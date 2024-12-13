Gerador de Vídeos de Treinamento Corporativo: Crie Cursos Envolventes Rapidamente

Crie facilmente recursos educacionais envolventes com nosso gerador de vídeos de IA, transformando roteiros em vídeos de treinamento dinâmicos usando Texto-para-vídeo.

Produza um vídeo de treinamento corporativo conciso de 1 minuto voltado para novos funcionários, focando em um software interno crítico. O estilo visual deve ser uma gravação de tela clara e profissional, demonstrando processos essenciais do local de trabalho, acompanhada por uma narração informativa gerada por IA usando a capacidade de geração de voz do HeyGen, guiando os espectadores por cada etapa de um tutorial técnico.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 45 segundos destinado a funcionários existentes para anunciar um novo procedimento de conformidade ou facilitar o compartilhamento rápido de conhecimento. Esta produção deve aproveitar os avatares de IA do HeyGen, apresentando informações em um estilo visual dinâmico e moderno ambientado em um escritório contemporâneo, com uma entrega de áudio clara e concisa para alinhar efetivamente sua equipe.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo instrucional de 90 segundos projetado como um recurso educacional para todos os funcionários, explicando uma política complexa da empresa ou atualização de software. O vídeo deve manter uma estética corporativa polida, aproveitando a capacidade de texto-para-vídeo do HeyGen para gerar visuais envolventes e uma voz profissional de IA, garantindo uma entrega clara do conteúdo crucial de vídeos de treinamento.
Prompt de Exemplo 3
Gere um vídeo tutorial técnico de 2 minutos, especificamente voltado para equipes de suporte e usuários avançados, oferecendo orientação abrangente passo a passo sobre vídeos de aplicação de software complexos. A apresentação visual deve ser altamente detalhada, apresentando demonstrações de interface de usuário nítidas, enquanto a capacidade de legendas do HeyGen deve ser utilizada para garantir máxima acessibilidade e reforçar o aprendizado, acompanhada por uma voz de IA precisa para máxima clareza nesta documentação de vídeo gerada por IA.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento Corporativo

Crie vídeos de treinamento profissionais e envolventes de forma rápida e fácil, capacitando sua equipe com conhecimento e habilidades essenciais através de ferramentas alimentadas por IA.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo
Elabore seu roteiro ou use gravação de tela para capturar os visuais necessários. Nossa plataforma então aproveita sua entrada para produzir vídeos de treinamento eficazes.
2
Step 2
Adicione Narrações de IA
Enriqueça seu conteúdo com narrações de IA profissionais e de som natural geradas diretamente do seu roteiro, garantindo clareza e consistência.
3
Step 3
Selecione Seu Avatar de IA
Escolha entre uma seleção diversificada de avatares de IA para apresentar seu treinamento, adicionando um elemento dinâmico e personalizado aos seus materiais de aprendizagem corporativa.
4
Step 4
Exporte para Compartilhamento de Conhecimento
Exporte seu vídeo concluído em vários formatos e proporções, facilitando o compartilhamento de conhecimento sem interrupções em toda a sua organização e além.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Conceitos Complexos

.

Transforme processos de trabalho intrincados ou tutoriais técnicos em vídeos claros e fáceis de entender com explicações alimentadas por IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen facilita a criação de documentação de vídeo de IA de alta qualidade?

O HeyGen utiliza IA generativa avançada para alimentar sua plataforma, permitindo que os usuários transformem texto em vídeos profissionais com avatares de IA realistas e áudio sincronizado. Este processo simplificado facilita a produção de bibliotecas de vídeos tutoriais e documentação de vídeo abrangente.

O HeyGen pode ajudar com gravação de tela para tutoriais técnicos e vídeos de aplicação de software?

Sim, o HeyGen oferece robustas capacidades de gravação de tela através de sua extensão de navegador e aplicativo de desktop, permitindo a captura perfeita de processos de trabalho e explicações técnicas. O editor integrado permite ajustes rápidos, facilitando a produção de guias de usuário claros e passo a passo.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para narrações de IA avançadas e suporte multilíngue?

O HeyGen oferece narrações de IA sofisticadas com a capacidade de gerar fala em mais de 140 idiomas e sotaques, garantindo alcance global para seu conteúdo. Você pode fazer upload de uma voz ou áudio para clonar, proporcionando uma narração autêntica para seus vídeos gerados por IA e recursos educacionais.

Quais opções de personalização e exportação estão disponíveis para vídeos gerados com o HeyGen?

O HeyGen oferece extensas opções de personalização dentro de seu editor, incluindo controles de branding, acesso à biblioteca de mídia e transições de vídeo. Os usuários podem exportar vídeos prontos para a plataforma com várias proporções, garantindo entrega ideal para qualquer canal, desde mídias sociais até compartilhamento interno de conhecimento.

