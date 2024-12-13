Crie um vídeo instrucional de 2 minutos destinado a novos contratados, explicando recursos complexos de software. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando um avatar de IA amigável que guia o usuário através de processos passo a passo, acompanhado por áudio claro e conciso. Certifique-se de que o vídeo utilize legendas para acessibilidade, tornando-o um vídeo de treinamento eficaz que aproveita o Texto-para-vídeo a partir do roteiro para entrega precisa de conteúdo.

