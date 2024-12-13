Criador de Vídeos Corporativos: Crie Vídeos Profissionais com Facilidade

Produza facilmente vídeos profissionais de alta qualidade usando avatares de AI para aumentar a presença da sua marca e engajar seu público de forma eficaz.

Crie um vídeo profissional de 45 segundos voltado para potenciais clientes e partes interessadas, demonstrando uma nova funcionalidade do produto. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, moderno e envolvente, com música de fundo animada e narração clara. Utilize os avatares de AI da HeyGen e a geração de Voiceover para apresentar as "demonstrações de produto" de forma eficaz, garantindo uma aparência de alta qualidade e polida que posiciona sua empresa como um "criador de vídeos corporativos" líder.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo corporativo de 60 segundos projetado para futuros funcionários e parceiros, destacando a cultura vibrante e a missão da sua empresa. A estética deve ser inspiradora e autêntica, incorporando visuais diversos da biblioteca de mídia/suporte de estoque, complementados por música edificante e legendas para ampla acessibilidade. Este "vídeo corporativo" servirá como um "marketing de vídeo" atraente, transmitindo os valores da sua marca de maneira profissional, mas acessível.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de treinamento conciso de 30 segundos para funcionários internos ou novos usuários, ilustrando um processo de negócios passo a passo. O vídeo precisa ser instrutivo e direto, com animações de texto claras na tela e uma narração profissional, tudo construído usando os Modelos e cenas flexíveis da HeyGen e gerado a partir de um roteiro de Texto-para-vídeo. Este rápido "vídeo de treinamento" simplificará informações complexas, capacitando os usuários de forma eficiente.
Prompt de Exemplo 3
Produza uma atualização dinâmica de 15 segundos para plataformas de mídia social, direcionada ao público em geral e seguidores. O estilo visual deve ser visualmente marcante com animações de texto ousadas e música de fundo envolvente, otimizado para conteúdo de formato curto. Aproveite o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para se ajustar a várias plataformas e use a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para criar mensagens impactantes, garantindo que este "vídeo de alta qualidade" capture a atenção imediata.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos Corporativos

Simplifique sua produção de vídeos corporativos com nossa plataforma intuitiva. Crie vídeos empresariais atraentes sem esforço, desde demonstrações de produtos profissionais até conteúdo de treinamento envolvente.

1
Step 1
Selecione um Modelo Profissional
Inicie seu projeto escolhendo na biblioteca diversificada de Modelos e cenas da HeyGen, fornecendo um ponto de partida estruturado e profissional para seu vídeo corporativo.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro e Mídia
Insira seu conteúdo colando seu roteiro diretamente em nossa plataforma, aproveitando o poderoso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar visuais e vozes impulsionados por AI.
3
Step 3
Aplique Marca e Melhorias
Personalize seus vídeos profissionais com controles precisos de Marca, permitindo que você integre o logotipo da sua empresa, cores específicas e fontes para uma apresentação consistente e impactante.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Vídeo
Finalize sua criação e utilize o recurso de redimensionamento de proporção e exportações para gerar um arquivo de vídeo de alta qualidade otimizado para compartilhamento perfeito em plataformas de mídia social e outros canais de distribuição.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso do Cliente

.

Produza depoimentos de clientes e histórias de sucesso convincentes com vídeos de AI, construindo confiança e credibilidade para o seu negócio.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos corporativos profissionais?

A HeyGen capacita as empresas a produzir vídeos profissionais com facilidade usando seu editor intuitivo de arrastar e soltar e capacidades avançadas de AI. Nossa plataforma simplifica todo o processo de criação de vídeos corporativos, garantindo uma saída de vídeo de alta qualidade sem a necessidade de habilidades complexas de edição.

Quais ferramentas criativas a HeyGen oferece para melhorar meu conteúdo de marketing em vídeo?

A HeyGen oferece um conjunto abrangente de ferramentas criativas para elevar seu marketing em vídeo. Os usuários podem aproveitar uma variedade de modelos de vídeo, incorporar animações de texto dinâmicas e adicionar música de fundo profissional, tudo projetado para fazer seus vídeos profissionais se destacarem.

A HeyGen pode me ajudar a produzir conteúdo de vídeo diversificado para várias plataformas de mídia social?

Absolutamente. A HeyGen é projetada para apoiar estratégias versáteis de marketing em vídeo em todas as principais plataformas de mídia social. Com capacidades como redimensionamento de proporção e foco em vídeo de alta qualidade, você pode adaptar seus vídeos profissionais de forma eficiente para qualquer canal.

A HeyGen é adequada para produzir demonstrações de produtos ou vídeos de treinamento eficazes?

Sim, a HeyGen é um criador de vídeos de negócios ideal para criar demonstrações de produtos impactantes e vídeos de treinamento envolventes. Utilize avatares de AI e a funcionalidade de texto-para-vídeo para transformar rapidamente roteiros em vídeos profissionais, economizando tempo e recursos significativos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo