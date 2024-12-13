Criador de Vídeos Instrucionais Corporativos: Crie Vídeos de Treinamento Rápido

Otimize o treinamento de funcionários com a criação de vídeos impulsionada por IA. Aproveite avatares de IA para produzir vídeos de treinamento corporativo profissional com facilidade.

Crie um vídeo instrucional corporativo de 60 segundos para novos contratados, focando nas políticas essenciais da empresa. Este módulo de treinamento envolvente deve apresentar um avatar de IA amigável para apresentar as informações, com narração profissional, clara e visuais acolhedores.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de 45 segundos para equipes internas, detalhando uma nova atualização de software ao converter SOPs detalhados em etapas visuais concisas. O vídeo deve ter um estilo visual instrucional e uma narração articulada, gerada de forma eficiente usando a capacidade de texto para vídeo do HeyGen.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo de integração de 30 segundos para novos membros da equipe, apresentando-os à cultura da empresa. Utilize os templates e cenas do HeyGen para criar um estilo visual vibrante e moderno com áudio claro e acolhedor, tornando-o uma introdução convidativa ao seu novo papel.
Prompt de Exemplo 3
Produza uma documentação em vídeo de 90 segundos explicando um fluxo de trabalho de projeto complexo para gerentes de projeto e equipe técnica. O vídeo requer um estilo visual informativo com gráficos limpos, aprimorado por um recurso de geração de narração profissional para uma explicação cristalina de cada etapa.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos Instrucionais Corporativos

Transforme instruções complexas em vídeos de treinamento corporativo envolventes sem esforço, aproveitando ferramentas impulsionadas por IA para treinamento eficiente de funcionários e documentação em vídeo impactante.

1
Step 1
Crie a partir de Roteiro ou Template
Comece colando seu roteiro instrucional no editor de texto para vídeo ou selecione um template de vídeo de treinamento pré-desenhado para iniciar de forma eficiente seu vídeo de treinamento corporativo. Isso estabelece a base para seu conteúdo.
2
Step 2
Adicione Visuais com Avatares de IA
Enriqueça sua mensagem selecionando um avatar de IA para apresentar seu conteúdo. Personalize sua aparência e voz para corresponder à sua marca, tornando sua documentação em vídeo mais dinâmica.
3
Step 3
Gere Narrações Profissionais e Legendas
Gere automaticamente narrações claras para o avatar escolhido e adicione legendas precisas para garantir acessibilidade e compreensão em todos os vídeos de treinamento.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Vídeo Instrucional Final
Uma vez finalizado, exporte seu vídeo instrucional corporativo em vários formatos de proporção adequados para diferentes plataformas, pronto para ser integrado ao seu fluxo de trabalho para distribuição sem interrupções.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Tópicos Complexos

.

Desmistifique políticas e procedimentos complexos da empresa, tornando o aprendizado acessível e eficaz para todos os funcionários.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos de treinamento envolventes?

O HeyGen utiliza sua plataforma de IA generativa e uma variedade de avatares de IA para transformar roteiros em vídeos de treinamento profissional de forma eficiente. Você também pode utilizar diversos templates de vídeos de treinamento para iniciar rapidamente seu processo de criação de vídeo impulsionado por IA.

O HeyGen pode ser usado como criador de vídeos instrucionais corporativos para comunicações internas?

Com certeza. O HeyGen é um criador de vídeos instrucionais corporativos ideal, simplificando a produção de documentação em vídeo, SOPs e conteúdo de integração. Seu fluxo de trabalho amigável ajuda a criar materiais de treinamento de funcionários de alta qualidade rapidamente.

Quais recursos o HeyGen oferece para treinamento detalhado de funcionários e documentação?

O HeyGen oferece recursos abrangentes como gravação de tela para demonstração de software, juntamente com geração avançada de narração para explicações claras. Essas ferramentas são perfeitas para criar conteúdo de treinamento de funcionários e documentação em vídeo detalhados.

Como posso personalizar meus vídeos de treinamento para corresponder à identidade da minha marca usando o HeyGen?

O HeyGen permite controles extensivos de branding, incluindo a adição do seu logotipo e esquemas de cores preferidos, garantindo que seus vídeos de treinamento se alinhem perfeitamente com a identidade corporativa. Isso torna o HeyGen um poderoso criador de vídeos de treinamento para mensagens de marca consistentes.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo