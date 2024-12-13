Criador de Vídeos de Treinamento Corporativo: Crie Conteúdo Envolvente Rapidamente

Simplifique sua produção com modelos e cenas prontos para uso, tornando a criação de vídeos de treinamento sem esforço.

Crie um vídeo de treinamento corporativo de 1 minuto projetado para novos contratados, oferecendo uma introdução amigável às políticas e à cultura da empresa. O estilo visual e de áudio deve ser acolhedor e profissional, apresentando infográficos claros e uma narração acolhedora, facilmente produzida com o recurso de geração de narração do HeyGen.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo instrucional de 2 minutos para a equipe existente, demonstrando a atualização mais recente do software, focando nas principais novas funcionalidades para melhorar o fluxo de trabalho. O estilo visual deve ser elegante e moderno, com sobreposições de texto na tela, utilizando os diversos modelos e cenas do HeyGen para garantir uma experiência consistente e envolvente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um módulo de treinamento de conformidade de 90 segundos direcionado a todos os funcionários, explicando regulamentos cruciais de privacidade de dados. Este vídeo requer um estilo visual formal, mas acessível, com cenas animadas para ilustrar conceitos complexos, e deve incluir legendas precisas do HeyGen para acessibilidade universal.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de conhecimento de produto de 45 segundos voltado para a equipe de vendas, destacando as propostas únicas de venda de uma nova oferta de serviço. O estilo visual deve ser dinâmico e envolvente, com visuais impressionantes, apresentado por um avatar de IA para transmitir informações de forma eficiente e memorável usando o recurso de avatares de IA do HeyGen.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Seu Criador de Vídeos de Treinamento Corporativo

Crie vídeos de treinamento corporativo impactantes sem esforço com nossa plataforma de IA generativa, transformando tópicos complexos em recursos de treinamento de funcionários envolventes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo de Treinamento
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo de treinamento. Nossa plataforma então transforma seu texto em vídeos de treinamento envolventes, estabelecendo a base essencial para seu conteúdo.
2
Step 2
Adicione Visuais e Narração
Enriqueça seu vídeo selecionando avatares de IA para apresentar seu conteúdo. Personalize ainda mais seus materiais de treinamento de funcionários com uma geração de narração natural, garantindo que sua mensagem ressoe.
3
Step 3
Aplique Branding e Finalize
Garanta que seu vídeo esteja alinhado com a identidade da sua marca aplicando controles de branding personalizados. Melhore a acessibilidade e a compreensão para todos os espectadores adicionando facilmente legendas ao seu vídeo.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Guia
Finalize seu vídeo escolhendo as configurações de redimensionamento e exportação de proporção de aspecto ideais. Sua documentação em vídeo profissional está então pronta para distribuição perfeita para sua equipe e público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo Inspirador para Funcionários

.

Produza vídeos motivacionais e comunicações internas que elevem a equipe e reforcem os valores da empresa.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento corporativo?

O HeyGen revoluciona a forma como você faz vídeos de treinamento ao utilizar uma plataforma de IA generativa com avatares de IA e capacidades de texto para vídeo a partir de roteiros. Isso permite que as empresas produzam conteúdo de treinamento de funcionários de alta qualidade de forma eficiente e consistente, simplificando a documentação em vídeo.

O HeyGen pode melhorar vídeos de treinamento de funcionários com elementos envolventes?

Com certeza. O HeyGen oferece ferramentas abrangentes para criar vídeos de treinamento envolventes, incluindo narrações geradas por IA, modelos personalizáveis e legendas automáticas. Esses recursos ajudam a entregar guias práticos e recursos educacionais impactantes que ressoam com sua equipe.

Quais capacidades de IA generativa o HeyGen oferece para a criação de vídeos de treinamento?

A plataforma de IA generativa do HeyGen permite que os usuários transformem roteiros em vídeos com avatares de IA realistas e cenas dinâmicas. Essa tecnologia avançada de IA acelera significativamente o processo de criação de vídeos de treinamento profissional e documentação em vídeo, do conceito à conclusão.

Como posso personalizar vídeos de treinamento usando o HeyGen para minha marca?

O HeyGen oferece controles extensivos de branding, incluindo a capacidade de adicionar seu logotipo e cores específicas da marca aos modelos. Seu editor intuitivo e suporte à biblioteca de mídia garantem que sua experiência com o criador de vídeos de treinamento corporativo seja personalizada, resultando em documentação em vídeo profissional e consistente que se alinha à sua marca.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo