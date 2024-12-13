Para novos funcionários, um criador de vídeos de valores corporativos de 45 segundos pode mostrar vividamente as crenças centrais da empresa durante a integração. Esta peça de comunicação interna deve apresentar visuais brilhantes e energéticos e uma trilha sonora inspiradora para transmitir efetivamente o espírito da nossa organização. Utilizando os diversos modelos e cenas da HeyGen, uma produção profissional e inspiradora pode ser rapidamente montada.

Gerar Vídeo