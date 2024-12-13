O HeyGen se destaca como um criador de vídeos explicativos devido à sua interface intuitiva e fácil de usar e suas robustas capacidades de AI. Os usuários podem rapidamente gerar vídeos de treinamento ou tutoriais curtos a partir de texto, utilizando avatares AI e templates de vídeo pré-desenhados, reduzindo significativamente a barreira de entrada para a produção de vídeos de alta qualidade.