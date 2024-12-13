Adotar ferramentas de vídeo de IA como a HeyGen para o desenvolvimento de funcionários traz vantagens significativas, incluindo economias consideráveis de tempo e dinheiro na produção de vídeos. Ao utilizar avatares humanos gerados por IA e scripts de vídeo inteligentes, as organizações podem criar rapidamente vídeos de treinamento dinâmicos e envolventes, promovendo melhores resultados de aprendizado e apoiando iniciativas de transformação digital. Isso capacita as empresas a manter sua força de trabalho atualizada e engajada com aprendizado eficaz e escalável.