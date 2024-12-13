Gerador de Transmissões Corporativas para Vozes de IA Instantâneas

Crie vozes corporativas profissionais para eLearning e campanhas de marketing usando geração de narração poderosa.

Crie uma transmissão interna de 45 segundos para gerentes de RH e especialistas em comunicação corporativa, introduzindo uma nova política da empresa. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando um avatar de IA transmitindo a mensagem de um estúdio virtual. O estilo de áudio será uma narração de IA clara e autoritária, garantindo consistência e gravidade. Este vídeo demonstrará efetivamente como um gerador de transmissões corporativas simplifica a comunicação interna com geração de narração.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um explicativo de marketing de 30 segundos para proprietários de pequenas empresas e equipes de marketing, destacando a rapidez e eficiência de converter texto em vídeo envolvente. Visualmente, deve ser dinâmico com cortes rápidos, utilizando elementos de suporte de biblioteca de mídia/estoque diversificados e texto vibrante na tela. O áudio precisa ser uma voz gerada por Texto-para-Fala energética que capture a atenção. Destaque como o Texto-para-vídeo a partir de roteiro torna a criação de conteúdo de marketing atraente acessível.
Prompt de Exemplo 2
Produza uma prévia de módulo de eLearning de 60 segundos direcionada a especialistas em treinamento e desenvolvimento e criadores de cursos online. O vídeo deve adotar um estilo visual educacional, incorporando gráficos claros na tela, demonstrações e diversos avatares de IA apresentando conceitos. Para o áudio, apresente um gerador de voz de IA calmo e informativo que transita perfeitamente entre opções multilíngues, demonstrando alcance global e inclusão. A capacidade de geração de narração será central, juntamente com legendas visíveis para acessibilidade.
Prompt de Exemplo 3
Crie um anúncio corporativo de 50 segundos para equipes de produção de vídeo empresarial, destacando os aspectos Flexíveis e Acessíveis de criar conteúdo de vídeo de alta qualidade. O design visual deve ser moderno e elegante, utilizando Modelos e cenas profissionais e exibindo redimensionamento e exportação de proporção de aspecto suave em várias plataformas. O áudio acompanhante será um gerador de voz de IA corporativo claro e profissional, enfatizando a facilidade de adaptar mensagens para diferentes públicos sem gravação personalizada. Isso demonstra o poder de um gerador de voz de IA corporativo para comunicação escalável.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Como Funciona o Seu Gerador de Transmissões Corporativas

Crie facilmente transmissões corporativas profissionais com vozes impulsionadas por IA e recursos de vídeo personalizáveis para comunicação interna e externa impactante.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro e Selecione uma Voz
Comece colando seu roteiro de transmissão no HeyGen. Em seguida, escolha entre uma ampla gama de vozes com som natural impulsionadas pela **geração de narração** para combinar perfeitamente com o tom do seu anunciante corporativo. Garanta uma entrega clara e envolvente com facilidade.
2
Step 2
Escolha Seus Visuais e Apresentador de IA
Enriqueça sua mensagem selecionando um **avatar de IA** ou um modelo adequado. Esses visuais, combinados com vozes corporativas profissionais, fornecem um rosto ou fundo atraente, tornando seus anúncios mais envolventes.
3
Step 3
Personalize a Pronúncia e Elementos de Marca
Refine como sua mensagem é entregue usando o **Editor de Pronúncia** para garantir precisão. Você também pode integrar os elementos de marca da sua empresa, como logotipos e cores, para um visual consistente.
4
Step 4
Gere e Compartilhe Sua Transmissão
Uma vez que seu roteiro, voz e visuais estejam definidos, aproveite o **Texto-para-vídeo a partir de roteiro** para gerar sua transmissão corporativa de alta qualidade. Exporte facilmente para distribuição perfeita em todos os seus canais de comunicação, completando o processo do seu gerador de transmissões corporativas.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Acelere Transmissões de Marketing

Gere rapidamente anúncios de vídeo de IA de alto desempenho e mensagens de marketing para alcançar seu público-alvo com visuais atraentes.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen pode servir como um gerador de transmissões corporativas?

O HeyGen permite que as empresas criem transmissões corporativas e vídeos de marketing de alta qualidade com facilidade. Ele atua como um gerador de voz de IA, fornecendo narrações de IA realistas para várias aplicações, como conteúdo de eLearning e comunicações internas.

Quais são as capacidades do HeyGen para geração de voz de IA?

O HeyGen oferece recursos avançados de gerador de voz de IA e gerador de Texto-para-Fala, permitindo criar narrações de IA com som natural. Você pode aproveitar o suporte multilíngue, clonagem de voz e um editor de pronúncia para personalizar seu conteúdo de áudio de forma eficaz.

Como o HeyGen torna a criação de vídeos flexível para criadores de conteúdo?

O HeyGen fornece ferramentas flexíveis para criar conteúdo de vídeo dinâmico para plataformas como o YouTube e para campanhas de marketing. Os usuários podem escolher entre vários estilos de voz e aproveitar diversas vozes corporativas para transmitir sua mensagem de forma profissional e eficiente.

O HeyGen pode ajudar a criar vídeos profissionais com avatares de IA e branding?

Sim, o HeyGen capacita os usuários a produzir vídeos profissionais transformando roteiros em conteúdo de texto-para-vídeo cativante com avatares de IA. As empresas podem aplicar controles de branding, incluindo logotipos e cores personalizados, para garantir que seus vídeos se alinhem perfeitamente com sua identidade corporativa.

