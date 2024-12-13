O Criador Definitivo de Vídeos de Integração Corporativa
Aumente a retenção de funcionários e melhore a cultura da empresa. Personalize facilmente vídeos de integração envolventes usando nossa rica biblioteca de mídia/estoque.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Elabore um vídeo profissional, mas acolhedor, de 45 segundos, especificamente para gerentes de RH, demonstrando como criar vídeos de integração personalizados de forma fácil. Empregue um estilo visual limpo usando os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen, com uma narração informativa que explica etapas complexas de forma clara, aprimorada por legendas para acessibilidade universal, ilustrando que não são necessárias habilidades de design.
Desenvolva um guia dinâmico de 30 segundos, passo a passo, para equipes remotas sobre como utilizar uma nova ferramenta de comunicação interna, visando otimizar o processo de integração. Apresente-o com visuais simples e claros, provenientes da biblioteca de mídia/estoque da HeyGen, acompanhados por uma narração concisa e encorajadora. Assegure que seja facilmente compartilhável em várias plataformas utilizando redimensionamento de proporção e exportações para visualização ideal.
Imagine a primeira semana de um novo contratado: produza um vídeo abrangente de 50 segundos explicando as principais políticas da empresa, projetado para contribuir para a retenção de funcionários. Adote um estilo visual profissional, autoritário, mas acessível, utilizando o recurso de Texto para vídeo da HeyGen a partir de roteiro para manter a consistência e uma narrativa clara. Apoie as informações detalhadas com uma narração convidativa e legendas proeminentes para garantir que a documentação de alta qualidade seja entregue de forma eficaz.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Aumente o Engajamento na Integração de Funcionários.
Utilize vídeos impulsionados por IA para tornar o treinamento de novos funcionários mais envolvente e melhorar significativamente as taxas de retenção inicial.
Escale a Produção de Conteúdo de Integração.
Desenvolva e entregue uma gama mais ampla de módulos de integração e materiais de treinamento, alcançando efetivamente todos os novos contratados globalmente.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de integração corporativa envolventes?
A plataforma impulsionada por IA da HeyGen torna simples a criação de vídeos de integração envolventes para novos funcionários, mesmo sem necessidade de habilidades de design. Utilize avatares de IA, texto para vídeo a partir de roteiros e modelos de vídeo personalizáveis para otimizar seu processo de integração corporativa de forma eficiente.
Posso personalizar os vídeos de integração da HeyGen para refletir a cultura e a marca da nossa empresa?
Absolutamente. A HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você personalize vídeos com o logotipo, cores e conteúdo específico da sua empresa. Isso garante que seus vídeos de integração personalizados representem autenticamente a cultura única da sua empresa.
Quais recursos a HeyGen oferece para desenvolver experiências de integração de funcionários interativas e impactantes?
A plataforma impulsionada por IA da HeyGen fornece recursos avançados como geração de narração, suporte a biblioteca de mídia rica e redimensionamento dinâmico de proporção para criar vídeos impactantes e interativos. Essas ferramentas ajudam a aumentar a retenção de funcionários ao entregar conteúdo altamente envolvente.
Como as capacidades de IA da HeyGen apoiam a criação de documentação de vídeo de integração acessível e clara?
A HeyGen utiliza avatares de IA e funcionalidade de texto para vídeo para produzir visuais claros e conteúdo acessível. Com legendas automáticas e modelos de vídeo de alta qualidade, a HeyGen facilita a criação de documentação de vídeo abrangente para todos os novos funcionários.