Desperte o Crescimento com Nosso Criador de Vídeos de Melhoria Corporativa

Crie materiais de marketing impressionantes e vídeos profissionais usando nossos avatares de IA para economizar tempo e recursos.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo instrucional de 90 segundos voltado para departamentos de treinamento corporativo e profissionais de RH, ilustrando uma atualização de comunicação interna usando HeyGen. Este vídeo deve adotar um estilo visual informativo e educacional, com explicações claras e concisas na tela e uma trilha sonora de fundo de apoio. O foco é simplificar tópicos complexos de criador de vídeos de melhoria corporativa. Demonstre como a geração de Narração pode adicionar clareza e como as Legendas garantem acessibilidade para todos os funcionários.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo promocional dinâmico de 45 segundos mostrando como os profissionais de marketing digital podem gerar rapidamente materiais de marketing para várias plataformas. Destinado a profissionais de marketing digital e gerentes de mídias sociais, o estilo visual deve ser energético e visualmente rico, incorporando cortes rápidos e imagens vibrantes de banco de mídia, com uma trilha sonora de fundo moderna. Destaque a facilidade de uso de Modelos e cenas e a flexibilidade de redimensionamento e exportação de Proporção para diferentes formatos de mídias sociais.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo de atualização corporativa polido de 2 minutos, voltado para comunicadores corporativos e gerentes de produto, enfatizando a criação de vídeos profissionais que transmitam padrões de vídeo de alta qualidade. O estilo visual e de áudio deve ser autoritário e sofisticado, apresentando um avatar de IA confiante transmitindo a mensagem. Ilustre o processo a partir de um editor de vídeo baseado em texto, demonstrando como avatares de IA entregam conteúdo envolvente e como o recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro transforma texto escrito em uma apresentação pronta para transmissão.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Melhoria Corporativa

Crie vídeos impactantes de melhoria corporativa sem esforço. Aproveite as ferramentas de IA e um editor de arrastar e soltar para produzir conteúdo profissional e de alta qualidade para qualquer necessidade empresarial.

1
Step 1
Crie Seu Projeto de Vídeo
Comece selecionando de uma biblioteca de modelos profissionalmente projetados ou inicie com uma tela em branco para definir a base do seu vídeo de melhoria corporativa. Isso garante um início profissional e economiza tempo valioso.
2
Step 2
Gere Seu Conteúdo Principal
Utilize as ferramentas de IA da HeyGen para gerar conteúdo de vídeo diretamente do seu roteiro. Basta colar seu texto e assistir à nossa plataforma transformá-lo em visuais envolventes e narrações, acelerando seu processo de criação.
3
Step 3
Adicione Toques Profissionais
Aprimore seu vídeo aplicando sua marca corporativa. Integre facilmente seu logotipo e cores personalizadas para transmitir sua mensagem de forma consistente e profissional, garantindo que seu vídeo corporativo reflita a identidade da sua empresa.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Impacto
Finalize seu vídeo de alta qualidade e prepare-o para distribuição. Ajuste facilmente as proporções para diferentes plataformas e exporte seu vídeo de melhoria corporativa, pronto para informar, treinar ou inspirar seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Fortaleça a Cultura da Empresa

Produza conteúdo motivacional envolvente que fomente o espírito de equipe, reforce os valores da empresa e promova um ambiente corporativo positivo e produtivo.

Perguntas Frequentes

Como as ferramentas de IA da HeyGen simplificam a criação de vídeos para empresas?

A HeyGen utiliza ferramentas avançadas de IA para transformar roteiros em vídeos profissionais com avatares de IA e narrações. Seu editor intuitivo de arrastar e soltar torna a criação de conteúdo de vídeo de alta qualidade acessível para todos os usuários, simplificando todo o processo de produção.

Posso personalizar vídeos criados com a HeyGen para necessidades específicas de branding?

Com certeza. A HeyGen oferece modelos profissionalmente projetados e controles robustos de branding, permitindo que você incorpore seu logotipo e esquemas de cores específicos. Isso garante que seus vídeos profissionais estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua empresa.

Que tipo de capacidades de edição de vídeo a HeyGen oferece?

A HeyGen atua como um poderoso software de edição de vídeo, apresentando um editor de vídeo baseado em texto onde você pode facilmente ajustar o conteúdo editando o texto. Ela também gera automaticamente legendas e suporta redimensionamento de proporção para várias plataformas.

Como a HeyGen ajuda na geração de conteúdo de vídeo diversificado?

A HeyGen capacita os usuários a gerar conteúdo e mídia com IA, criando vídeos dinâmicos para diversos propósitos. Você pode aproveitar avatares de IA e a funcionalidade de texto para vídeo a partir de roteiro para materiais de marketing envolventes ou comunicações internas eficazes.

