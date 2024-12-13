Gerador de Vídeos de Treinamento para Redução de Custos: Crie Treinamentos Mais Rápido

Reduza os custos de treinamento e capacite as equipes de L&D a expandir o e-learning com criação de conteúdo rápida e envolvente usando modelos poderosos.

Imagine um vídeo de 1 minuto direcionado a equipes de L&D e treinadores corporativos, apresentando o HeyGen como uma plataforma de vídeo de IA de ponta para gerar vídeos de treinamento de redução de custos. O estilo visual deve ser elegante e profissional, utilizando avatares de IA diversos para demonstrar instruções personalizadas, complementado por uma narração clara e confiante. O vídeo destacará como o conteúdo é facilmente gerado via texto-para-vídeo a partir de um roteiro, ressaltando sua eficiência e abordagem moderna para o aprendizado.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de 90 segundos para treinadores corporativos e empresas que buscam reduzir significativamente os custos de produção de treinamento. Este vídeo deve adotar um estilo visual informativo, mas envolvente, talvez usando telas divididas para comparar métodos tradicionais com o processo simplificado do HeyGen. A geração de narração de alta qualidade narrará os benefícios de usar modelos e cenas pré-desenhados, mostrando como materiais de treinamento polidos podem ser criados rapidamente sem a necessidade de estúdios caros.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de 1 minuto e 30 segundos para empresas com requisitos de conformidade dinâmicos e grandes corporações, demonstrando como um gerador de vídeo de IA permite atualizações fáceis para módulos de treinamento corporativo. A estética visual deve ser eficiente e acessível, apresentando texto na tela e legendas automáticas para enfatizar clareza e conformidade. O áudio deve ser profissional e fácil de entender, ilustrando como a mensagem de um avatar de IA pode ser modificada e regenerada rapidamente para refletir novas políticas.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo de 2 minutos voltado para criadores de conteúdo de e-learning e designers instrucionais, focando na versatilidade de criar vídeos de treinamento envolventes. O design visual deve ser dinâmico e visualmente rico, incorporando elementos de uma biblioteca de mídia abrangente/suporte de estoque para enriquecer o conteúdo. O áudio deve ser brilhante e encorajador, detalhando como o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações permitem um desdobramento contínuo em várias plataformas, garantindo o máximo alcance e impacto para seu conteúdo educacional.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento para Redução de Custos

Crie vídeos de treinamento de alta qualidade de forma eficiente, reduzindo custos de produção, simplificando atualizações de conteúdo e aumentando o engajamento dos funcionários sem comprometer a qualidade.

1
Step 1
Crie Conteúdo Envolvente a partir de Roteiro
Transforme seu roteiro de treinamento em um vídeo dinâmico instantaneamente usando nossa capacidade avançada de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, economizando tempo e recursos significativos em comparação com a produção tradicional.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Escolha a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu material, eliminando a necessidade de atores caros, equipes de filmagem e tempo de estúdio, mantendo uma presença profissional na tela.
3
Step 3
Refine com Branding e Atualizações Fáceis
Aplique os controles de branding da sua empresa, incluindo logotipos e cores para um visual consistente. Atualize facilmente o conteúdo a qualquer momento, reduzindo custos associados a regravações para conformidade ou mudanças de política.
4
Step 4
Publique e Expanda Seu Treinamento
Exporte facilmente seus vídeos de treinamento finalizados em vários formatos e proporções de aspecto para ampla distribuição. Isso permite uma expansão eficiente e econômica dos seus programas de treinamento corporativo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique tópicos médicos e melhore a educação em saúde

.

Desmistifique assuntos complexos, como conformidade ou procedimentos técnicos, com vídeos de treinamento claros e gerados por IA, melhorando a compreensão em todo o treinamento corporativo.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen utiliza IA para gerar vídeos de treinamento envolventes?

O HeyGen aproveita a tecnologia avançada de gerador de vídeo de IA para criar vídeos de treinamento, transformando texto em vídeo a partir de um roteiro com avatares de IA realistas e narrações de IA. Esta plataforma de vídeo de IA capacita os usuários a produzir apresentadores de IA envolventes de forma rápida e eficiente, tornando-se um gerador de vídeos de treinamento para redução de custos.

Quais capacidades técnicas o HeyGen oferece para atualizar e localizar conteúdo de treinamento?

O HeyGen oferece recursos técnicos robustos, como atualizações fáceis para vídeos de treinamento existentes e localização perfeita através de dublagem de IA e Traduções com 1 Clique. Isso garante que seu conteúdo esteja atualizado e acessível via um player de vídeo multilíngue, ampliando seu alcance global para treinamento corporativo.

O HeyGen pode ajudar as equipes de L&D a otimizar a produção de vídeos de treinamento corporativo?

Sim, o HeyGen atua como uma poderosa plataforma de vídeo de IA, reduzindo significativamente o tempo e o esforço necessários para a produção de vídeos de treinamento corporativo. As equipes de L&D podem utilizar seu editor simples e extensos modelos para criação rápida, otimizando seu fluxo de trabalho para economias significativas nos custos de produção.

O HeyGen suporta personalização de marca e consistência visual para conteúdo gerado por IA?

Absolutamente. O HeyGen permite controles abrangentes de branding, permitindo que os usuários incorporem logotipos personalizados e cores da marca diretamente em seus vídeos de treinamento gerados por IA. Isso garante consistência visual em todo o conteúdo, utilizando modelos e uma rica biblioteca de mídia, o que é crucial para o treinamento de funcionários.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo