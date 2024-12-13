Produza um vídeo de marketing atraente de 30 segundos para anunciar um novo recurso de produto a potenciais clientes. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com animações de texto dinâmicas e uma trilha sonora animada e profissional. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir do roteiro para gerar rapidamente o rascunho inicial a partir do seu texto preparado, garantindo uma mensagem polida para o seu vídeo corporativo.

Gerar Vídeo