Gerador de Vídeos de Mensagem Corporativa: Crie Vídeos Profissionais

Gere rapidamente vídeos corporativos profissionais usando nossa capacidade de texto-para-vídeo a partir de script para engajar seu público de forma eficiente.

Crie um vídeo técnico de 1 minuto para desenvolvedores de TI integrando a API do HeyGen, mostrando como gerar programaticamente um vídeo de mensagem corporativa. O estilo visual deve ser elegante e demonstrar trechos de código claramente, enquanto o áudio apresenta uma narração precisa e calma, explicando a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de script dentro das chamadas da API.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenhe um vídeo instrucional de 1,5 minuto voltado para departamentos de RH para a integração de novos funcionários, explicando políticas complexas usando um avatar de IA. A estética visual deve ser limpa e profissional, utilizando uma geração de narração amigável, mas autoritária, garantindo legendas claras para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de atualização de produto envolvente de 2 minutos para equipes de marketing globais, demonstrando um novo recurso de um produto de software com geração de narração multilíngue e legendas para localização. O estilo visual deve ser moderno e dinâmico, incorporando vários elementos de suporte de biblioteca de mídia/estoque para ilustrar o impacto da atualização em diferentes regiões.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 45 segundos de comunicação interna para equipes de vendas, destacando uma meta de vendas semanal usando a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de script para criação rápida de conteúdo. O vídeo deve adotar um estilo visual vibrante e motivacional, montando rapidamente cenas profissionais usando diversos Modelos & cenas disponíveis, garantindo uma geração de narração clara e energética.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona a Geração de Vídeos de Mensagem Corporativa

Transforme facilmente suas mensagens corporativas em vídeos profissionais com avatares de IA e personalização perfeita, aumentando o impacto da sua comunicação.

1
Step 1
Crie Seu Script de Vídeo
Comece colando ou digitando sua mensagem corporativa no editor de texto. Nosso gerador de vídeo de texto para IA processará seu script, preparando-o para a narração do avatar.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Navegue por nossa diversa biblioteca de avatares de IA e escolha o porta-voz perfeito para transmitir sua mensagem com uma presença profissional e envolvente.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo
Enriqueça seu vídeo com fundos personalizados, logotipos e cores da marca usando nossas ferramentas de edição intuitivas, garantindo que seu gerador de vídeos de mensagem corporativa esteja perfeitamente alinhado com a identidade da sua marca.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Seu Vídeo
Com um clique, nossa plataforma produzirá seu vídeo de alta qualidade, completo com narração e legendas opcionais, pronto para distribuição imediata em todos os seus canais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Clientes

.

Construa confiança e credibilidade transformando depoimentos de clientes em vídeos de IA envolventes, transmitindo efetivamente o valor corporativo.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a edição de vídeos?

O poderoso Editor de Estúdio do HeyGen simplifica o processo de criação, oferecendo ferramentas intuitivas para edição de vídeo com IA eficiente. Os usuários podem aproveitar modelos pré-construídos para produzir rapidamente vídeos de qualidade profissional com facilidade.

O HeyGen pode criar vídeos de avatar de IA a partir de texto?

Sim, o HeyGen se destaca como um gerador de vídeo de texto para IA, permitindo que você transforme scripts em vídeos envolventes com avatares de IA realistas. Essa capacidade o torna um gerador de vídeo de IA líder para diversas necessidades de conteúdo.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para localização?

O HeyGen fornece recursos técnicos avançados para Localização, incluindo capacidades robustas de tradutor de vídeo de IA que permitem que seu conteúdo alcance audiências globais. Além disso, a clonagem de voz sofisticada ajuda a manter a consistência da marca em diferentes idiomas.

Como o HeyGen pode melhorar vídeos de mensagem corporativa?

Como um gerador de vídeos de mensagem corporativa de primeira linha, o HeyGen ajuda empresas a criar comunicações internas e externas envolventes. Seus controles de branding garantem que seus vídeos estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua empresa para um Marketing eficaz.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo