Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um vídeo de marketing profissional de 45 segundos direcionado a clientes B2B, destacando uma nova oferta de serviço. Empregue um estilo visual elegante e moderno com transições dinâmicas e incorpore controles de branding para manter a identidade corporativa. Utilize modelos personalizáveis e um texto-para-vídeo convincente a partir do roteiro para a narrativa persuasiva, apoiado por um áudio de fundo sofisticado e confiante.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva um vídeo corporativo de 30 segundos para plataformas de mídia social, anunciando um marco da empresa. Este projeto de criador de vídeos online deve apresentar visuais envolventes e rápidos e música de fundo animada, garantindo acessibilidade para todos os espectadores ao incluir legendas automáticas derivadas do roteiro.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de 2 minutos de IA para profissionais de TI, demonstrando um recurso de software complexo em um módulo de treinamento técnico. O vídeo requer visuais precisos e passo a passo com um texto-para-vídeo claro e conciso a partir do roteiro para instruções. Garanta que o resultado seja otimizado para várias plataformas usando redimensionamento de proporção de aspecto e exportações, complementado por música de fundo minimalista que auxilia na concentração.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Criador de Vídeos de Clareza Corporativa

Crie vídeos corporativos profissionais e envolventes com facilidade. Nossa plataforma com tecnologia de IA simplifica seu fluxo de trabalho do roteiro ao visual impressionante.

1
Step 1
Crie Seu Projeto
Comece convertendo seu roteiro em um vídeo usando texto-para-vídeo a partir do roteiro, ou selecione entre nossa gama de modelos personalizáveis para definir a base do seu vídeo corporativo.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais
Selecione de uma biblioteca diversificada de avatares de IA para representar sua marca e aplique seus controles de branding, incluindo logotipos e cores, garantindo uma identidade corporativa consistente.
3
Step 3
Aprimore com Áudio e Texto
Gere narrações profissionais para seu conteúdo e adicione facilmente legendas automáticas para garantir que sua mensagem seja acessível e clara para todos os espectadores.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Finalize seus vídeos de marketing profissional exportando-os no formato de proporção desejado, prontos para comunicações internas ou compartilhamento em várias plataformas de mídia social.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Conteúdo Envolvente para Mídias Sociais

Gere rapidamente vídeos e clipes dinâmicos com tecnologia de IA para plataformas de mídia social para manter uma forte presença de marca e comunicar-se claramente com seu público.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode melhorar a qualidade dos meus vídeos corporativos?

O HeyGen utiliza tecnologia avançada de Aprimoramento de Vídeo com IA e Upscaler de Vídeo com IA para transformar filmagens padrão em qualidade impressionante de 4K. Isso garante que seus vídeos corporativos sempre pareçam profissionais e nítidos, causando uma forte impressão em comunicações internas ou vídeos de marketing profissional.

Quais recursos com tecnologia de IA o HeyGen oferece para criação de vídeos?

O HeyGen fornece recursos inovadores com tecnologia de IA, como avatares de IA realistas e capacidades de texto-para-vídeo a partir do roteiro. Isso capacita os usuários a produzir eficientemente conteúdo de vídeo explicativo envolvente sem precisar de ampla experiência em filmagem ou edição.

Posso personalizar elementos de branding dentro dos meus vídeos usando o HeyGen?

Absolutamente, o HeyGen oferece controles abrangentes de branding, permitindo que você integre facilmente o logotipo, cores e fontes da sua empresa nos seus vídeos. Isso garante uma narrativa de marca consistente e vídeos de marketing profissional em todas as suas plataformas de mídia social.

Como o HeyGen simplifica o processo de produção de vídeos para necessidades de criador de vídeos online?

O HeyGen atua como um criador de vídeos online intuitivo, simplificando a criação de vídeos de clareza corporativa. Recursos como legendas automáticas e remoção de ruído de fundo garantem que sua mensagem seja sempre clara e acessível, ajudando você a criar vídeos com aparência profissional com facilidade.

