Gerador de Vídeo de Política Corporativa para Treinamento Otimizado

Simplifique a conformidade e acelere os vídeos de treinamento de funcionários usando avatares de IA para dar vida às suas políticas em minutos.

Crie um gerador de vídeo explicativo de política corporativa de 90 segundos para todos os funcionários, especialmente novos contratados, destacando as novas diretrizes de trabalho remoto. O estilo visual deve ser profissional e limpo, usando uma narração amigável e clara. Este vídeo comunicará efetivamente atualizações críticas aproveitando o recurso de Texto-para-vídeo da HeyGen, transformando documentos de política em conteúdo envolvente e fácil de digerir.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Imagine uma demonstração de gerador de vídeo de IA de 2 minutos voltada para chefes de departamento e oficiais de conformidade, apresentando o novo protocolo de privacidade de dados. Este vídeo apresentaria um estilo visual e de áudio autoritário, mas envolvente, incorporando animações sutis e um tom sério e informativo. Destaca a eficiência de utilizar avatares de IA da HeyGen para apresentar informações complexas de conformidade de forma consistente e confiável, sem a necessidade de apresentadores físicos.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de anúncio de política de 1 minuto para a gerência de nível médio, focando em uma mudança iminente nos benefícios dos funcionários. O vídeo deve adotar um estilo visual conciso e casual de negócios, apoiado por uma narração confiante e articulada. Esta comunicação demonstrará a simplicidade de atualizar políticas internas com a geração avançada de Narração da HeyGen, garantindo clareza e consistência em todos os anúncios.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo instrucional de 45 segundos para equipes globais de suporte técnico, detalhando um novo processo de solução de problemas de software. Visualmente, deve empregar uma apresentação moderna em estilo infográfico com auxílios claros, complementada por uma voz neutra e instrucional, enfatizando a acessibilidade. Este conteúdo é um exemplo de criação de conteúdo automatizado simplificado, utilizando as Legendas da HeyGen para garantir compreensão universal em diversos contextos linguísticos.

Copie o prompt

Cole na caixa de Criação

Veja seu vídeo ganhar vida


Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeo de Política Corporativa

Transforme sem esforço políticas corporativas complexas em mensagens de vídeo claras, envolventes e consistentes para seus funcionários com nosso gerador de vídeo com IA.

1
Step 1
Selecione um Modelo
Inicie seu projeto de vídeo de política corporativa selecionando entre uma variedade de Modelos & cenas profissionais projetados para comunicações corporativas claras.
2
Step 2
Crie Seu Roteiro
Insira seu texto de política e gere instantaneamente um vídeo usando nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, simplificando a criação de conteúdo para treinamento de funcionários.
3
Step 3
Adicione Marca e Avatares
Enriqueça seu vídeo de política com controles de Marca personalizados (logotipo, cores) e escolha entre diversos avatares de IA para apresentar sua mensagem com um toque profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo e use redimensionamento de Proporção & exportações para prepará-lo para várias plataformas, garantindo distribuição sem esforço de atualizações cruciais de políticas corporativas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Políticas Corporativas Complexas



Transforme políticas corporativas intrincadas em vídeos explicativos animados fáceis de entender, reduzindo a confusão e promovendo melhor adesão entre os funcionários.



Perguntas Frequentes

Como a HeyGen utiliza IA para geração de vídeos?

HeyGen é um avançado gerador de vídeos com IA que transforma roteiros de texto em vídeos envolventes. Utiliza avatares de IA realistas, combinados com funcionalidades sofisticadas de Texto-para-vídeo a partir de roteiro e geração natural de Narração, para criar conteúdo profissional de forma eficiente.

A HeyGen pode produzir vídeos de treinamento e política corporativa?

Com certeza, a HeyGen serve como um eficaz gerador de vídeos de política corporativa, perfeito para criar vídeos de treinamento impactantes e comunicações corporativas. Você pode facilmente desenvolver conteúdo envolvente de treinamento de funcionários ou de conformidade usando suas ferramentas intuitivas e Modelos & cenas personalizáveis.

Quais opções de personalização de marca estão disponíveis na HeyGen?

A HeyGen oferece controles de marca robustos, permitindo que os usuários integrem logotipos da empresa, paletas de cores específicas e fontes personalizadas para manter a consistência da marca em todos os vídeos criados. Isso garante que seus vídeos de marketing e comunicações corporativas estejam perfeitamente alinhados com a identidade de marca estabelecida.

A HeyGen suporta capacidades avançadas de texto-para-vídeo para conteúdo técnico?

Sim, a HeyGen se destaca em fornecer soluções de vídeo com IA através de funcionalidades avançadas de Texto-para-vídeo a partir de roteiro, ideal para conteúdo técnico. Inclui recursos como geração automática de Narração, Legendas, e suporte multilíngue, tornando informações complexas acessíveis a um público mais amplo.

