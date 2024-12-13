Crie um vídeo profissional de 45 segundos voltado para potenciais clientes e partes interessadas, demonstrando uma nova funcionalidade do produto. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, moderno e envolvente, com música de fundo animada e narração clara. Utilize os avatares de AI da HeyGen e a geração de Voiceover para apresentar as "demonstrações de produto" de forma eficaz, garantindo uma aparência de alta qualidade e polida que posiciona sua empresa como um "criador de vídeos corporativos" líder.

Gerar Vídeo