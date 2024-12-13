Gerador de Vídeos de Treinamento em Comunicações Corporativas para Eficiência Potencializada por IA

Crie facilmente vídeos de treinamento corporativo profissional para comunicações internas e integração com avatares de IA.

316/2000

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de treinamento de 60 segundos para novos contratados sobre protocolos essenciais de integração, empregando um estilo visual amigável e informativo com cenas estruturadas dos Modelos & cenas do HeyGen, garantindo acessibilidade através de Legendas automáticas para todos os funcionários.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma atualização executiva de 45 segundos para todos os funcionários, entregue por um avatar de IA realista em um estilo visual polido e autoritário, enfatizando anúncios estratégicos importantes, aproveitando a geração de Narração e as capacidades de Texto-para-vídeo do HeyGen.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de treinamento de comunicações corporativas de 90 segundos explicando um novo processo interno para equipes departamentais, utilizando um estilo visual claro e instrutivo, aprimorado por visuais relevantes da biblioteca de Mídia/estoque do HeyGen e garantindo compatibilidade em todas as plataformas com redimensionamento de Proporção flexível e exportações.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Gerador de Vídeos de Treinamento em Comunicações Corporativas

Crie facilmente vídeos de comunicações corporativas e treinamento envolventes com avatares de IA e recursos inteligentes, otimizando sua estratégia de comunicações internas.

1
Step 1
Cole Seu Roteiro
Comece colando seu roteiro de treinamento em comunicações corporativas no gerador. Nossa tecnologia avançada de conversão de texto para vídeo preparará seu conteúdo para uma apresentação visual envolvente, economizando tempo e esforço.
2
Step 2
Escolha um Avatar de IA
Selecione a partir de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua mensagem. Esses apresentadores digitais podem entregar seu conteúdo de treinamento com uma aparência profissional e consistente, aumentando o engajamento.
3
Step 3
Aplique Branding e Estilo
Personalize seu vídeo com controles de branding, incluindo o logotipo e as cores da sua empresa. Isso garante que suas comunicações corporativas mantenham uma identidade de marca consistente e profissional em todas as comunicações internas.
4
Step 4
Exporte e Integre
Exporte facilmente seu vídeo de treinamento concluído em vários formatos. Aproveite a integração com LMS para carregar e distribuir seu conteúdo de forma contínua, garantindo a entrega eficiente de informações críticas para a integração de funcionários.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Produza Comunicações Internas Envolventes

.

Crie rapidamente anúncios em vídeo dinâmicos, atualizações executivas e notícias da empresa para manter os funcionários informados e engajados em todos os canais internos.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen funciona como um gerador de vídeos de treinamento em comunicações corporativas?

O HeyGen capacita empresas a criar vídeos de treinamento em comunicações corporativas de forma eficiente usando avatares de IA avançados e conversão de texto para vídeo. Isso simplifica a produção de vídeos de integração e cursos de treinamento interno, garantindo conteúdo envolvente sem a necessidade de habilidades extensas de edição.

O HeyGen pode ajudar a manter a consistência da marca em todos os anúncios da empresa?

Com certeza. O HeyGen oferece ferramentas abrangentes de branding, permitindo que você integre seu logotipo, cores e fontes diretamente nos seus vídeos. Você também pode utilizar opções de narração personalizáveis e diversos modelos de vídeo para garantir que todos os anúncios da empresa e atualizações executivas estejam perfeitamente alinhados com a identidade da sua marca.

Quais idiomas o HeyGen suporta para comunicações internas?

O HeyGen suporta mais de 100 idiomas, permitindo que as organizações alcancem efetivamente forças de trabalho multilíngues com suas comunicações internas. Este recurso é crucial para entregar atualizações globais da empresa e treinamentos de conformidade que ressoem com todos os funcionários.

O HeyGen oferece economia de custo e tempo na criação de vídeos?

Sim, o HeyGen reduz significativamente tanto o custo quanto o tempo na criação de vídeos ao transformar texto em vídeos envolventes com avatares de IA. Isso permite que as equipes produzam vídeos de treinamento de alta qualidade e conteúdo de engajamento de funcionários sem a necessidade de habilidades extensas de produção ou edição de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo