Imagine um vídeo de atualização técnica de 90 segundos para equipes internas de desenvolvimento e operações, explicando claramente nosso novo pipeline de CI/CD. Deve apresentar um estilo visual moderno e profissional com fluxogramas animados e trechos de código, complementado por uma narração precisa e instrutiva. Utilize o criador de vídeos AI da HeyGen, especificamente sua capacidade de texto para vídeo a partir de roteiro para garantir precisão e seus avatares AI para uma apresentação envolvente.

Gerar Vídeo