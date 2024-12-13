Criador de Vídeos Corporativos: IA Acelera Suas Comunicações Internas

Simplifique as comunicações internas e atualizações da empresa com vídeos profissionais gerados instantaneamente a partir de texto, aumentando o engajamento dos funcionários.

Produza um vídeo interno de 1 minuto detalhando a nova atualização de software para a equipe de desenvolvimento interno e gerentes de projeto. O estilo visual e de áudio deve ser limpo, profissional e altamente informativo, apresentando um avatar de IA para apresentar as funcionalidades principais com geração de narração clara, garantindo que todos os detalhes técnicos sejam transmitidos com precisão usando as capacidades do criador de vídeos de IA da HeyGen.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo corporativo explicativo de 45 segundos para todos os funcionários, especialmente novos contratados, descrevendo o processo de relatório de despesas reformulado. O vídeo deve adotar um estilo visual envolvente, passo a passo, com áudio amigável, mas autoritário, utilizando o recurso de texto para vídeo da HeyGen para construir conteúdo rapidamente e garantir clareza através de legendas automáticas.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de atualização da empresa de 30 segundos direcionado a audiências em toda a empresa e liderança executiva, anunciando as conquistas trimestrais recentes. O estilo visual deve ser moderno, conciso e animado, incorporando filmagens profissionais de banco de imagens para aumentar seu impacto e aproveitando modelos e cenas para produção rápida de vídeos profissionais.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo corporativo de 1,5 minuto para stakeholders externos e potenciais clientes, apresentando nossa mais recente linha de produtos. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico, de alta qualidade e fortemente marcado, exibindo visuais impressionantes dos produtos. Utilize o recurso de redimensionamento de proporção e exportação da HeyGen para otimizar para várias plataformas e incorpore diversos ativos da biblioteca de mídia para máximo apelo profissional.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos Corporativos

Crie vídeos internos de lançamento profissionais e envolventes com facilidade usando IA, simplificando suas atualizações da empresa e comunicações com funcionários em apenas alguns passos simples.

1
Step 1
Escreva Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando sua mensagem de lançamento corporativo. Utilize o recurso de Texto para vídeo com IA para transformar instantaneamente seu texto em conteúdo de vídeo envolvente, estabelecendo a base para uma comunicação clara.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca ou carregue sua própria mídia. Enriqueça sua mensagem com fotos, vídeos e músicas relevantes de banco de imagens para tornar seu lançamento corporativo visualmente atraente.
3
Step 3
Personalize e Marque
Aplique a identidade única da sua empresa usando controles de Branding para incluir logotipos, cores da marca e fontes personalizadas. Adicione toques profissionais como legendas para garantir acessibilidade e reforçar suas mensagens-chave para máximo impacto.
4
Step 4
Gere e Compartilhe
Uma vez satisfeito, exporte facilmente seu vídeo de lançamento corporativo de alta qualidade em vários formatos e proporções. Compartilhe seu vídeo profissional com sua equipe ou stakeholders, garantindo que sua mensagem alcance todos de forma eficaz.

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Eleve Atualizações e Anúncios da Empresa

.

Crie vídeos inspiradores e envolventes para comunicações internas, compartilhando efetivamente atualizações da empresa, visão e lançamentos estratégicos para motivar a equipe.

background image

Qual é a principal força da HeyGen na produção de vídeos corporativos?

A HeyGen se destaca como um criador de vídeos de IA, capacitando empresas a produzir vídeos profissionais de forma eficiente, aproveitando a geração avançada de Texto para vídeo e um conjunto abrangente de ferramentas de criação de vídeo com IA. Você pode transformar roteiros em conteúdo envolvente com avatares de IA realistas e Som de Estúdio, perfeito para vídeos de lançamento corporativo ou atualizações importantes da empresa.

Quais recursos técnicos tornam a HeyGen um criador de vídeos corporativos eficiente?

A HeyGen integra recursos técnicos robustos para simplificar o processo de edição de vídeo, incluindo legendas automáticas, gravação de tela e funcionalidade intuitiva de arrastar e soltar. Ela também oferece controles de Branding poderosos para uma identidade corporativa consistente em todos os seus vídeos profissionais, simplificando a geração de vídeo de ponta a ponta.

A HeyGen pode suportar diversas necessidades de vídeos de lançamento interno e conteúdo explicativo?

Com certeza. A HeyGen é um criador de vídeos corporativos versátil, fornecendo uma extensa biblioteca de modelos e avatares de IA personalizáveis para gerar rapidamente conteúdo envolvente para comunicações internas, engajamento de funcionários e vídeos explicativos. Sua criação de vídeo nativa de prompt garante que você possa produzir vídeos de alta qualidade para várias necessidades internas e externas.

Como os avatares de IA podem melhorar minha estratégia de vídeo corporativo com a HeyGen?

Os avatares de IA da HeyGen oferecem um método poderoso de criação de vídeo com IA para produzir vídeos profissionais dinâmicos e personalizados sem a necessidade de atores ou filmagens complexas. Esses avatares de IA podem transmitir sua mensagem de maneira consistente e envolvente, ideal para comunicações internas impactantes ou apresentações convincentes para investidores, elevando sua narrativa em vídeo.

