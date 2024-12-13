Gerador de Vídeos de Integração Corporativa: Otimize Seu Processo de Novos Contratados

Eleve a experiência de integração de seus funcionários. Gere instantaneamente vídeos profissionais com avatares de IA realistas para um treinamento consistente.

Crie um vídeo de 30 segundos acolhedor, projetado para novos contratados que estão se juntando a uma empresa de tecnologia de médio porte, com um estilo visual moderno, amigável e música de fundo animada, além de uma narração clara. Esta mensagem de 'integração de funcionários' deve apresentar figuras-chave da empresa usando um avatar de IA envolvente para entregar uma saudação personalizada.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo envolvente de 45 segundos para futuros funcionários ou novos contratados durante sua primeira semana, com o objetivo de mostrar os valores centrais da empresa e sua cultura vibrante. O estilo visual e de áudio deve ser dinâmico, inspirador e energético, incorporando imagens de membros diversos da equipe, utilizando os 'Modelos e cenas' extensivos da HeyGen do 'gerador de vídeos de integração' para criar uma narrativa atraente.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo informativo de 60 segundos direcionado a novos contratados em seu primeiro dia, guiando-os através de informações logísticas essenciais e recursos. O vídeo deve adotar um tom claro e profissional, com gráficos limpos e música de fundo calma, aproveitando a capacidade de 'Geração de narração' da HeyGen para fornecer instruções precisas sobre como navegar em sua configuração inicial como parte da experiência do 'gerador de vídeos de integração corporativa'.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo conciso de 30 segundos para novos membros da equipe ou colaboradores interdepartamentais, fornecendo uma introdução rápida a um departamento ou equipe específica e delineando seu papel principal e pessoal-chave. O estilo visual e de áudio deve ser envolvente, colaborativo e amigável, apresentando representações animadas ou imagens de arquivo de interações da equipe, e deve ser produzido de forma eficiente usando a função 'Texto para vídeo a partir de roteiro' da HeyGen para fins de 'treinamento de funcionários'.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos de Integração Corporativa

Crie de forma eficiente vídeos de integração envolventes para novos contratados com ferramentas impulsionadas por IA, otimizando seus processos de RH e dando boas-vindas aos novos membros da equipe.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Selecione de uma rica biblioteca de modelos pré-desenhados ou cole seu roteiro para começar a gerar seu conteúdo de vídeo.
2
Step 2
Personalize Seu Vídeo
Personalize seu vídeo de integração selecionando avatares de IA, adicionando a identidade visual da sua empresa e incorporando mídia de nossa biblioteca.
3
Step 3
Gere Narrações e Legendas
Enriqueça seu vídeo com narrações profissionais em mais de 140 idiomas e gere automaticamente legendas precisas.
4
Step 4
Compartilhe Sua Obra-Prima de Integração
Uma vez finalizado, compartilhe e exporte seu vídeo de integração de alta qualidade em vários formatos, pronto para dar as boas-vindas aos seus novos funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Vídeos de Boas-Vindas e Cultura

.

Crie mensagens de boas-vindas inspiradoras e mostre a cultura da empresa, ajudando novos contratados a se sentirem conectados desde o primeiro dia.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de integração corporativa?

A HeyGen atua como um Gerador de Vídeos de IA intuitivo que simplifica a produção de vídeos de integração corporativa envolventes. Você pode transformar texto em vídeo usando uma ampla seleção de modelos e avatares de IA, reduzindo significativamente o tempo e o esforço de produção para o treinamento de novos contratados.

Posso personalizar meus vídeos de integração com a plataforma da HeyGen?

Com certeza, a HeyGen oferece ferramentas extensivas para personalizar seus vídeos de integração, garantindo que eles se alinhem perfeitamente com sua marca. Integre facilmente a identidade visual da sua empresa, adicione mídia de nossa biblioteca e selecione entre diversos modelos para criar experiências de integração de funcionários únicas e impactantes.

Quais recursos inovadores a HeyGen oferece para conteúdo de treinamento de funcionários?

A HeyGen capacita você a criar conteúdo de treinamento de funcionários atraente usando avatares de IA avançados e narrações naturais em mais de 140 idiomas. Essa capacidade de texto para vídeo permite uma produção consistente e escalável de vídeos de alta qualidade para equipes globais.

Como a HeyGen facilita a colaboração e distribuição de vídeos de integração?

A HeyGen é projetada para colaboração perfeita, permitindo que as equipes trabalhem juntas de forma eficiente em projetos de vídeos de integração. Uma vez concluídos, você pode facilmente compartilhar e exportar seus vídeos finalizados, tornando simples escalar os esforços de integração em toda a sua organização.

