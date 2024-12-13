Criador de Vídeos de Cultura Corporativa: Crie Histórias Envolventes da Empresa
Simplifique seu branding empregador e comunicações internas. Transforme roteiros em vídeos de cultura corporativa envolventes usando texto para vídeo.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie um vídeo envolvente de 30 segundos para comunicações internas, destinado aos funcionários atuais, anunciando uma nova iniciativa da empresa ou celebrando marcos recentes da equipe. O estilo visual e de áudio deve ser caloroso e autêntico, apresentando avatares de IA explicando os pontos principais, apoiados por legendas claras para garantir acessibilidade e impacto.
Desenvolva um vídeo de boas-vindas de 60 segundos especificamente para novos contratados, apresentando a missão e os valores centrais da empresa. Este vídeo empresarial deve aproveitar os modelos e cenas do HeyGen para um visual polido, integrando imagens profissionais de banco de dados e uma narração de IA informativa e de apoio.
Crie um vídeo conciso de 15 segundos para redes sociais, destinado ao público em geral, celebrando uma conquista recente da empresa ou o sucesso de um projeto. A abordagem visual deve ser rápida e visualmente marcante, otimizada para várias plataformas usando o redimensionamento de proporção de aspecto e exportações do HeyGen, apresentando texto para vídeo impactante a partir de um roteiro conciso e uma trilha sonora energética.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Gere vídeos de branding empregador envolventes.
Crie facilmente vídeos dinâmicos de cultura corporativa para redes sociais para atrair talentos de ponta e mostrar sua marca.
Aprimore comunicações internas e integração.
Melhore o engajamento e a retenção de funcionários criando vídeos de treinamento e integração com tecnologia de IA que reforçam a cultura da empresa.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen pode melhorar a criação de vídeos de cultura corporativa?
O HeyGen capacita as organizações a criar vídeos de cultura corporativa envolventes de forma fácil usando seu criador de vídeos com tecnologia de IA. Utilize avatares de IA realistas e capacidades de texto para vídeo para produzir rapidamente conteúdo envolvente para comunicações internas ou para mostrar sua cultura corporativa única.
Quais são as principais aplicações do HeyGen no branding empregador?
O HeyGen é um criador de vídeos empresariais inestimável para fortalecer o branding empregador e os esforços de recrutamento. Com diversos modelos de vídeo e controles de branding robustos, você pode criar vídeos profissionais de branding empregador que atraem talentos de ponta e transmitem efetivamente os valores da sua empresa para os candidatos a emprego.
O HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos empresariais?
Sim, o HeyGen simplifica significativamente a criação de vídeos com seus recursos intuitivos de IA. Como um criador de vídeos com tecnologia de IA, ele permite transformar texto em vídeos profissionais com narração de IA e legendas automáticas, tornando o processo eficiente mesmo sem habilidades extensas de edição de vídeo.
O HeyGen pode personalizar vídeos para várias plataformas de mídia social?
Absolutamente. O HeyGen oferece ferramentas abrangentes de edição de vídeo e controles de branding para personalizar seus vídeos empresariais para qualquer plataforma. Ajuste facilmente as proporções e opções de exportação para garantir que seu conteúdo de mídia social fique perfeito e reforce sua marca em todos os canais.