Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo brilhante e envolvente de 90 segundos para Criadores de Conteúdo, mostrando como transformar facilmente vídeos longos do YouTube em resumos digeríveis usando o Resumidor de Vídeos da HeyGen. Enfatize a simplicidade de criar conteúdo dinâmico com diversos avatares de IA, trazendo um estilo visual fresco e moderno para seus canais.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo tutorial de estilo corporativo de 2 minutos para Estudantes e Pesquisadores, explicando o poder do resumidor de vídeos de IA da HeyGen para fins acadêmicos. Este vídeo deve apresentar visuais nítidos e modernos e uma narração informativa, detalhando como legendas automáticas e a extração de pontos-chave com marcações de tempo aumentam a eficiência do aprendizado e da pesquisa.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de 30 segundos com uma estética limpa e uma narração envolvente, direcionado a Pequenos Empresários, ilustrando como o gerador de resumos de vídeo da HeyGen pode aumentar a produtividade. Destaque a facilidade de gerar narrações profissionais para comunicações internas rápidas e impactantes ou trechos de marketing.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Resumo de Orientação Corretiva

Transforme vídeos longos em resumos concisos e acionáveis de forma eficiente com nosso Resumidor de Vídeos alimentado por IA, projetado para otimizar sua revisão de conteúdo e melhorar a compreensão.

1
Step 1
Carregue Seu Vídeo
Comece carregando seu arquivo de vídeo (MP4, MOV, AVI) ou colando um link do YouTube. Nossa plataforma suporta vários formatos para integração perfeita, facilitando a importação do seu conteúdo.
2
Step 2
Gere um Resumo de IA
Nosso avançado resumidor de vídeos de IA processará automaticamente seu vídeo, transcrevendo o áudio e extraindo os pontos-chave mais cruciais com marcações de tempo, fornecendo uma visão geral rápida.
3
Step 3
Personalize Seu Resumo
Revise e refine o resumo gerado em nosso editor intuitivo. Você pode ajustar detalhes, adicionar orientação corretiva ou garantir precisão para alinhar perfeitamente com suas necessidades específicas.
4
Step 4
Exporte Sua Orientação
Finalize e exporte seu resumo de vídeo conciso, pronto para compartilhamento. Este processo ajuda a economizar tempo e garante que informações complexas se tornem facilmente digeríveis para seu público.

Casos de Uso

Esclareça Instruções e Políticas Complexas

Aproveite o resumidor de vídeos de IA para simplificar políticas intrincadas ou ações corretivas detalhadas, tornando informações complexas acessíveis e fáceis de entender.

Perguntas Frequentes

Como funciona o resumidor de vídeos de IA da HeyGen?

O avançado resumidor de vídeos de IA da HeyGen permite que você faça upload de arquivos de vídeo como MP4, MOV ou AVI, ou cole links do YouTube, para transcrever automaticamente e identificar pontos-chave com marcações de tempo. Em seguida, ele gera um resumo de vídeo conciso, economizando seu tempo valioso.

Quais opções de personalização estão disponíveis para resumos de vídeo da HeyGen?

A HeyGen oferece ampla personalização para seus resumos de vídeo gerados. Você pode usar o editor intuitivo para refinar o conteúdo, adicionar avatares de IA, implementar geração de narração profissional e incluir legendas automáticas para melhorar a clareza e o engajamento.

A HeyGen pode resumir vídeos de várias fontes e em vários idiomas?

Absolutamente. A HeyGen pode resumir vídeos que você carrega diretamente em formatos como MP4, MOV ou AVI, e também conteúdo de plataformas como o YouTube. Nossa plataforma suporta a geração de resumos em mais de 30 idiomas, garantindo ampla acessibilidade.

Além da sumarização básica, quais capacidades únicas a HeyGen oferece?

A HeyGen vai além da sumarização básica com sua plataforma alimentada por IA, oferecendo recursos como um anotador automático e identificação de falantes para conteúdo complexo. Ela funciona como um criador de vídeos de resumo de orientação corretiva abrangente, fornecendo geração de vídeo de ponta a ponta desde o upload inicial até o produto final polido.

