Criador de Vídeos de Cultura Corporativa: Crie Histórias Envolventes da Empresa

Simplifique seu branding empregador e comunicações internas. Transforme roteiros em vídeos de cultura corporativa envolventes usando texto para vídeo.

Produza um vídeo de 45 segundos de branding empregador, projetado para potenciais candidatos a emprego, destacando a vibrante cultura corporativa. O estilo visual deve ser moderno e energético, com imagens dinâmicas de colaboração em equipe, acompanhadas por uma narração profissional e animada gerada usando a geração de voz do HeyGen, destacando depoimentos de membros diversos da equipe.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Crie um vídeo envolvente de 30 segundos para comunicações internas, destinado aos funcionários atuais, anunciando uma nova iniciativa da empresa ou celebrando marcos recentes da equipe. O estilo visual e de áudio deve ser caloroso e autêntico, apresentando avatares de IA explicando os pontos principais, apoiados por legendas claras para garantir acessibilidade e impacto.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo de boas-vindas de 60 segundos especificamente para novos contratados, apresentando a missão e os valores centrais da empresa. Este vídeo empresarial deve aproveitar os modelos e cenas do HeyGen para um visual polido, integrando imagens profissionais de banco de dados e uma narração de IA informativa e de apoio.
Prompt de Exemplo 3
Crie um vídeo conciso de 15 segundos para redes sociais, destinado ao público em geral, celebrando uma conquista recente da empresa ou o sucesso de um projeto. A abordagem visual deve ser rápida e visualmente marcante, otimizada para várias plataformas usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen, apresentando texto para vídeo impactante a partir de um roteiro conciso e uma trilha sonora energética.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeos de Cultura Corporativa

Crie vídeos de cultura corporativa envolventes com facilidade usando IA, desde a seleção de modelos até o compartilhamento de sua história final e com marca.

1
Step 1
Escolha Seu Ponto de Partida
Inicie seu vídeo de cultura corporativa selecionando entre nossa ampla gama de modelos de vídeo profissionais ou cole seu roteiro para utilizar nosso recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro.
2
Step 2
Adicione Seus Elementos de Marca
Personalize seu vídeo integrando facilmente o logotipo e as cores da sua empresa usando controles de branding intuitivos, garantindo que seu conteúdo seja exclusivamente seu.
3
Step 3
Gere Conteúdo com Tecnologia de IA
Aumente o engajamento criando avatares de IA realistas para apresentar sua mensagem ou adicione um toque profissional com a geração dinâmica de narração de IA para seu roteiro.
4
Step 4
Exporte e Distribua
Finalize seu vídeo de cultura corporativa, ajustando facilmente o redimensionamento de proporção de aspecto para várias plataformas, depois exporte e compartilhe eficientemente seu conteúdo envolvente com seu público.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Inspire e reforce os valores da empresa

.

Crie vídeos motivacionais com IA para comunicar efetivamente os valores centrais da empresa e fomentar uma cultura corporativa positiva.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a criação de vídeos de cultura corporativa?

O HeyGen capacita as organizações a criar vídeos de cultura corporativa envolventes de forma fácil usando seu criador de vídeos com tecnologia de IA. Utilize avatares de IA realistas e capacidades de texto para vídeo para produzir rapidamente conteúdo envolvente para comunicações internas ou para mostrar sua cultura corporativa única.

Quais são as principais aplicações do HeyGen no branding empregador?

O HeyGen é um criador de vídeos empresariais inestimável para fortalecer o branding empregador e os esforços de recrutamento. Com diversos modelos de vídeo e controles de branding robustos, você pode criar vídeos profissionais de branding empregador que atraem talentos de ponta e transmitem efetivamente os valores da sua empresa para os candidatos a emprego.

O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos empresariais?

Sim, o HeyGen simplifica significativamente a criação de vídeos com seus recursos intuitivos de IA. Como um criador de vídeos com tecnologia de IA, ele permite transformar texto em vídeos profissionais com narração de IA e legendas automáticas, tornando o processo eficiente mesmo sem habilidades extensas de edição de vídeo.

O HeyGen pode personalizar vídeos para várias plataformas de mídia social?

Absolutamente. O HeyGen oferece ferramentas abrangentes de edição de vídeo e controles de branding para personalizar seus vídeos empresariais para qualquer plataforma. Ajuste facilmente as proporções e opções de exportação para garantir que seu conteúdo de mídia social fique perfeito e reforce sua marca em todos os canais.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo