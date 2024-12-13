Plataforma de Vídeo Educacional Corporativa para Aprendizado Sem Fronteiras
Eleve seu treinamento corporativo com cursos online envolventes, aproveitando os avatares de AI da HeyGen para conteúdo educacional personalizado e impactante.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Produza um vídeo de e-learning de 1 minuto demonstrando como aproveitar análises avançadas dentro de uma plataforma de cursos online para melhorar os resultados de treinamento. Destinado a criadores de conteúdo de e-learning e profissionais de RH, o vídeo requer uma apresentação visual dinâmica e envolvente, complementada por uma voz amigável e animada. Enfatize como as capacidades de Texto-para-vídeo a partir de roteiro simplificam a criação de conteúdo e como as Legendas/captions melhoram a acessibilidade.
Desenvolva um tutorial em vídeo de 2 minutos mostrando o processo de construção de vídeos de treinamento abrangentes em uma plataforma de vídeo educacional corporativa. Este vídeo, destinado a educadores e desenvolvedores de cursos, deve adotar uma estética visual informativa e limpa com uma voz de apoio e encorajadora. Ilustre a eficácia do uso de diversos Modelos & cenas e aproveite o suporte da Biblioteca de mídia/estoque para conteúdo rico e envolvente.
Crie um vídeo promocional conciso de 45 segundos enfatizando a facilidade de distribuir conteúdo de treinamento corporativo em vários dispositivos usando uma plataforma de vídeo moderna. Projetado para executivos ocupados e equipes de marketing, o vídeo deve ser rápido e impactante, apresentando uma voz confiante e energética. Destaque a funcionalidade de Redimensionamento de proporção & exportações da plataforma, garantindo experiências de visualização ideais em qualquer lugar.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Expanda Ofertas de Cursos de E-learning.
Desenvolva e implemente cursos online e conteúdo educacional de forma eficiente, expandindo seu alcance para um público global de aprendizes.
Aprimore a Eficácia do Treinamento Corporativo.
Aproveite a AI para criar vídeos de treinamento dinâmicos e interativos que aumentam significativamente o engajamento e melhoram a retenção de conhecimento entre os funcionários.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen facilita a gestão segura de conteúdo de vídeo para treinamento corporativo?
A HeyGen possibilita uma gestão robusta de conteúdo de vídeo, garantindo a entrega segura de todos os seus vídeos de treinamento corporativo e educacionais. Nossa plataforma é projetada para proteger efetivamente seus valiosos ativos digitais.
Quais recursos técnicos a HeyGen oferece para a criação eficiente de vídeos educacionais?
A HeyGen oferece recursos técnicos poderosos, como avatares de AI e geração de texto-para-vídeo a partir de roteiros, simplificando a criação de seus vídeos educacionais. Isso inclui geração de narração, legendas e controles de branding para manter uma aparência profissional.
A HeyGen oferece controles avançados de branding e opções de exportação flexíveis para conteúdo educacional profissional?
Sim, a HeyGen fornece controles de branding robustos para personalizar seu conteúdo educacional com seu logotipo e cores da marca. Além disso, suporta redimensionamento de proporção e várias opções de exportação, garantindo que seus vídeos sejam otimizados para qualquer plataforma de visualização.
Como a HeyGen suporta a integração com LMS e análises para plataformas de vídeo educacional corporativo?
A HeyGen oferece integração perfeita com LMS, permitindo que você incorpore e gerencie seus vídeos educacionais corporativos diretamente dentro do seu sistema de gestão de aprendizado existente. A plataforma também fornece análises para rastrear o engajamento e otimizar seu conteúdo de e-learning.