementos visuais da sua empresa com controles de Branding, incluindo logotipos, cores e fontes, para garantir que seus vídeos de treinamento estejam perfeitamente alinhados com as diretrizes corporativas, promovendo a consistência da marca sem esforço.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Gere seu vídeo de treinamento final com legendas automáticas, garantindo acessibilidade e melhorando a retenção de conhecimento para todos os aprendizes. Compartilhe facilmente seu conteúdo de alta qualidade em várias plataformas para maximizar o impacto.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique tópicos complexos para educação

.

Transforme assuntos intrincados em vídeos instrucionais fáceis de entender, reduzindo o tempo e os recursos necessários para transmitir informações complexas de forma eficaz em qualquer área.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento corporativo profissional usando IA?

A HeyGen é uma plataforma avançada de vídeo com IA que transforma roteiros em vídeos de treinamento corporativo profissional com avatares de IA realistas. Este processo simplificado elimina a produção de vídeo complexa, facilitando para as equipes de L&D a geração de conteúdo de e-learning de alta qualidade de forma eficiente.

A HeyGen pode personalizar elementos de marca e estilos visuais para vídeos de treinamento?

Sim, a HeyGen oferece controles abrangentes de branding para garantir que seus vídeos de treinamento estejam alinhados com a identidade corporativa, incluindo logotipos personalizados e cores da marca. Você também pode utilizar vários modelos, cenas e opções de redimensionamento de proporção para criar conteúdo de vídeo profissional e com marca.

Quais recursos a HeyGen oferece para melhorar a acessibilidade e o alcance global dos vídeos de treinamento?

A HeyGen melhora a acessibilidade com legendas automáticas, tornando seus vídeos de treinamento mais inclusivos para diversos aprendizes. Além disso, suas capacidades avançadas de geração de narração suportam conteúdo multilíngue, facilitando a criação de vídeos escaláveis para um público global.

Que tipo de avatares de IA a HeyGen utiliza para conteúdo de treinamento e e-learning?

A HeyGen emprega avatares de IA altamente realistas que podem apresentar seu conteúdo de treinamento e e-learning de forma dinâmica. Esses apresentadores de IA avançados ajudam a melhorar a retenção de conhecimento e o engajamento, tornando tópicos complexos mais fáceis de entender e lembrar.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo