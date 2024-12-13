Imagine um vídeo de 45 segundos direcionado a gerentes de RH e especialistas em L&D, visualmente limpo e animado profissionalmente, com uma narração inspiradora e autoritária. Este vídeo deve ilustrar como eles podem projetar módulos de "treinamento personalizado para a empresa" de forma altamente eficaz. Deve demonstrar como os recursos do "criador de cursos AI" da HeyGen, aproveitando "Texto-para-vídeo a partir de roteiro" e diversos "avatares AI", podem transformar informações brutas em conteúdo polido e envolvente, revolucionando seu fluxo de trabalho de desenvolvimento de treinamento.

