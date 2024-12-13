Crie uma transmissão interna de 45 segundos para gerentes de RH e especialistas em comunicação corporativa, introduzindo uma nova política da empresa. O estilo visual deve ser limpo e profissional, apresentando um avatar de IA transmitindo a mensagem de um estúdio virtual. O estilo de áudio será uma narração de IA clara e autoritária, garantindo consistência e gravidade. Este vídeo demonstrará efetivamente como um gerador de transmissões corporativas simplifica a comunicação interna com geração de narração.

Gerar Vídeo