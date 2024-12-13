Plataforma de Vídeo Educacional Corporativa para Aprendizado Sem Fronteiras

Eleve seu treinamento corporativo com cursos online envolventes, aproveitando os avatares de AI da HeyGen para conteúdo educacional personalizado e impactante.

452/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de e-learning de 1 minuto demonstrando como aproveitar análises avançadas dentro de uma plataforma de cursos online para melhorar os resultados de treinamento. Destinado a criadores de conteúdo de e-learning e profissionais de RH, o vídeo requer uma apresentação visual dinâmica e envolvente, complementada por uma voz amigável e animada. Enfatize como as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro simplificam a criação de conteúdo e como as Legendas/captions melhoram a acessibilidade.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um tutorial em vídeo de 2 minutos mostrando o processo de construção de vídeos de treinamento abrangentes em uma plataforma de vídeo educacional corporativa. Este vídeo, destinado a educadores e desenvolvedores de cursos, deve adotar uma estética visual informativa e limpa com uma voz de apoio e encorajadora. Ilustre a eficácia do uso de diversos Modelos & cenas e aproveite o suporte da Biblioteca de mídia/estoque para conteúdo rico e envolvente.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo promocional conciso de 45 segundos enfatizando a facilidade de distribuir conteúdo de treinamento corporativo em vários dispositivos usando uma plataforma de vídeo moderna. Projetado para executivos ocupados e equipes de marketing, o vídeo deve ser rápido e impactante, apresentando uma voz confiante e energética. Destaque a funcionalidade de Redimensionamento de proporção & exportações da plataforma, garantindo experiências de visualização ideais em qualquer lugar.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona uma Plataforma de Vídeo Educacional Corporativa

Descubra como uma plataforma de vídeo educacional corporativa avançada simplifica a criação, entrega e gestão de cursos online e conteúdo de treinamento eficazes.

1
Step 1
Crie Conteúdo Educacional Envolvente
Aproveite capacidades como texto-para-vídeo a partir de roteiro para produzir vídeos de treinamento de alta qualidade de forma eficiente, transformando sua estratégia de e-learning com facilidade.
2
Step 2
Envie e Proteja Seus Vídeos
Envie seus vídeos educacionais criados de forma integrada e utilize recursos de entrega segura de conteúdo para proteger seus valiosos cursos online contra acesso não autorizado.
3
Step 3
Integre com Seu Ecossistema de Aprendizado
Conecte sua plataforma de vídeo com a integração existente do LMS para garantir uma experiência de aprendizado suave e unificada para todos os seus programas de treinamento corporativo.
4
Step 4
Analise Desempenho e Engajamento
Obtenha insights valiosos por meio de análises abrangentes para rastrear o engajamento, melhorar os resultados e continuamente aprimorar o conteúdo da sua plataforma de vídeo de e-learning.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Desmistifique Assuntos Complexos

.

Transforme assuntos corporativos ou técnicos complexos em conteúdo de vídeo facilmente compreensível e envolvente, melhorando a compreensão e os resultados de aprendizado.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a gestão segura de conteúdo de vídeo para treinamento corporativo?

A HeyGen possibilita uma gestão robusta de conteúdo de vídeo, garantindo a entrega segura de todos os seus vídeos de treinamento corporativo e educacionais. Nossa plataforma é projetada para proteger efetivamente seus valiosos ativos digitais.

Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para a criação eficiente de vídeos educacionais?

A HeyGen oferece recursos técnicos poderosos, como avatares de AI e geração de texto-para-vídeo a partir de roteiros, simplificando a criação de seus vídeos educacionais. Isso inclui geração de narração, legendas e controles de branding para manter uma aparência profissional.

A HeyGen oferece controles avançados de branding e opções de exportação flexíveis para conteúdo educacional profissional?

Sim, a HeyGen fornece controles de branding robustos para personalizar seu conteúdo educacional com seu logotipo e cores da marca. Além disso, suporta redimensionamento de proporção e várias opções de exportação, garantindo que seus vídeos sejam otimizados para qualquer plataforma de visualização.

Como a HeyGen suporta a integração com LMS e análises para plataformas de vídeo educacional corporativo?

A HeyGen oferece integração perfeita com LMS, permitindo que você incorpore e gerencie seus vídeos educacionais corporativos diretamente dentro do seu sistema de gestão de aprendizado existente. A plataforma também fornece análises para rastrear o engajamento e otimizar seu conteúdo de e-learning.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo