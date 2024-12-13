Gerador de Vídeos de Aprendizado Corporativo: Crie Vídeos de Treinamento Rápido

Capacite equipes de L&D a criar vídeos de treinamento de funcionários envolventes mais rapidamente, usando texto-para-vídeo a partir de roteiro para atualizações contínuas.

Imagine um vídeo de aprendizado corporativo de 45 segundos, voltado para novos contratados, que introduz a cultura da empresa com um estilo visual amigável e profissional e áudio claro e acolhedor. Esta peça envolvente de integração contará com um avatar de IA entregando mensagens-chave, impulsionado pela geração de narração da HeyGen para um tom consistente e acessível.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Para funcionários existentes que precisam de uma rápida atualização de habilidades, projete um vídeo de treinamento de 60 segundos sobre uma nova ferramenta interna, usando um estilo visual dinâmico e instrutivo acompanhado por uma narrativa de áudio clara e concisa. Este ativo vital de compartilhamento de conhecimento será criado de forma eficiente através do recurso de texto-para-vídeo da HeyGen, garantindo que todas as etapas importantes sejam cobertas, completo com legendas para melhor compreensão.
Prompt de Exemplo 2
Que tal um vídeo de 30 segundos para equipes de L&D, demonstrando o processo contínuo de atualização de módulos de conformidade desatualizados? Apresente isso com uma estética de negócios moderna e limpa e música de fundo animada. Esta solução, aproveitando uma plataforma de IA generativa, destaca a rapidez das atualizações fáceis utilizando os modelos e cenas da HeyGen para modificar e atualizar rapidamente o conteúdo, aproveitando visuais diversos da biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Prompt de Exemplo 3
Imagine um vídeo de capacitação de vendas de 40 segundos voltado para potenciais clientes, destacando um benefício chave do produto. Este vídeo deve ter uma apresentação visual polida e persuasiva e uma narração profissional e envolvente. Projetado para equipes de vendas personalizarem efetivamente a comunicação com clientes, ele utilizará o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen para visualização ideal em várias plataformas, juntamente com geração sofisticada de narração para manter uma voz de marca consistente.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Aprendizado Corporativo

Crie facilmente vídeos de treinamento profissional, módulos de integração e conteúdo de compartilhamento de conhecimento com nossa plataforma de IA generativa.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando seu conteúdo de treinamento ou roteiro de aprendizado na plataforma. Nossa IA generativa usará essa base para impulsionar sua criação de texto-para-vídeo, garantindo precisão e consistência para suas necessidades de aprendizado corporativo.
2
Step 2
Escolha Avatares e Voz de IA
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar visualmente seu conteúdo. Emparelhe seu avatar escolhido com uma narração de IA em mais de 140 idiomas para entregar uma narração clara e envolvente para seus vídeos de treinamento.
3
Step 3
Aplique Marca e Modelos
Infunda seus vídeos de aprendizado corporativo com a identidade da sua marca utilizando os controles de marca da HeyGen para adicionar logotipos e cores personalizadas. Isso garante uma representação profissional consistente em todos os seus materiais de treinamento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Antes do lançamento final, integre facilmente legendas para maior acessibilidade. Exporte seu vídeo de treinamento de funcionários concluído em vários formatos, pronto para distribuição contínua e compartilhamento de conhecimento impactante dentro da sua organização.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique o Compartilhamento de Conhecimento e Integração

.

Transforme procedimentos internos complexos, SOPs e materiais de integração em documentação em vídeo fácil de entender, impulsionada por IA, para transferência rápida de conhecimento.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento?

A HeyGen é um gerador de vídeos de IA que transforma roteiros em vídeos de treinamento de alta qualidade usando avatares de IA realistas e narrações profissionais de IA. Esta capacidade de texto-para-vídeo permite a produção rápida de conteúdo envolvente para aprendizado corporativo.

A HeyGen pode ser usada para produzir conteúdo de aprendizado corporativo rapidamente?

Sim, a plataforma de IA generativa da HeyGen oferece às equipes de L&D uma solução poderosa para aprendizado corporativo. Você pode utilizar modelos prontos para L&D e controles de marca para desenvolver vídeos eficazes de integração e compartilhamento de conhecimento de forma eficiente.

Quais recursos criativos a HeyGen oferece para documentação em vídeo?

A HeyGen fornece uma gama de ferramentas criativas, incluindo avatares de IA personalizáveis e modelos fáceis de usar, perfeitos para desenvolver documentação em vídeo envolvente ou bibliotecas de vídeos tutoriais. Isso torna o processo de criação de vídeos simples e eficaz.

Os vídeos da HeyGen suportam múltiplos idiomas e atualizações fáceis?

Absolutamente, a HeyGen permite atualizações fáceis em seus vídeos e suporta mais de 140 idiomas através de narrações avançadas de IA e legendas. Isso garante que seu conteúdo de treinamento de funcionários e capacitação de vendas seja globalmente acessível e sempre atual.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo