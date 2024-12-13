Imagine criar um vídeo de integração de 60 segundos para novos contratados que os introduza à cultura da empresa e ao conhecimento corporativo essencial. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, apresentando espaços de escritório modernos e membros da equipe sorridentes, complementados por uma narração encorajadora e profissional. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar os principais valores da empresa de maneira amigável e consistente.

Gerar Vídeo