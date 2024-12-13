Gerador de Vídeos de Valores Corporativos para Vídeos de Cultura Envolventes

Gere vídeos envolventes para a integração de novos funcionários, reforçando a cultura da empresa com avatares de IA.

527/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de recrutamento de 60 segundos voltado para potenciais candidatos e clientes, destacando nossos fortes valores corporativos e o que nos torna um local de trabalho único. A abordagem visual deve ser moderna e energética, incorporando vídeos envolventes de nossa equipe em ação e música de fundo animada. Empregue a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen a partir de roteiro para transformar eficientemente nossas mensagens-chave em narrativas atraentes, destacando nosso compromisso com um ambiente inclusivo e inovador.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo de 30 segundos para os funcionários atuais, fornecendo uma rápida atualização sobre nosso compromisso com um valor corporativo específico. A estética visual deve ser limpa e concisa, aproveitando gráficos ricos e animações simples para transmitir ideias complexas de forma clara, apoiadas por uma narração amigável e autoritária. Utilize o recurso de geração de narração da HeyGen para narrar o vídeo com um tom profissional e consistente, tornando a informação facilmente digerível e memorável.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo de comunicação interna de 20 segundos para um departamento específico, reconhecendo suas contribuições e reforçando como seu trabalho incorpora nossos valores centrais. O estilo visual e de áudio deve ser positivo e edificante, criando uma mensagem personalizada que ressoe diretamente com a equipe. Utilize os Modelos e cenas da HeyGen para personalizar rapidamente e reutilizar o vídeo para diferentes equipes, integrando roteiros personalizáveis para destacar conquistas específicas enquanto mantém uma identidade de marca consistente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Valores Corporativos

Crie vídeos impactantes sobre valores corporativos de forma rápida e profissional com nosso gerador de vídeos com IA, projetado para engajar sua equipe e reforçar a cultura da empresa.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione entre uma variedade de modelos pré-fabricados ou insira seu roteiro para gerar instantaneamente uma cena. Isso fornece uma base flexível para o vídeo de cultura da sua empresa.
2
Step 2
Adicione Visuais e Branding
Integre sua identidade de marca adicionando logotipos da empresa, cores e escolhendo entre diversos avatares de IA para representar sua mensagem. Isso garante que seu vídeo reflita sua imagem corporativa.
3
Step 3
Aplique Áudio Envolvente
Enriqueça seu vídeo com geração de narração profissional, selecionando entre várias vozes e idiomas, ou adicione seu próprio áudio. Isso torna sua mensagem clara e atraente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo definindo a proporção desejada e, em seguida, exporte-o em alta resolução, pronto para distribuição em redes sociais ou plataformas internas. Isso permite um amplo alcance e impacto.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Promova a Marca e os Valores do Empregador

.

Gere rapidamente vídeos envolventes para redes sociais para mostrar seus valores corporativos, atraindo talentos de ponta e fortalecendo a identidade da sua marca empregadora.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos envolventes sobre valores corporativos?

A HeyGen capacita você a produzir vídeos profissionais e envolventes sobre valores corporativos de forma fácil, usando uma ampla gama de modelos pré-fabricados e um gerador de vídeo intuitivo com IA. Você pode personalizar rapidamente esses modelos para refletir a cultura única da sua empresa.

Posso integrar minha identidade de marca em vídeos de cultura corporativa usando os avatares de IA da HeyGen?

Absolutamente. A HeyGen permite que você integre sua identidade de marca de forma harmoniosa, personalizando avatares de IA, roteiros e elementos visuais. Isso garante que seus vídeos de cultura corporativa realmente ressoem com sua mensagem e diretrizes de marca.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para contar histórias autênticas na produção de vídeos corporativos?

A HeyGen fornece roteiros personalizáveis e um gerador de voz avançado com IA para facilitar a narrativa autêntica. Nossa plataforma garante que você possa transmitir seus valores corporativos com um tom positivo e inspirador, criando conteúdo impactante.

Que tipos de vídeos corporativos podem ser criados com o criador de vídeos de IA da HeyGen?

Além dos valores corporativos, o criador de vídeos de IA da HeyGen é versátil para diversas necessidades de vídeos corporativos, incluindo vídeos de recrutamento, integração de funcionários e vídeos explicativos. Aproveite nossa plataforma para criar conteúdo de vídeo profissional para toda a sua comunicação empresarial.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo