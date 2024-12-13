Gerador de Vídeo de Estratégia Corporativa: Eleve Sua Visão

Transforme sua estratégia em vídeos envolventes. Nosso gerador de vídeo por IA usa texto para vídeo a partir do roteiro para reduzir o tempo e os custos de criação de conteúdo alinhado à marca.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo atraente de 45 segundos para pequenos empresários e equipes de marketing, demonstrando a facilidade da geração de vídeos por IA. Visualmente, deve ser dinâmico e envolvente, mostrando diversos avatares de IA em diferentes cenários de negócios, acompanhado por música de fundo contemporânea e um tom amigável e conversacional. Aproveite os avatares de IA do HeyGen para trazer uma presença realista à sua criação de vídeo sem a necessidade de atores ao vivo.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo explicativo conciso de 30 segundos destinado a equipes internas ou novos funcionários, focando em um novo processo. O estilo visual deve ser limpo e instrutivo, utilizando texto animado e iconografia simples, com música de fundo calma e narração fácil de entender. Garanta clareza e acessibilidade incorporando legendas automáticas geradas pelo HeyGen para uma compreensão ideal do resultado do editor de vídeo por IA.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo promocional de 60 segundos para criadores de conteúdo e gerentes de marca que buscam produzir vídeos alinhados à marca rapidamente. Este vídeo deve ser visualmente criativo e centrado na marca, demonstrando cenas diversas e elementos de marca consistentes, acompanhados por áudio personalizado e uma voz natural gerada por IA. Acelere seu fluxo de trabalho de conteúdo começando com os extensos Modelos & cenas do HeyGen, transformando texto em vídeo sem esforço.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Seu Gerador de Vídeo de Estratégia Corporativa

Crie vídeos de estratégia corporativa atraentes com ferramentas alimentadas por IA, simplificando seu processo de criação do roteiro a um produto final polido e alinhado à marca em minutos.

Step 1
Crie Seu Projeto
Comece colando seu roteiro de estratégia corporativa ou escolhendo entre vários modelos de vídeo para iniciar sua experiência com o gerador de vídeo de estratégia corporativa, aproveitando nosso poderoso recurso de Texto para vídeo a partir do roteiro.
Step 2
Selecione Seus Visuais
Personalize seu vídeo selecionando um avatar de IA, adicionando mídia relevante e aplicando seus controles de branding (logotipo, cores) para garantir que seus visuais criem vídeos verdadeiramente alinhados à marca.
Step 3
Adicione Narração Envolvente
Enriqueça sua mensagem com geração de narração profissional em vários idiomas, garantindo que sua estratégia corporativa seja claramente comunicada e compreendida pelo seu público.
Step 4
Exporte e Compartilhe
Revise seu vídeo final de estratégia corporativa, faça os últimos ajustes e, em seguida, exporte-o, utilizando recursos como redimensionamento de proporção e exportações para uma criação e compartilhamento de vídeo sem interrupções em todas as plataformas.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque histórias de sucesso de clientes

Desenvolva vídeos impactantes destacando o sucesso dos clientes, provando o valor da sua estratégia corporativa e construindo confiança com potenciais clientes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode ajudar a criar vídeos de marketing alinhados à marca?

O HeyGen é um poderoso `criador de vídeos de marketing` que permite projetar vídeos `alinhados à marca` cativantes usando `avatares de IA` avançados e `modelos de vídeo` personalizáveis. Você pode garantir a consistência da marca utilizando `controles de branding` para logotipos, cores e mais, tornando a `criação de vídeo` eficiente e profissional.

Qual é o processo para gerar vídeos com o gerador de vídeo por IA do HeyGen?

O `gerador de vídeo por IA` do HeyGen simplifica a `criação de vídeo` através de um `editor de arrastar e soltar` intuitivo. Você simplesmente fornece seu roteiro de `texto para vídeo por IA`, seleciona os `avatares de IA` e a `narração` desejados, e o HeyGen rapidamente produz um vídeo de alta qualidade, `reduzindo significativamente o tempo e os custos`.

O HeyGen pode converter roteiros de texto em vídeos envolventes?

Absolutamente, o HeyGen se destaca em converter `texto para vídeo por IA` de forma fluida. Suas `ferramentas alimentadas por IA` geram `narração` natural e `legendas automáticas` diretamente do seu roteiro escrito, transformando texto em conteúdo visual dinâmico para várias `plataformas de mídia social`.

Como o HeyGen apoia a criação de vídeos de estratégia corporativa ou explicativos?

O HeyGen funciona como um eficaz `gerador de vídeos de estratégia corporativa`, oferecendo uma gama de `modelos de vídeo` profissionais perfeitos para `vídeos explicativos` e comunicações internas. Esses vídeos visualmente atraentes podem esclarecer tópicos complexos, garantindo que sua mensagem seja clara e envolvente para todos os públicos.

