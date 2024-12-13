Gerador de Vídeos Corporativos Cria Vídeos Impressionantes Rapidamente

Crie vídeos de marketing impressionantes em minutos usando nosso recurso avançado de Texto para vídeo a partir de roteiro.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 45 segundos direcionado a novos funcionários e equipes internas, simplificando uma política complexa da empresa. O vídeo deve ter uma estética visual amigável e limpa, com gráficos fáceis de entender e uma narração clara e tranquilizadora. Aproveite o recurso de texto para vídeo da HeyGen para converter rapidamente seu material de treinamento em um vídeo de IA envolvente, usando modelos e cenas pré-desenhados para um visual profissional.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de marketing vibrante de 30 segundos para seguidores de redes sociais e clientes em potencial, anunciando o lançamento de um novo produto. O estilo visual deve ser energético e dinâmico, incorporando imagens de arquivo atraentes da biblioteca de mídia/apoio de estoque da HeyGen e uma trilha sonora contemporânea, acompanhada de legendas envolventes para acessibilidade. Esta peça de geração de conteúdo de IA deve chamar a atenção instantaneamente e gerar interesse.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo corporativo inspirador de 50 segundos para parceiros do setor e participantes de conferências, celebrando uma conquista significativa da empresa ou delineando uma visão ousada para o futuro. O estilo visual e de áudio precisa ser de alta qualidade e cinematográfico, com visuais dramáticos e uma narração inspiradora e profissional. Utilize o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para adaptar o vídeo de IA perfeitamente para várias telas de apresentação e plataformas.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Corporativos

Crie rapidamente vídeos corporativos profissionais com IA, transformando seu texto em conteúdo visual envolvente.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece inserindo seu texto de visão geral corporativa. Nossa plataforma utiliza Texto para vídeo a partir de roteiro para converter instantaneamente seu conteúdo em um storyboard visual, estabelecendo a base para seu vídeo.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador de IA
Enriqueça sua narrativa escolhendo entre uma ampla gama de avatares de IA. Selecione o apresentador virtual perfeito para transmitir sua mensagem corporativa com impacto e personalidade.
3
Step 3
Adicione Narrações Profissionais
Personalize seu vídeo com áudio envolvente. Utilize a geração de narração para adicionar uma narração profissional, garantindo que sua mensagem corporativa seja transmitida de forma clara e eficaz.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de visão geral corporativa. Utilize facilmente o redimensionamento de proporção e exportações para gerar sua criação em vários formatos, pronta para ser compartilhada em todas as suas plataformas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Conteúdo Atraente para Mídias Sociais

Transforme sua visão geral corporativa em vídeos e clipes envolventes para mídias sociais com o gerador de vídeos de IA da HeyGen, expandindo o alcance digital da sua marca.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a geração de vídeos de IA para diversas necessidades de conteúdo?

O gerador de vídeos de IA da HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de IA envolventes diretamente a partir de texto. Sua plataforma intuitiva e rica biblioteca de modelos de vídeo permitem uma rápida geração de conteúdo de IA para vários projetos criativos.

A HeyGen pode ser usada como um criador de vídeos corporativos abrangente?

Absolutamente. A HeyGen serve como um poderoso criador de vídeos corporativos, permitindo que as empresas produzam vídeos de visão geral corporativa, vídeos de marketing e conteúdo de treinamento com branding personalizado e narrações de alta qualidade.

O que torna a HeyGen uma solução eficaz de texto para vídeo com IA?

A HeyGen transforma roteiros em vídeos profissionais usando tecnologia avançada de texto para vídeo com IA. Os usuários podem selecionar entre uma variedade de avatares de IA realistas e sincronizar suas vozes para gerar rapidamente conteúdo de vídeo atraente, tornando-se um gerador de vídeo ideal.

A HeyGen oferece uma plataforma fácil de usar para criar vídeos animados?

Sim, a HeyGen possui uma interface amigável com um editor de arrastar e soltar, tornando simples a criação de vídeos animados dinâmicos e vídeos explicativos. Sua extensa biblioteca de mídia e cenas pré-desenhadas agilizam todo o processo de edição de vídeo.

