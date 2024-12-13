O Gerador Definitivo de Vídeos de Atualização Corporativa

Simplifique seu processo de criação de vídeos, transformando roteiros em atualizações corporativas polidas com Texto para vídeo a partir de roteiro.

Imagine um vídeo de atualização técnica de 90 segundos para equipes internas de desenvolvimento e operações, explicando claramente nosso novo pipeline de CI/CD. Deve apresentar um estilo visual moderno e profissional com fluxogramas animados e trechos de código, complementado por uma narração precisa e instrutiva. Utilize o criador de vídeos AI da HeyGen, especificamente sua capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro para garantir precisão e seus avatares AI para uma apresentação envolvente.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo conciso de atualização corporativa de 2 minutos direcionado a executivos e líderes técnicos, detalhando nosso desempenho trimestral de infraestrutura e o roteiro futuro. A estética visual deve ser elegante e orientada por dados, empregando gráficos e tabelas profissionais com uma narração confiante e autoritária. Aproveite os modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para manter a consistência da marca e garantir ampla acessibilidade com legendas geradas automaticamente.
Prompt de Exemplo 2
Para novos contratados técnicos, projete um vídeo instrucional de 60 segundos que introduza efetivamente nosso processo interno de revisão de código. Este vídeo requer um design visual limpo e informativo, incorporando imagens de arquivo relevantes de ambientes de codificação e demonstrações simplificadas na tela. Faça pleno uso da biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para visuais ricos e seu poderoso recurso de geração de narração para áudio claro e preciso.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de anúncio envolvente de 45 segundos para todos os funcionários e potenciais parceiros externos, celebrando um marco significativo de projeto técnico, como uma atualização de sistema bem-sucedida ou lançamento de produto. O vídeo deve possuir um estilo visual animado e profissional, com transições dinâmicas e música de fundo comemorativa. Utilize os modelos personalizáveis da HeyGen para rapidamente estabelecer a consistência da marca e garantir visualização ideal em várias plataformas usando seu recurso de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Atualização Corporativa

Transforme suas comunicações internas com vídeos de atualização corporativa profissionais e impulsionados por AI em apenas alguns cliques. Crie conteúdo envolvente de forma eficiente.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de atualização corporativa na plataforma. Nossa AI transforma automaticamente seu texto em um vídeo, tornando o processo de criação fluido com capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar AI e Cena
Escolha entre uma variedade de avatares AI para apresentar sua atualização. Personalize cenas com fundos e mídia de nossa biblioteca para combinar com sua mensagem e aumentar o engajamento.
3
Step 3
Adicione Seus Elementos de Branding
Integre o logotipo da sua empresa, cores da marca e música para garantir que seus vídeos de atualização corporativa estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca usando robustos controles de branding.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo
Revise seu vídeo, gere legendas automáticas para acessibilidade e, em seguida, exporte sua atualização corporativa de alta qualidade para distribuição imediata através de seus canais de comunicação interna.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Transmita Mensagens Inspiradoras de Liderança

Comunique efetivamente mensagens inspiradoras de liderança e promova uma cultura empresarial positiva através de vídeos de atualização corporativa envolventes e gerados por AI.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de atualização corporativa usando AI?

HeyGen é um avançado criador de vídeos AI que transforma texto em vídeo a partir de roteiro, gerando vídeos de atualização corporativa profissional de forma fácil. Seus avatares AI e capacidades sofisticadas de geração de narração agilizam todo o processo de criação de vídeo, tornando produções complexas simples e rápidas.

Quais controles de branding estão disponíveis para a criação de vídeos na HeyGen?

HeyGen oferece robustos controles de branding, permitindo que você personalize seus vídeos com o logotipo da sua empresa, cores e outros elementos visuais. Isso garante que todos os seus vídeos de marketing e comunicações internas estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

A HeyGen pode gerar automaticamente legendas para meus vídeos com AI?

Sim, a HeyGen possui geração automática de legendas, aumentando a acessibilidade e o engajamento de todos os seus vídeos com AI. Essas legendas são integradas de forma fluida e podem ser incluídas nas suas opções de exportação final.

Como a HeyGen pode melhorar as comunicações internas com vídeo?

HeyGen serve como um eficiente gerador de vídeos de atualização corporativa, permitindo a rápida criação de conteúdo envolvente para comunicações internas. Com modelos personalizáveis e avatares AI, ajuda a transmitir mensagens de forma clara e consistente para sua equipe.

