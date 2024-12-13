Criador de Vídeos de Procedimentos Correcionais: Simplifique o Treinamento

Transforme atualizações de políticas em vídeos instrucionais envolventes usando texto-para-vídeo a partir de roteiro, garantindo conformidade e responsabilidade.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos projetado para o pessoal existente da instalação correcional, detalhando os procedimentos atualizados para o transporte de detentos. Este vídeo deve utilizar a funcionalidade de texto-para-vídeo a partir de roteiro para apresentar informações de forma sucinta, acompanhado por um estilo visual preciso e informativo e legendas na tela para reforçar as etapas principais, garantindo a aplicação consistente dos protocolos.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo abrangente de 2 minutos direcionado às equipes de gestão e conformidade da instalação correcional, ilustrando novas atualizações de políticas sobre responsabilidade e relatórios de incidentes. O vídeo deve adotar um estilo visual autoritário, mas acessível, incorporando imagens de arquivo e gráficos relevantes da biblioteca de mídia/apoio de estoque da HeyGen, apresentado dentro de modelos e cenas polidos para destacar as mudanças de forma eficaz.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo instrucional conciso de 45 segundos voltado para o departamento de treinamento, demonstrando como adaptar rapidamente programas de e-learning para visualização móvel. Este vídeo dinâmico deve apresentar um estilo visual e de áudio envolvente, enfatizando a capacidade de redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen, permitindo a entrega de conteúdo sem interrupções em vários dispositivos sem comprometer a qualidade.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Procedimentos Correcionais

Crie vídeos de treinamento correcional claros e consistentes de forma eficiente com ferramentas potentes de IA, garantindo a disseminação adequada de procedimentos e maior responsabilidade em sua instalação.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece delineando seus procedimentos correcionais. Use nossa plataforma intuitiva para gerar seu vídeo a partir de um roteiro, garantindo precisão e consistência para suas necessidades de criador de vídeos de procedimentos correcionais.
2
Step 2
Selecione um Avatar de IA e Cena
Escolha entre uma variedade de avatares de IA para representar seus instrutores. Melhore seu processo de criador de vídeos de treinamento selecionando cenas e modelos adequados para transmitir visualmente os procedimentos corretos.
3
Step 3
Adicione Narração Profissional e Legendas
Melhore a clareza e a acessibilidade dos seus vídeos instrucionais gerando narrações profissionais e adicionando automaticamente legendas precisas, garantindo que cada detalhe seja compreendido.
4
Step 4
Exporte e Implante Seu Treinamento
Finalize seu vídeo, redimensione para várias plataformas e exporte em qualidade HD. Integre seus novos vídeos de treinamento correcional perfeitamente em seus programas de e-learning para acesso amplo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Procedimentos Complexos

.

Crie facilmente vídeos explicativos para simplificar procedimentos correcionais e de segurança complexos, garantindo compreensão clara e responsabilidade entre os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento para instalações correcionais?

A HeyGen capacita os usuários a produzir "vídeos de treinamento" profissionais rapidamente usando "avatares de IA" e convertendo "texto-para-vídeo a partir de roteiro". Isso garante que o conteúdo de "vídeo em qualidade HD" esteja acessível para várias necessidades de "criador de vídeos de procedimentos correcionais", simplificando requisitos instrucionais complexos.

Quais capacidades técnicas a HeyGen oferece para personalizar o conteúdo de vídeo?

A HeyGen fornece controles de "branding" robustos para integrar perfeitamente o logotipo e as paletas de cores da sua organização em qualquer vídeo. Você também pode aproveitar sua extensa "biblioteca de mídia" e "modelos e cenas" personalizáveis para criar vídeos instrucionais únicos e de alto impacto.

A HeyGen pode ajudar na geração de conteúdo de vídeo acessível, incluindo narrações e legendas?

Com certeza, os recursos poderosos de "geração de narração" e "legendas automáticas" da HeyGen garantem que seus vídeos sejam universalmente acessíveis. Esta funcionalidade de "texto-para-vídeo a partir de roteiro" permite a rápida adaptação de conteúdo para diversos públicos e estilos de aprendizagem.

Como a HeyGen apoia a gestão segura de ativos de vídeo e acesso de usuários?

A HeyGen oferece ferramentas avançadas de "gestão baseada na web" para seu conteúdo de vídeo, permitindo armazenamento organizado e fácil recuperação dentro de um "Banco de Dados Pesquisável". Seus recursos robustos de "gestão de direitos de usuário" garantem que apenas pessoal autorizado possa acessar e modificar vídeos sensíveis de treinamento correcional, mantendo a responsabilidade.

