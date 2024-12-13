Gerador de Vídeos de Aprendizado Corporativo: Crie Vídeos de Treinamento Rápido
Capacite equipes de L&D a criar vídeos de treinamento de funcionários envolventes mais rapidamente, usando texto-para-vídeo a partir de roteiro para atualizações contínuas.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Para funcionários existentes que precisam de uma rápida atualização de habilidades, projete um vídeo de treinamento de 60 segundos sobre uma nova ferramenta interna, usando um estilo visual dinâmico e instrutivo acompanhado por uma narrativa de áudio clara e concisa. Este ativo vital de compartilhamento de conhecimento será criado de forma eficiente através do recurso de texto-para-vídeo da HeyGen, garantindo que todas as etapas importantes sejam cobertas, completo com legendas para melhor compreensão.
Que tal um vídeo de 30 segundos para equipes de L&D, demonstrando o processo contínuo de atualização de módulos de conformidade desatualizados? Apresente isso com uma estética de negócios moderna e limpa e música de fundo animada. Esta solução, aproveitando uma plataforma de IA generativa, destaca a rapidez das atualizações fáceis utilizando os modelos e cenas da HeyGen para modificar e atualizar rapidamente o conteúdo, aproveitando visuais diversos da biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Imagine um vídeo de capacitação de vendas de 40 segundos voltado para potenciais clientes, destacando um benefício chave do produto. Este vídeo deve ter uma apresentação visual polida e persuasiva e uma narração profissional e envolvente. Projetado para equipes de vendas personalizarem efetivamente a comunicação com clientes, ele utilizará o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações da HeyGen para visualização ideal em várias plataformas, juntamente com geração sofisticada de narração para manter uma voz de marca consistente.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda Programas de Aprendizado Corporativo Globalmente.
Produza facilmente mais vídeos de treinamento para alcançar um público mais amplo de funcionários em locais diversos, superando barreiras linguísticas.
Melhore o Engajamento no Treinamento de Funcionários.
Utilize vídeos gerados por IA com avatares e narrações para criar conteúdo de treinamento cativante, melhorando significativamente o engajamento dos aprendizes e a retenção de conhecimento.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento?
A HeyGen é um gerador de vídeos de IA que transforma roteiros em vídeos de treinamento de alta qualidade usando avatares de IA realistas e narrações profissionais de IA. Esta capacidade de texto-para-vídeo permite a produção rápida de conteúdo envolvente para aprendizado corporativo.
A HeyGen pode ser usada para produzir conteúdo de aprendizado corporativo rapidamente?
Sim, a plataforma de IA generativa da HeyGen oferece às equipes de L&D uma solução poderosa para aprendizado corporativo. Você pode utilizar modelos prontos para L&D e controles de marca para desenvolver vídeos eficazes de integração e compartilhamento de conhecimento de forma eficiente.
Quais recursos criativos a HeyGen oferece para documentação em vídeo?
A HeyGen fornece uma gama de ferramentas criativas, incluindo avatares de IA personalizáveis e modelos fáceis de usar, perfeitos para desenvolver documentação em vídeo envolvente ou bibliotecas de vídeos tutoriais. Isso torna o processo de criação de vídeos simples e eficaz.
Os vídeos da HeyGen suportam múltiplos idiomas e atualizações fáceis?
Absolutamente, a HeyGen permite atualizações fáceis em seus vídeos e suporta mais de 140 idiomas através de narrações avançadas de IA e legendas. Isso garante que seu conteúdo de treinamento de funcionários e capacitação de vendas seja globalmente acessível e sempre atual.