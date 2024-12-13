Criador de Vídeos de Conformidade Corporativa: Treinamento Rápido e Envolvente

Aumente a compreensão e retenção dos funcionários com avatares de IA que tornam seu treinamento de conformidade envolvente e memorável.

Crie um vídeo de integração de 45 segundos para novos contratados explicando as principais políticas da empresa, utilizando os avatares de IA da HeyGen e o recurso de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para simplificar o treinamento. O estilo visual deve ser acolhedor e limpo, com uma narração de IA clara e amigável que guie os novos funcionários através das informações essenciais de forma eficaz.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de conformidade de 60 segundos para todos os funcionários, ilustrando um dilema ético usando uma abordagem baseada em cenários para promover a compreensão dos funcionários sobre privacidade de dados. Aproveite os Modelos e cenas da HeyGen para visuais atraentes e inclua Legendas para melhorar a acessibilidade e reforçar as mensagens-chave.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo explicativo conciso de 30 segundos para a gestão detalhando as recentes mudanças de conformidade regulatória, garantindo que a informação seja digerível e urgente. Utilize a geração de Narração da HeyGen para um tom autoritário e use o recurso de Redimensionamento de proporção e exportações para distribuir rapidamente em várias plataformas internas, mantendo os controles de branding consistentes.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de treinamento personalizado de 50 segundos direcionado a profissionais de RH e L&D, mostrando como eles podem facilmente criar vídeos de treinamento de conformidade para vários programas internos. O vídeo deve ter um estilo visual informativo e encorajador, usando o suporte de biblioteca de Mídia/estoque da HeyGen para melhorar a narrativa e demonstrar a versatilidade de seus avatares de IA para conteúdos diversos.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Conformidade Corporativa

Simplifique a criação de vídeos de treinamento de conformidade envolventes com IA, garantindo que sua equipe entenda informações cruciais sem esforço.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro
Comece inserindo seu conteúdo de conformidade diretamente como texto. Nossa plataforma utiliza Texto-para-vídeo a partir de roteiro para gerar automaticamente um rascunho inicial do vídeo, transformando suas palavras escritas em uma apresentação visual dinâmica.
2
Step 2
Selecione Visuais e Avatares
Enriqueça sua mensagem escolhendo de uma biblioteca diversificada de avatares de IA e modelos prontos. Esses elementos visuais ajudam a esclarecer a terminologia legal complexa e a manter o engajamento do espectador.
3
Step 3
Aplique Branding e Refinamentos
Garanta que seu vídeo esteja alinhado com a identidade corporativa usando nossos controles de Branding. Integre seu logotipo, cores da empresa e adicione legendas para acessibilidade, tornando o conteúdo profissional e consistente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Uma vez que seu vídeo de conformidade esteja perfeito, exporte-o facilmente em vários formatos e proporções. Compartilhe-o através do seu sistema de gestão de aprendizagem ou plataformas internas para implantar rapidamente o treinamento crítico.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Aumente o engajamento e a retenção no treinamento com IA

Melhore o engajamento dos funcionários e aumente a retenção de conhecimento para políticas de conformidade críticas.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de treinamento de conformidade corporativa?

A HeyGen funciona como um criador de vídeos de IA intuitivo, transformando eficientemente seus roteiros em vídeos de treinamento de conformidade envolventes. Isso simplifica todo o processo de criação de conteúdo, tornando as complexas mudanças de conformidade regulatória e a terminologia legal mais acessíveis por meio de conteúdo visual e auditivo de qualidade profissional.

Quais recursos criativos a HeyGen oferece para tornar o treinamento de conformidade mais envolvente?

A HeyGen permite que você crie vídeos de treinamento de conformidade altamente envolventes utilizando avatares de IA realistas, estilos visuais personalizáveis e texto e gráficos na tela. Nossa plataforma suporta narrativa dinâmica e animações baseadas em cenários, aumentando significativamente a retenção dos alunos para tópicos críticos de conformidade corporativa.

A HeyGen permite personalização e branding em vídeos de conformidade?

Absolutamente, a HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você integre o logotipo da sua empresa e cores específicas em cada vídeo de treinamento personalizado. Você também pode gerar narração de IA precisa a partir de seus roteiros de texto-para-vídeo e incluir legendas para garantir mensagens consistentes e acessibilidade em toda a sua comunicação de conformidade.

Com que rapidez posso atualizar vídeos de treinamento de conformidade com a HeyGen para mudanças regulatórias?

A plataforma da HeyGen é projetada para máxima eficiência, permitindo que você atualize rapidamente os vídeos de conformidade para refletir qualquer nova mudança regulatória. Suas poderosas capacidades de texto-para-vídeo e narração de IA significam que você pode facilmente modificar roteiros e gerar novo conteúdo sem extensa edição de vídeo, garantindo que seu treinamento esteja sempre atualizado.

