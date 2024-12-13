Criador de Vídeos de Atualização Corporativa para Comunicação Empresarial Sem Esforço

Transforme suas atualizações empresariais em vídeos corporativos envolventes usando poderosos avatares de IA.

Crie um vídeo instrucional de 2 minutos destinado a novos contratados, explicando recursos complexos de software. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando um avatar de IA amigável que guia o usuário através de processos passo a passo, acompanhado por áudio claro e conciso. Certifique-se de que o vídeo utilize legendas para acessibilidade, tornando-o um vídeo de treinamento eficaz que aproveita o Texto-para-vídeo a partir do roteiro para entrega precisa de conteúdo.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine um vídeo de atualização da empresa de 90 segundos voltado para todos os funcionários internos, anunciando uma nova iniciativa de projeto. O estilo visual deve ser animado e energético, incorporando transições dinâmicas e uma narração motivacional. Este vídeo deve usar efetivamente Modelos e cenas para montar rapidamente uma apresentação polida, demonstrando a eficiência de um criador de vídeos de atualização corporativa para comunicações regulares.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de 1 minuto voltado para parceiros técnicos, destacando as robustas capacidades de nossa mais recente integração de produto. Este vídeo precisa de uma estética visual elegante e moderna com gravações de tela detalhadas e narração de áudio precisa. Priorize exportações em HD para garantir fidelidade cristalina para especificações técnicas, demonstrando como ferramentas alimentadas por IA melhoram a qualidade geral da produção.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 45 segundos destinado ao conselho executivo, apresentando o resumo financeiro trimestral. A apresentação visual deve ser profissional e orientada por dados, utilizando gráficos na tela e um tom autoritário. Aproveite o Texto-para-vídeo a partir do roteiro para garantir precisão na apresentação de dados complexos, tornando esta uma aplicação ideal para um criador de vídeos de atualização corporativa responsivo que também suporta redimensionamento de proporção e exportações para várias plataformas.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Atualização Corporativa

Crie rapidamente vídeos de atualização corporativa envolventes com ferramentas alimentadas por IA, garantindo consistência de marca e comunicação de alta qualidade para sua equipe e partes interessadas.

1
Step 1
Selecione um Modelo ou Comece do Zero
Escolha entre uma variedade de modelos profissionais otimizados para atualizações corporativas, ou comece com uma tela em branco para elaborar sua mensagem.
2
Step 2
Personalize Sua Mensagem com IA
Transforme seu roteiro em conteúdo envolvente usando nossos avatares de IA avançados, criando apresentadores dinâmicos e realistas para seus vídeos corporativos.
3
Step 3
Aplique Sua Marca e Finalize os Detalhes
Garanta a consistência da marca adicionando seu logotipo e cores usando controles de branding abrangentes. Melhore a acessibilidade com legendas automáticas.
4
Step 4
Exporte Sua Atualização de Alta Qualidade
Baixe seu vídeo de atualização corporativa finalizado em HD cristalino, pronto para ser compartilhado em todos os seus canais de comunicação internos e externos.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire com Mensagens de Liderança

.

Entregue mensagens inspiradoras de liderança e anúncios corporativos para motivar funcionários e partes interessadas de forma eficaz.

background image

Perguntas Frequentes

Quais opções de exportação de vídeo o HeyGen oferece?

O HeyGen suporta exportações em HD, permitindo que os usuários criem vídeos corporativos profissionais. Nossas ferramentas alimentadas por IA simplificam o processo de edição, garantindo que suas necessidades de criador de vídeos empresariais sejam atendidas com clareza visual superior.

O HeyGen pode gerar legendas automaticamente para vídeos?

Sim, o HeyGen possui legendas automáticas para seus vídeos, aumentando a acessibilidade e o engajamento. Esta ferramenta alimentada por IA simplifica o processo de adicionar legendas precisas, perfeito para vídeos de treinamento ou atualizações da empresa.

Quais opções de branding estão disponíveis no HeyGen?

O HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre seu kit de marca com logotipos e cores personalizados. Utilize nossos modelos para manter uma identidade de marca consistente em todos os seus vídeos de atualização corporativa.

Como o HeyGen utiliza IA para criação de vídeos?

O HeyGen aproveita ferramentas avançadas alimentadas por IA para transformar roteiros em vídeos envolventes com avatares de IA e narrações realistas. Este gerador de vídeos com IA agiliza a produção de conteúdo profissional, tornando-o um criador de vídeos online eficiente.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo