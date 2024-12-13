Gerador de Vídeos Corporativos: Crie Vídeos Profissionais Rápido

Crie vídeos de marketing visualmente impressionantes com facilidade, aproveitando avatares de AI para engajar seu público e construir sua marca.

Produza um vídeo de marketing atraente de 30 segundos para anunciar um novo recurso de produto a potenciais clientes. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com animações de texto dinâmicas e uma trilha sonora animada e profissional. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo do HeyGen a partir do roteiro para gerar rapidamente o rascunho inicial a partir do seu texto preparado, garantindo uma mensagem polida para o seu vídeo corporativo.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de atualização de comunicações internas de 45 segundos para todos os funcionários, explicando uma nova política da empresa. Busque um estilo visual profissional, mas acessível, incorporando elementos de branding corporativo e uma narração clara e amigável. Aproveite os avatares de AI do HeyGen para apresentar as informações de forma consistente e envolvente, tornando a mensagem interna impactante e fácil de entender.
Prompt de Exemplo 2
Crie uma sequência de vídeos explicativos informativos de 60 segundos direcionados a prospects B2B, detalhando os benefícios da sua nova solução de software. A estética visual deve ser limpa e ilustrativa, combinando gráficos animados com imagens de arquivo relevantes para esclarecer conceitos complexos, acompanhados por uma narração experiente. Aproveite o suporte de biblioteca de mídia/estoque do HeyGen para encontrar visuais de alta qualidade que aprimorem sua explicação.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um snippet vibrante de 20 segundos para redes sociais para engajar seus seguidores sobre um próximo evento da marca. O estilo visual e de áudio deve ser rápido e energético, com sobreposições de texto em negrito e música de fundo moderna. Garanta máxima acessibilidade usando o recurso de Legendas do HeyGen, tornando seu anúncio de marca amplamente consumível em várias plataformas.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Corporativos

Crie vídeos corporativos profissionais para marketing, comunicações internas e treinamento com ferramentas potentes de AI e modelos personalizáveis.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo. Aproveite nossos modelos profissionais para iniciar a produção do seu vídeo corporativo com facilidade.
2
Step 2
Aplique Branding e Visuais
Melhore seu vídeo corporativo aplicando o logotipo e as cores da sua marca usando nossos controles intuitivos de branding para garantir uma aparência profissional e consistente em todo o seu conteúdo.
3
Step 3
Adicione Narrações e Mídia
Refine ainda mais seu vídeo com narrações de AI com som natural ou faça upload das suas próprias. Acesse uma extensa biblioteca de mídia para incluir imagens de arquivo e visuais envolventes em seu projeto.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Quando seu vídeo corporativo estiver perfeito, exporte-o em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas. Compartilhe seu conteúdo de alta qualidade em redes sociais, comunicações internas ou apresentações.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo Dinâmico para Redes Sociais

Gere vídeos e clipes cativantes para redes sociais em minutos para aumentar o tráfego e incentivar compartilhamentos sociais para sua marca.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos corporativos?

O HeyGen atua como um editor de vídeo intuitivo com AI, permitindo que empresas gerem vídeos corporativos de alta qualidade rapidamente. Com recursos poderosos de AI, como texto-para-vídeo a partir de roteiro e avatares de AI, ele simplifica todo o processo de criação de vídeos, tornando a produção de vídeos complexos acessível a todos.

Quais recursos criativos o HeyGen oferece para vídeos empresariais profissionais?

O HeyGen oferece uma rica gama de recursos criativos, incluindo milhares de modelos de vídeo personalizados, uma extensa biblioteca de mídia com imagens de arquivo e opções para animações de texto dinâmicas e música de fundo. Essas ferramentas capacitam os usuários a produzir vídeos animados visualmente impressionantes e profissionais para diversos materiais de marketing.

O HeyGen pode gerar materiais de marketing com a marca para empresas?

Com certeza. O HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que as empresas integrem seus logotipos, cores específicas e fontes personalizadas em seus vídeos corporativos. Isso garante que todos os materiais de marketing, desde promoções em redes sociais até apresentações para investidores, reflitam consistentemente a identidade da sua marca com conteúdo de marca.

Como as empresas podem usar o HeyGen para comunicações internas e vídeos de treinamento?

O HeyGen é perfeito para criar comunicações internas envolventes, vídeos de integração e vídeos de treinamento de forma eficiente. Suas capacidades de geração de narração e legendas garantem uma mensagem clara, enquanto os recursos de colaboração perfeita permitem que as equipes trabalhem juntas em anúncios críticos para toda a empresa e resumos de relatórios.

