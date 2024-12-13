Criador de Vídeos de Valores Corporativos: Mostre Sua Cultura

Conte a história autêntica da sua marca e conecte-se com os funcionários. Gere vídeos corporativos atraentes com Texto para Vídeo a partir de roteiro.

Para novos funcionários, um criador de vídeos de valores corporativos de 45 segundos pode mostrar vividamente as crenças centrais da empresa durante a integração. Esta peça de comunicação interna deve apresentar visuais brilhantes e energéticos e uma trilha sonora inspiradora para transmitir efetivamente o espírito da nossa organização. Utilizando os diversos modelos e cenas da HeyGen, uma produção profissional e inspiradora pode ser rapidamente montada.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Um criador de vídeos corporativos sofisticado de 60 segundos é ideal para comunicar os valores únicos da nossa marca a potenciais clientes e partes interessadas externas. Deve empregar gráficos polidos e profissionais e uma narração calma e autoritária para articular nossa missão com clareza. Os avatares avançados de IA da HeyGen podem ser aproveitados para apresentar mensagens-chave, adicionando um toque moderno e envolvente aos nossos esforços de contar histórias da marca.
Prompt de Exemplo 2
Produza um criador de vídeos de valores da empresa de 30 segundos para membros da equipe existentes, celebrando conquistas recentes alinhadas com nossos valores corporativos. Esta peça de comunicação interna deve adotar um estilo visual autêntico e sincero, combinado com um tom de áudio amigável e conversacional. Use o recurso de texto para vídeo da HeyGen para transformar facilmente um roteiro simples em uma atualização envolvente para a equipe, reforçando nossos princípios compartilhados dentro das comunicações internas.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe vídeos corporativos inspiradores de 45 segundos para candidatos a emprego em potencial, destacando por que nossos valores corporativos nos tornam um local de trabalho ideal. Este esforço de marketing de vídeos deve apresentar visuais dinâmicos e inspiradores e uma trilha musical otimista e animada para atrair talentos de ponta. Garanta a integração perfeita da nossa identidade de marca usando as capacidades de branding personalizadas da HeyGen, causando uma forte e memorável impressão em potenciais contratados.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Valores Corporativos

Crie vídeos de valores corporativos atraentes com facilidade usando nosso gerador alimentado por IA. Comunique claramente a missão e os valores da sua empresa para inspirar sua equipe.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece delineando os valores centrais da sua empresa. Cole seu texto na HeyGen, e nossa IA o converterá instantaneamente em um vídeo rascunho usando o recurso de texto para vídeo.
2
Step 2
Escolha Seu Avatar de IA
Selecione entre uma variedade de avatares de IA para representar a voz da sua empresa. Personalize sua aparência e sincronize-os com seu roteiro para incorporar seus valores corporativos.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Eleve sua mensagem com narrações de som natural. Gere áudio de alta qualidade diretamente do seu roteiro usando nosso recurso de geração de narração, garantindo clareza e impacto para o seu vídeo de valores corporativos.
4
Step 4
Aplique Toques Finais e Exporte
Polir seu vídeo ajustando cenas, adicionando música de fundo ou incorporando seu branding personalizado. Uma vez concluído, exporte facilmente seu vídeo de valores corporativos para comunicações internas ou compartilhamento externo.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Mostre o Sucesso dos Clientes

.

Destaque como seus valores corporativos se traduzem em impacto no mundo real, criando vídeos atraentes de histórias de sucesso de clientes.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode ajudar a criar vídeos de valores corporativos envolventes?

A HeyGen capacita empresas a produzir vídeos de valores corporativos atraentes e fortalecer a narrativa da marca. Com a HeyGen, você pode facilmente transformar texto em vídeo usando avatares de IA e integrar branding personalizado para refletir a identidade da sua empresa. Isso faz da HeyGen um excelente criador de vídeos de valores corporativos com IA.

O que torna a HeyGen um gerador de vídeos de IA eficaz para uso corporativo?

A HeyGen aproveita recursos avançados de IA para simplificar a criação de vídeos corporativos profissionais. Os usuários podem selecionar entre uma variedade de modelos de vídeo, gerar narrações realistas e adicionar legendas sem esforço, agilizando todo o processo de criação de vídeos corporativos.

A HeyGen suporta branding personalizado para vídeos corporativos?

Absolutamente, a HeyGen oferece capacidades robustas de branding personalizado, permitindo que você incorpore o logotipo da sua empresa e cores específicas em todos os seus vídeos corporativos. Isso garante consistência de marca em seus vídeos de marketing e comunicações internas, aprimorando a narrativa geral da sua marca.

Como a HeyGen utiliza avatares de IA e funcionalidade de texto para vídeo?

A HeyGen emprega recursos sofisticados de IA para permitir que os usuários criem vídeos dinâmicos simplesmente digitando um roteiro, que a plataforma converte em palavras faladas por um avatar de IA. Essa capacidade de texto para vídeo, combinada com ferramentas intuitivas de edição de vídeo, revoluciona a abordagem das empresas na criação de vídeos corporativos.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo