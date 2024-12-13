Modelos de Vídeos de Treinamento Corporativo: Crie Conteúdo Envolvente Rápido

Simplifique seu processo de produção de vídeo e entregue aprendizado impactante com os extensos modelos e cenas da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um módulo de treinamento de vendas de 45 segundos para sua equipe de vendas, com o objetivo de apresentar uma nova linha de produtos com visuais atraentes e transições dinâmicas. Aproveite os Modelos e cenas da HeyGen para estabelecer um visual polido, incorporando mídia de alta qualidade de sua biblioteca de mídia/suporte de estoque para mostrar as características do produto de forma eficaz, entregue com uma narração entusiástica e clara. Este modelo de vídeo de treinamento corporativo aumentará a confiança da equipe.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de microaprendizagem de 30 segundos explicando um novo recurso de software para os funcionários, focando em um guia rápido e prático de 'como fazer'. O estilo visual deve ser limpo e instrutivo, com sobreposições de texto animado e legendas proeminentes para ajudar na compreensão. Use a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para converter rapidamente suas instruções detalhadas em explicações envolventes na tela, garantindo a máxima retenção de informações.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de treinamento essencial de 90 segundos abordando políticas atualizadas da empresa, projetado para todos os funcionários. Este vídeo deve apresentar um tom profissional com um estilo visual direto, possivelmente integrando gravações de tela ou animações simples para ilustrar as mudanças de política. Utilize a geração de narração da HeyGen para uma narração consistente e seu redimensionamento de proporção e exportações para garantir que fique perfeito em várias plataformas, tornando-o um vídeo de treinamento impactante.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Modelos de Vídeos de Treinamento Corporativo

Crie vídeos de treinamento corporativo envolventes e eficazes sem esforço usando modelos personalizáveis projetados para diversas necessidades de aprendizado e indústrias.

1
Step 1
Escolha um Modelo
Selecione a partir de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeos de treinamento corporativo adaptados para integração, conhecimento de produtos ou conformidade. Nossos modelos e cenas profissionalmente projetados fornecem um ponto de partida estruturado para seu vídeo.
2
Step 2
Adicione Seu Conteúdo
Integre seu material de treinamento específico inserindo texto, imagens e clipes de vídeo. Utilize avatares de IA para apresentar suas informações, garantindo que seus vídeos de treinamento de funcionários sejam envolventes e dinâmicos.
3
Step 3
Aplique Elementos de Marca
Personalize seu vídeo para alinhar-se com a identidade da sua organização. Aplique o logotipo, cores e fontes da sua empresa usando controles abrangentes de branding (logotipo, cores), reforçando seus valores empresariais ao longo do conteúdo de treinamento.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Gere seu vídeo de treinamento final em vários formatos e resoluções adequados para diferentes plataformas. Com redimensionamento de proporção e exportações, seu vídeo finalizado está pronto para ser compartilhado como um recurso valioso de aprendizado em toda a sua organização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conteúdos de Aprendizado Complexos

.

Esclareça assuntos intrincados e procedimentos técnicos dentro de vídeos de treinamento, tornando informações complexas facilmente digeríveis para todos os funcionários.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento corporativo?

A HeyGen revoluciona a produção de vídeos de treinamento corporativo ao utilizar ferramentas de vídeo avançadas de IA e uma rica biblioteca de modelos de vídeo de treinamento personalizáveis. Você pode facilmente converter texto em conteúdo de vídeo envolvente, completo com avatares de IA e narrações profissionais, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção para todas as suas necessidades de treinamento de funcionários. Isso simplifica o processo, permitindo o desenvolvimento eficiente de recursos de aprendizado de alta qualidade.

Quais opções de personalização a HeyGen oferece para vídeos de treinamento de funcionários?

A HeyGen oferece amplas capacidades de personalização para garantir que seus vídeos de treinamento de funcionários se alinhem perfeitamente com sua marca e objetivos de aprendizado. Você pode personalizar avatares de IA, utilizar uma vasta biblioteca de mídia, controlar elementos de marca como logotipos e cores, e facilmente gerar narrações em vários idiomas. Essa flexibilidade permite a criação de vídeos de integração únicos, vídeos de instruções e conteúdo de treinamento de vendas adaptados a requisitos organizacionais específicos.

A HeyGen pode ser usada para diferentes tipos de recursos de aprendizado de funcionários?

Absolutamente, a HeyGen é uma ferramenta de vídeo de IA versátil projetada para suportar uma ampla gama de recursos de aprendizado de funcionários, desde vídeos de microaprendizagem até vídeos tutoriais abrangentes. Seja criando conteúdo para novos contratados, desenvolvendo treinamento baseado em cenários ou explicando termos técnicos complexos, a plataforma flexível da HeyGen garante alta retenção de informações. Isso capacita as empresas a construir cursos online diversificados e programas de aprimoramento de habilidades para funcionários.

Por que as organizações devem usar ferramentas de vídeo de IA para o desenvolvimento de funcionários?

Adotar ferramentas de vídeo de IA como a HeyGen para o desenvolvimento de funcionários traz vantagens significativas, incluindo economias consideráveis de tempo e dinheiro na produção de vídeos. Ao utilizar avatares humanos gerados por IA e scripts de vídeo inteligentes, as organizações podem criar rapidamente vídeos de treinamento dinâmicos e envolventes, promovendo melhores resultados de aprendizado e apoiando iniciativas de transformação digital. Isso capacita as empresas a manter sua força de trabalho atualizada e engajada com aprendizado eficaz e escalável.

