Criador de Vídeos de Conhecimento Corporativo: Simplifique Treinamentos e Documentos

Transforme a documentação interna e o treinamento com nosso criador de vídeos de IA. Crie rapidamente vídeos envolventes usando a poderosa função de Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Imagine criar um vídeo de integração de 60 segundos para novos contratados que os introduza à cultura da empresa e ao conhecimento corporativo essencial. O estilo visual deve ser acolhedor e convidativo, apresentando espaços de escritório modernos e membros da equipe sorridentes, complementados por uma narração encorajadora e profissional. Utilize os avatares de IA da HeyGen para apresentar os principais valores da empresa de maneira amigável e consistente.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 45 segundos para esclarecer um novo Procedimento Operacional Padrão para os funcionários existentes, garantindo que eles compreendam rapidamente o fluxo de trabalho atualizado. A apresentação visual deve ser dinâmica e limpa, incorporando gravações de tela e sobreposições gráficas, acompanhadas por uma voz instrutiva clara e articulada. Aproveite a capacidade de Texto-para-vídeo da HeyGen para converter rapidamente documentação complexa em guias visuais envolventes.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo dinâmico de 90 segundos para resumir os objetivos de negócios trimestrais e as principais conquistas para todos os funcionários, atuando como um componente crucial dos seus Programas de Aprendizagem Corporativa. O estilo visual deve ser energético e motivador, empregando infográficos e texto em negrito, juntamente com uma narração clara e inspiradora. Crie este resumo impactante usando o recurso de Modelos e cenas da HeyGen para um visual polido e profissional.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 30 segundos para documentação interna, anunciando uma atualização crítica de política da empresa que todos os funcionários precisam estar cientes imediatamente. A abordagem visual deve ser direta e autoritária, com pontos de bala concisos e destaques em negrito, acompanhados por uma narração precisa e séria. Garanta clareza e acessibilidade para todos os funcionários utilizando as Legendas da HeyGen para o anúncio.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Conhecimento Corporativo

Transforme facilmente informações complexas em documentação em vídeo envolvente e profissional para melhorar o aprendizado e a comunicação em toda a sua organização.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece colando seu conteúdo existente ou escrevendo um novo roteiro. A capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro da nossa plataforma converterá instantaneamente seu texto em uma narração, formando a base para seu vídeo de conhecimento corporativo.
2
Step 2
Selecione Seus Visuais
Escolha de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca, ou utilize modelos visuais e cenas envolventes para dar vida à sua documentação em vídeo, garantindo um visual profissional.
3
Step 3
Aplique Sua Marca
Integre o logotipo, cores e fontes da sua empresa usando controles de Marca abrangentes para manter uma identidade corporativa consistente em todos os seus vídeos de treinamento e documentação interna.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seu vídeo adicionando legendas para acessibilidade, depois exporte-o em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas. Compartilhe facilmente seus programas de aprendizagem corporativa e vídeos de integração de alta qualidade.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Esclareça Documentação Interna Complexa

Simplifique documentação interna complexa e Procedimentos Operacionais Padrão em vídeos explicativos envolventes, melhorando a compreensão em toda a organização.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de conhecimento corporativo?

A HeyGen é um criador de vídeos de IA que simplifica o processo de criação de vídeos de conhecimento corporativo envolventes, vídeos de treinamento e documentação em vídeo. Sua plataforma de IA generativa permite que os usuários transformem texto em vídeo com avatares de IA e narrações profissionais, tornando informações complexas facilmente digeríveis.

O que torna a HeyGen um criador de vídeos de IA eficaz para empresas?

A HeyGen serve como uma poderosa plataforma de IA generativa, permitindo que as empresas criem vídeos de alta qualidade de forma eficiente. Você pode transformar roteiros em vídeos profissionais usando a tecnologia de Texto-para-vídeo, completos com avatares de IA realistas e narrações naturais, reduzindo significativamente o tempo e os custos de produção.

A HeyGen pode ser usada para documentação interna e vídeos de integração?

Absolutamente, a HeyGen é ideal para criar Procedimentos Operacionais Padrão eficazes e vídeos de integração envolventes para documentação interna. Com uma variedade de modelos de vídeo e controles de marca robustos, você pode garantir que todos os seus Programas de Aprendizagem Corporativa mantenham uma aparência consistente e profissional.

Como os avatares de IA e modelos da HeyGen melhoram a produção de vídeos?

A diversa gama de avatares de IA e modelos visuais envolventes da HeyGen permite a criação de conteúdo de vídeo dinâmico e personalizado. Juntamente com a geração avançada de narrações, esses recursos capacitam os usuários a criar vídeos explicativos cativantes e materiais de treinamento que ressoam com seu público.

