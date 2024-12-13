Transforme o Treinamento com um Criador de Vídeos Educacionais Corporativos

Crie vídeos de treinamento corporativo envolventes de forma fácil usando uma interface amigável e avatares de IA.

346/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo animado informativo de 45 segundos direcionado às equipes internas de desenvolvimento, detalhando o processo para uma nova integração de software. O estilo visual deve ser limpo e diagramático, complementado por uma narração precisa e explicativa gerada usando a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen, garantindo que informações complexas sejam facilmente digeríveis.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de treinamento vibrante de 30 segundos promovendo um próximo workshop de aprimoramento de habilidades para todos os funcionários que buscam crescimento profissional. O vídeo precisa de uma estética visual dinâmica e inspiradora, acompanhada por uma trilha sonora motivadora, aproveitando os extensos Modelos & cenas da HeyGen para criar rapidamente um convite envolvente e visualmente atraente.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo educacional conciso de 50 segundos para funcionários existentes, oferecendo dicas rápidas de produtividade para ambientes de trabalho híbridos. A apresentação visual deve ser moderna e elegante, com uma narração calma e encorajadora, enriquecida com visuais relevantes provenientes da biblioteca de Mídia integrada/estoque da HeyGen para manter o engajamento.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos Educacionais Corporativos

Transforme seu conteúdo de treinamento em vídeos educacionais envolventes e impulsionados por IA com facilidade, simplificando suas iniciativas de aprendizado e desenvolvimento.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece escrevendo ou colando seu conteúdo educacional. Nossa plataforma utiliza tecnologia de texto para vídeo de IA para converter seu roteiro em uma narração visual envolvente, formando o núcleo do seu vídeo de aprendizado corporativo.
2
Step 2
Selecione Seu Avatar de IA
Aumente o engajamento escolhendo entre uma biblioteca diversificada de avatares de IA para apresentar seu material. Esses apresentadores digitais realistas entregarão sua mensagem de forma profissional, tornando seus vídeos de treinamento mais dinâmicos.
3
Step 3
Aplique Sua Identidade Visual
Personalize seu vídeo para alinhar-se com a identidade da sua organização. Utilize controles de branding robustos para integrar seu logotipo, cores corporativas e outros elementos visuais, garantindo recursos consistentes de personalização empresarial.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo
Finalize seu vídeo de aprendizado corporativo com facilidade. Exporte seu vídeo de alta qualidade em vários formatos, otimizados para compartilhamento perfeito em todas as suas plataformas de Aprendizado e Desenvolvimento, garantindo que seu conteúdo alcance seu público de forma eficaz.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos

.

Traduza processos corporativos intrincados ou informações técnicas em vídeos educacionais facilmente compreensíveis e envolventes para melhorar a compreensão.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode melhorar meus vídeos explicativos animados?

A HeyGen é um criador de vídeos de IA que capacita profissionais criativos a produzir vídeos explicativos animados de alta qualidade de forma eficiente. Aproveite nossos extensos modelos e ferramentas de vídeo de IA para agilizar seu processo de criação de vídeos, dando vida aos seus conceitos com facilidade.

Qual é o papel dos avatares de IA na criação de conteúdo educacional com a HeyGen?

Os avatares de IA da HeyGen transformam sua experiência de criação de vídeos educacionais ao oferecer apresentações envolventes e profissionais. Basta usar nosso recurso de texto para vídeo de IA para converter seus roteiros em vídeos de treinamento atraentes com apresentadores virtuais realistas, perfeitos para aprendizado corporativo.

A HeyGen é uma plataforma de criação de vídeos fácil de usar para todos os níveis de habilidade?

Com certeza, a HeyGen é projetada como uma plataforma de criação de vídeos intuitiva com uma interface amigável. Sua funcionalidade de arrastar e soltar e biblioteca de conteúdo personalizável tornam a criação de vídeos acessível e eficiente para todos, independentemente da experiência prévia.

A HeyGen apoia iniciativas de aprendizado e desenvolvimento corporativo?

Sim, a HeyGen é um criador de vídeos educacionais corporativos ideal, oferecendo recursos robustos de personalização empresarial. As organizações podem utilizar controles de branding para garantir que todos os vídeos de treinamento estejam perfeitamente alinhados com suas diretrizes de marca, promovendo um aprendizado e desenvolvimento eficazes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo