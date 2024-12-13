Com o HeyGen, você pode produzir uma ampla gama de conteúdos de vídeo de RH, desde vídeos de recrutamento e integração até comunicações internas e vídeos de engajamento dos funcionários. Suas ferramentas intuitivas de arrastar e soltar e modelos de vídeo prontos para uso fazem dele um criador de vídeos corporativos de RH ideal para todas as suas necessidades.