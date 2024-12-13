Crie um vídeo explicativo de produto de 45 segundos direcionado a potenciais clientes B2B, destacando sua mais recente solução de software. Utilize um estilo visual moderno e informativo com gráficos em movimento elegantes e uma narração confiante e profissional para ressaltar os principais recursos. Utilize a capacidade de texto-para-vídeo da HeyGen para gerar facilmente a narrativa e um avatar de IA para apresentar as informações de forma fluida, demonstrando o poder de um gerador de vídeo de IA.

Gerar Vídeo