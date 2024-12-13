Capacite Sua Equipe com Nosso Criador de Vídeos Educacionais Corporativos

Desenvolva vídeos de treinamento atraentes e comunicações internas mais rapidamente com avatares de IA intuitivos e uma interface amigável.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo atraente de 45 segundos para potenciais clientes, destacando os benefícios do seu mais recente produto para vendas e marketing. O estilo visual deve ser elegante e moderno, utilizando animações de texto dinâmicas e imagens nítidas, com um avatar de IA apresentando profissionalmente os principais recursos. Use os avatares de IA do HeyGen para entregar o roteiro, garantindo uma apresentação consistente e envolvente que destaca suas ferramentas inovadoras de vídeo de IA.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo conciso de 30 segundos para comunicação interna, anunciando uma atualização de política da empresa. O estilo visual deve ser minimalista e profissional, com sobreposições de texto claras na tela e gráficos de fundo sutis para manter o foco, acompanhado por música instrumental calmante. Utilize o recurso de legendas/captions do HeyGen para garantir acessibilidade e clareza para todos os funcionários, tornando esta ferramenta de criação de vídeos educacionais corporativos inestimável para anúncios rápidos.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo tutorial rápido de 90 segundos voltado para usuários aprendendo um novo recurso de software. O estilo visual e de áudio deve ser brilhante, instrutivo e orientado para a ação, apresentando tutoriais animados passo a passo e música de fundo animada para manter os espectadores engajados. Aproveite os templates e cenas do HeyGen para montar rapidamente o vídeo, demonstrando como a criação de vídeos pode ser fácil, mesmo para tópicos complexos de criação de vídeo.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos Educacionais Corporativos

Produza vídeos de treinamento e explicativos profissionais de forma eficiente usando ferramentas avançadas de IA, projetadas para conformidade de marca em nível empresarial e comunicação perfeita.

1
Step 1
Crie Seu Conteúdo de Vídeo Inicial
Aproveite nosso recurso de texto para vídeo para transformar seu roteiro em um vídeo dinâmico, gerando automaticamente visuais e narrações iniciais para um início rápido.
2
Step 2
Selecione Elementos Visuais Envolventes
Enriqueça sua mensagem integrando um avatar de IA, adicionando um toque personalizado que cativa os espectadores e entrega seu conteúdo de forma eficaz.
3
Step 3
Aplique Configurações de Conformidade de Marca
Mantenha a conformidade de marca sem esforço aplicando seus controles de marca específicos, incluindo logotipos e esquemas de cores, para alinhar com sua identidade corporativa.
4
Step 4
Exporte Vídeos de Treinamento de Alta Qualidade
Finalize seu projeto e utilize redimensionamento de proporção e exportações para distribuir seus vídeos de treinamento profissionais em todas as plataformas internas ou externas desejadas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Simplifique Conceitos Complexos

Descomplique assuntos corporativos intrincados e informações técnicas em vídeos educacionais claros e fáceis de entender.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de vídeos explicativos animados e conteúdo de treinamento?

O HeyGen capacita os usuários a criar vídeos explicativos animados atraentes e conteúdo de treinamento profissional com facilidade. Suas poderosas ferramentas de vídeo de IA, incluindo conversão de texto para vídeo e geração de narração realista, simplificam todo o processo de criação de vídeo.

Quais recursos de conformidade de marca o HeyGen oferece para necessidades de criadores de vídeos educacionais corporativos?

O HeyGen oferece recursos robustos de conformidade de marca, permitindo que criadores de vídeos educacionais corporativos mantenham uma identidade visual consistente. Os usuários podem personalizar vídeos com logotipos específicos da marca, cores e até mesmo aproveitar avatares de IA para garantir que todo o conteúdo esteja alinhado com estilos personalizados estabelecidos e recursos de personalização empresarial.

Posso utilizar avatares de IA e uma biblioteca diversificada de mídia de estoque para meus projetos de vídeo com o HeyGen?

Sim, o HeyGen oferece uma ampla seleção de avatares de IA personalizáveis para dar vida aos seus roteiros. Além disso, uma biblioteca abrangente de mídia de estoque e uma biblioteca de imagens estão disponíveis, fornecendo recursos abundantes para enriquecer qualquer projeto de criação de vídeo com visuais relevantes.

O que torna o HeyGen uma ferramenta de vídeo de IA ideal para diversos projetos criativos de vídeo?

O HeyGen é uma ferramenta de vídeo de IA ideal devido à sua interface intuitiva e amigável e à extensa biblioteca de templates. Isso permite a produção rápida de várias saídas criativas, desde vídeos promocionais envolventes e comunicação interna até boletins informativos em vídeo informativos, tudo sem exigir experiência extensa em edição de vídeo.

