Crie um vídeo de integração de funcionários de 1 minuto, projetado para novos contratados, apresentando um avatar de IA envolvente que entrega uma mensagem de boas-vindas e uma visão geral da cultura da empresa. O estilo visual deve ser brilhante e otimista, incorporando imagens amigáveis de uma biblioteca de mídia, enquanto o áudio apresenta uma narração profissional com um tom caloroso, tudo gerado diretamente a partir de um roteiro.

