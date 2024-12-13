Seu Criador de Vídeos de Briefing Corporativo

Produza briefings corporativos profissionais mais rapidamente aproveitando modelos personalizáveis e geração de narração inteligente.

Imagine criar um vídeo de briefing corporativo de 45 segundos para funcionários internos, usando os modelos personalizáveis da HeyGen para apresentar os resultados trimestrais. O estilo visual deve ser limpo e profissional, com uma trilha sonora animada, e utilizar avatares de IA para transmitir mensagens-chave, tornando a atualização envolvente e fácil de entender.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um teaser de marketing dinâmico de 30 segundos direcionado a potenciais clientes, anunciando um novo recurso do produto. O vídeo precisa de um estilo visual elegante e moderno, com edição rápida e uma trilha sonora inspiradora, utilizando a biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para encontrar rapidamente visuais impactantes e modelos e cenas envolventes.
Prompt de Exemplo 2
Crie um vídeo de boas-vindas de 60 segundos para novos contratados, com o objetivo de apresentá-los à cultura e valores da empresa. O estilo visual deve ser amigável e profissional, incorporando cores quentes e uma narração calma e tranquilizadora gerada pelo recurso de geração de narração da HeyGen a partir de um roteiro simples usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo explicativo informativo de 50 segundos para funcionários existentes sobre uma nova atualização de software interno. O vídeo deve ter um estilo visual claro e conciso, com animações simples e um tom de áudio neutro e explicativo, garantindo acessibilidade ao adicionar legendas e utilizar redimensionamento e exportação de proporção para otimizar para várias plataformas de comunicação interna.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Briefing Corporativo

Produza facilmente vídeos de briefing corporativo profissionais do roteiro à tela em minutos, aproveitando ferramentas de criação com tecnologia de IA.

1
Step 1
Crie Seu Vídeo a Partir do Roteiro
Comece transformando seu roteiro de briefing em um vídeo dinâmico. Utilize nosso recurso de Texto-para-vídeo a partir do roteiro para gerar instantaneamente seus layouts de cena iniciais e conteúdo.
2
Step 2
Escolha Visuais e Branding
Personalize seu briefing com avatares de IA que podem apresentar seu conteúdo. Aplique facilmente as cores e o logotipo específicos da sua marca para um branding consistente e profissional.
3
Step 3
Adicione Voz e Acessibilidade
Melhore a clareza com áudio de som natural usando a geração de narração. Aumente o engajamento e a inclusão do público adicionando automaticamente legendas.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Briefing
Finalize seu vídeo para qualquer plataforma. Exporte e compartilhe vídeos facilmente com opções flexíveis de redimensionamento de proporção, garantindo que seu briefing fique perfeito em qualquer lugar.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Compartilhe Conquistas e Atualizações da Empresa

Comunique efetivamente marcos de negócios, atualizações de projetos e conquistas importantes para stakeholders e funcionários com vídeos de IA envolventes e facilmente criados.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de briefing corporativo?

A HeyGen capacita você a criar vídeos de briefing corporativo profissionais com facilidade. Aproveite nossa plataforma de vídeo de IA para transformar roteiros em conteúdo envolvente usando modelos personalizáveis e avatares de IA, tornando o processo eficiente e criativo.

Quais controles de branding a HeyGen oferece para produção de vídeo profissional?

A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da empresa em cada vídeo. Nossos recursos de IA garantem uma imagem de marca consistente e narração profissional para todos os seus materiais de marketing.

Posso produzir rapidamente conteúdo de vídeo online usando as ferramentas da HeyGen?

Absolutamente, o editor intuitivo de arrastar e soltar da HeyGen e seus recursos abrangentes fazem dela uma criadora de vídeos online ideal. Você pode produzir rapidamente conteúdo de vídeo de alta qualidade para redes sociais e facilmente exportar e compartilhar vídeos em várias plataformas.

Como a HeyGen apoia audiências globais com a criação de vídeos de IA?

A HeyGen melhora a acessibilidade para audiências globais através de recursos avançados de IA, como legendas automáticas e geração de narração profissional. Isso permite que seus vídeos corporativos alcancem um público mais amplo de forma eficaz e profissional.

