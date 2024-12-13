Criador de Vídeos de Comunicações Corporativas: Crie Vídeos Impactantes

Capacite sua equipe para criar vídeos corporativos envolventes rapidamente. Utilize avatares de AI para entregar mensagens de marca consistentes em todas as plataformas.

Crie um vídeo de boas-vindas de 60 segundos para novos contratados, apresentando os valores fundamentais da empresa como parte do processo de integração dos funcionários. O público-alvo são os novos recrutas, visando um tom informativo e envolvente com visuais profissionais e uma narração amigável e clara. Utilize os avatares de AI da HeyGen para apresentar informações-chave, garantindo uma experiência consistente e acessível de "criador de vídeos de comunicações corporativas".

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de 30 segundos para redes sociais para anunciar um novo recurso de produto, direcionado a clientes existentes e potenciais. O estilo visual deve ser moderno e envolvente, com música de fundo animada, projetado para capturar a atenção rapidamente. Aproveite a capacidade de texto para vídeo da HeyGen para transformar eficientemente o texto de marketing em visuais atraentes, otimizando a criação de vídeos para um marketing de conteúdo eficaz.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo inspirador de 45 segundos destacando a cultura vibrante da sua empresa, destinado a todos os funcionários para reforçar as comunicações internas. Adote um estilo visual autêntico e colaborativo, complementado por música de fundo motivadora. Utilize os modelos e cenas da HeyGen para montar rapidamente uma apresentação profissional que destaque as conquistas da equipe e os valores da empresa dentro desta plataforma de vídeo dedicada.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo explicativo de 90 segundos delineando uma política corporativa recém-introduzida, especificamente para funcionários e líderes de equipe. O estilo visual e de áudio deve ser claro, conciso e profissional, entregue com uma voz amigável, mas autoritária. Integre legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e compreensão, tornando esta ferramenta essencial de criador de vídeos de comunicações corporativas eficaz para disseminar informações críticas e realizar economias potenciais de custos.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Comunicações Corporativas

Crie vídeos corporativos envolventes para públicos internos e externos com ferramentas com tecnologia AI e modelos profissionais, impulsionando sua estratégia de comunicação.

1
Step 1
Escolha um Modelo Profissional
Inicie seu projeto com um modelo profissionalmente projetado, adaptado para diversas necessidades de comunicação corporativa, desde integração de funcionários até atualizações de cultura da empresa.
2
Step 2
Crie Conteúdo Envolvente com AI
Gere conteúdo de vídeo atraente usando Avatares de AI e converta texto em fala natural, tornando mensagens complexas claras e acessíveis.
3
Step 3
Personalize com Seus Ativos de Marca
Integre o logotipo, cores e outros ativos de marca da sua empresa para garantir consistência e reforçar sua identidade corporativa em todas as comunicações de vídeo.
4
Step 4
Exporte para Ampla Distribuição
Exporte facilmente seu vídeo finalizado no formato e proporção ideais, pronto para compartilhamento perfeito em qualquer plataforma de vídeo ou canal de comunicação interna.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque o Sucesso dos Clientes

.

Desenvolva vídeos AI atraentes para mostrar efetivamente histórias de sucesso de clientes, construindo confiança e demonstrando valor para clientes potenciais.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos de comunicações corporativas?

A HeyGen atua como um poderoso criador de vídeos de comunicações corporativas, permitindo que as empresas criem conteúdo profissional de forma eficiente. Ela simplifica o processo de desenvolvimento de vídeos envolventes para diversas necessidades de comunicação, aprimorando as mensagens internas e externas.

Quais ferramentas com tecnologia AI a HeyGen oferece para produção de vídeos?

A HeyGen utiliza recursos avançados de AI, incluindo Avatares de AI e capacidades de texto para vídeo, para transformar roteiros em conteúdo de vídeo dinâmico. Essas ferramentas com tecnologia AI automatizam a geração de narração e fornecem legendas automáticas, otimizando seu fluxo de trabalho de criação de vídeos.

A HeyGen pode ajudar a criar vídeos profissionais rapidamente, mesmo sem experiência em edição?

Sim, a HeyGen torna a criação de vídeos acessível para todos com sua plataforma intuitiva. Os usuários podem utilizar uma ampla gama de modelos e um editor de arrastar e soltar fácil de usar para produzir vídeos de alta qualidade rapidamente, mesmo sem habilidades extensas de edição de vídeo.

Para quais tipos de conteúdo corporativo a HeyGen pode ser usada?

A HeyGen é versátil para diversas necessidades de vídeos corporativos, desde integração de funcionários e comunicações internas até campanhas de redes sociais e marketing de conteúdo. Sua plataforma suporta a criação de vídeos que fortalecem a cultura da empresa e transmitem efetivamente mensagens de marca.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo