Criador de Vídeos de Orientação Corporativa: Integração Fácil e Envolvente

Crie vídeos de integração de funcionários envolventes para novos contratados com avatares de IA para personalizar suas boas-vindas.

Crie um vídeo de integração de funcionários de 1 minuto, projetado para novos contratados, apresentando um avatar de IA envolvente que entrega uma mensagem de boas-vindas e uma visão geral da cultura da empresa. O estilo visual deve ser brilhante e otimista, incorporando imagens amigáveis de uma biblioteca de mídia, enquanto o áudio apresenta uma narração profissional com um tom caloroso, tudo gerado diretamente a partir de um roteiro.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de 2 minutos focado em navegar por um novo sistema interno, destinado a funcionários técnicos que precisam de instruções detalhadas. Este vídeo deve empregar um estilo visual limpo e instrutivo com conversão clara de texto para vídeo a partir de um roteiro detalhado, incorporando legendas precisas para acessibilidade e aprendizado aprimorado. O áudio manterá um tom autoritário, mas de apoio, livre de elementos de fundo que distraiam.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de orientação de 45 segundos para parceiros externos, destacando pontos de contato e recursos chave dentro de um novo portal colaborativo. A estética visual deve ser elegante e profissional, utilizando modelos e cenas pré-desenhados da plataforma para manter a consistência da marca, acompanhada por uma narração concisa e animada. Este vídeo também será entregue com redimensionamento flexível de proporção de aspecto para se adequar a vários requisitos de exibição.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de orientação corporativa de 1 minuto e 30 segundos comunicando uma atualização significativa de política para uma base global de funcionários. O design visual requer uma apresentação formal e confiável usando um avatar de IA profissional, garantindo clareza através de legendas precisas que apoiam a compreensão multilíngue. O áudio apresentará uma narração calma e medida, permitindo que as legendas transmitam informações detalhadas de forma eficaz para diversos grupos linguísticos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Orientação Corporativa

Crie de forma eficiente vídeos de orientação corporativa envolventes para novos contratados com ferramentas baseadas em IA, garantindo uma experiência de integração profissional e com a marca.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo de Orientação
Comece selecionando de uma biblioteca de modelos profissionais ou começando do zero para construir rapidamente seu vídeo de orientação corporativa.
2
Step 2
Insira Seu Roteiro para Geração de IA
Cole seu conteúdo abrangente de orientação, e nossa capacidade de texto para vídeo com IA transformará em cenas de vídeo envolventes com um avatar de IA escolhido.
3
Step 3
Aplique a Identidade Visual da Sua Marca
Personalize a aparência do seu vídeo usando controles robustos de branding, incluindo o logotipo da sua empresa, cores específicas e fontes preferidas, para garantir a consistência da marca.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo Final
Finalize seu vídeo de orientação corporativa e utilize nosso redimensionamento de proporção de aspecto e exportações para compartilhá-lo facilmente em todas as plataformas para seus novos contratados.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Boas-Vindas Corporativos Inspiradores

.

Produza mensagens de boas-vindas e discursos de liderança que motivem e conectem efetivamente novos funcionários com a cultura da empresa.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de orientação corporativa?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de texto para vídeo com IA a partir de roteiros e avatares de IA realistas para agilizar a produção de vídeos profissionais de orientação corporativa sem filmagens complexas.

Posso incorporar a marca da minha empresa no criador de vídeos de integração do HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece controles robustos de branding, permitindo que você integre facilmente o logotipo da sua empresa, cores da marca e elementos visuais específicos para garantir que seus vídeos de integração de funcionários sejam consistentes com a identidade corporativa.

Quais recursos avançados o HeyGen oferece para projetos de criador de vídeos de treinamento?

O HeyGen suporta geração de narração profissional e capacidades multilíngues, permitindo que as empresas criem vídeos de treinamento inclusivos e entreguem conteúdo envolvente para uma força de trabalho global diversificada.

É possível gerar rapidamente vídeos de orientação envolventes com o HeyGen?

Absolutamente. O editor de vídeo intuitivo do HeyGen, juntamente com uma ampla seleção de modelos e cenas, permite que os usuários produzam rapidamente vídeos de orientação de alta qualidade, melhorando a experiência para novos contratados com esforço mínimo.

