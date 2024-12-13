O principal criador de vídeos corporativos de RH
Crie vídeos impactantes de recrutamento, integração e treinamento que aumentem o engajamento dos funcionários usando avatares de IA personalizáveis.
Desenvolva um vídeo de integração de 60 segundos envolvente para novos contratados, com o objetivo de fomentar o engajamento inicial dos funcionários e familiarizá-los com os valores da empresa e os primeiros passos. Utilize um estilo visual acolhedor com gráficos limpos e um tom amigável, incorporando Modelos e cenas prontos para uso para um início rápido, garantindo acessibilidade para todos com Legendas automáticas.
Produza um vídeo de RH conciso de 30 segundos para fornecer informações de treinamento vitais aos funcionários existentes sobre uma nova atualização de política. O estilo visual e de áudio deve ser claro, profissional e instrutivo, aproveitando a funcionalidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para criação eficiente de conteúdo e enriquecendo a apresentação com visuais relevantes da biblioteca de mídia/suporte de estoque.
Desenhe um vídeo corporativo de RH moderno de 50 segundos que possa ser facilmente personalizado para várias comunicações internas, como anúncios da empresa ou atualizações departamentais. Este vídeo precisa de uma estética visual polida e alinhada à marca, utilizando um avatar de IA envolvente para transmitir mensagens com confiança, garantindo distribuição perfeita em várias plataformas com redimensionamento de proporção e exportações para visualização ideal.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Aprimore o Treinamento e Desenvolvimento de RH.
Aproveite a IA para criar vídeos de treinamento dinâmicos, aumentando o engajamento dos funcionários e melhorando a retenção de conhecimento para o aprendizado corporativo.
Otimize a Integração de Funcionários e Cursos.
Produza rapidamente vídeos de integração abrangentes e cursos, garantindo que novos contratados e funcionários compreendam rapidamente as informações essenciais.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de RH para minha empresa?
O HeyGen capacita você a criar vídeos de RH profissionais, incluindo vídeos de recrutamento e integração, de forma eficiente. Utilize avatares de IA e a funcionalidade de texto-para-vídeo para produzir conteúdo atraente que melhora o engajamento dos funcionários e a cultura da empresa, transformando sua experiência com o criador de vídeos corporativos de RH.
O HeyGen oferece opções de personalização para vídeos de branding do empregador?
Sim, o HeyGen oferece ampla personalização para vídeos de branding do empregador e todo o conteúdo de RH. Você pode aproveitar uma ampla gama de modelos de vídeo, incorporar o logotipo e as cores da sua marca usando controles de branding e utilizar a biblioteca de mídia para garantir que cada vídeo reflita a cultura única da sua empresa.
O HeyGen suporta múltiplos idiomas ou recursos de acessibilidade para vídeos de treinamento?
Absolutamente. O HeyGen facilita a comunicação global para vídeos de treinamento com legendas automáticas e capacidades robustas de geração de narração. Isso garante que seus materiais de integração e treinamento de funcionários sejam acessíveis e envolventes para uma força de trabalho diversificada, simplificando a criação de conteúdo para qualquer vídeo de RH.
Que tipos de conteúdo de vídeo de RH posso criar com o HeyGen?
Com o HeyGen, você pode produzir uma ampla gama de conteúdos de vídeo de RH, desde vídeos de recrutamento e integração até comunicações internas e vídeos de engajamento dos funcionários. Suas ferramentas intuitivas de arrastar e soltar e modelos de vídeo prontos para uso fazem dele um criador de vídeos corporativos de RH ideal para todas as suas necessidades.