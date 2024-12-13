Seu Criador de Vídeos de Briefing Corporativo
Produza briefings corporativos profissionais mais rapidamente aproveitando modelos personalizáveis e geração de narração inteligente.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Desenvolva um teaser de marketing dinâmico de 30 segundos direcionado a potenciais clientes, anunciando um novo recurso do produto. O vídeo precisa de um estilo visual elegante e moderno, com edição rápida e uma trilha sonora inspiradora, utilizando a biblioteca de mídia/suporte de estoque da HeyGen para encontrar rapidamente visuais impactantes e modelos e cenas envolventes.
Crie um vídeo de boas-vindas de 60 segundos para novos contratados, com o objetivo de apresentá-los à cultura e valores da empresa. O estilo visual deve ser amigável e profissional, incorporando cores quentes e uma narração calma e tranquilizadora gerada pelo recurso de geração de narração da HeyGen a partir de um roteiro simples usando Texto-para-vídeo a partir do roteiro.
Produza um vídeo explicativo informativo de 50 segundos para funcionários existentes sobre uma nova atualização de software interno. O vídeo deve ter um estilo visual claro e conciso, com animações simples e um tom de áudio neutro e explicativo, garantindo acessibilidade ao adicionar legendas e utilizar redimensionamento e exportação de proporção para otimizar para várias plataformas de comunicação interna.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Melhore Treinamentos e Briefings Corporativos.
Aumente o engajamento e melhore a retenção de conhecimento para treinamentos internos, integração e briefings corporativos regulares usando vídeos dinâmicos gerados por IA.
Desenvolva Anúncios Corporativos Profissionais.
Produza rapidamente atualizações corporativas polidas, comunicações internas e anúncios importantes com vídeo de IA, garantindo mensagens claras e consistentes.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen pode simplificar a criação de vídeos de briefing corporativo?
A HeyGen capacita você a criar vídeos de briefing corporativo profissionais com facilidade. Aproveite nossa plataforma de vídeo de IA para transformar roteiros em conteúdo envolvente usando modelos personalizáveis e avatares de IA, tornando o processo eficiente e criativo.
Quais controles de branding a HeyGen oferece para produção de vídeo profissional?
A HeyGen oferece controles de branding robustos, permitindo que você incorpore seu logotipo e cores da empresa em cada vídeo. Nossos recursos de IA garantem uma imagem de marca consistente e narração profissional para todos os seus materiais de marketing.
Posso produzir rapidamente conteúdo de vídeo online usando as ferramentas da HeyGen?
Absolutamente, o editor intuitivo de arrastar e soltar da HeyGen e seus recursos abrangentes fazem dela uma criadora de vídeos online ideal. Você pode produzir rapidamente conteúdo de vídeo de alta qualidade para redes sociais e facilmente exportar e compartilhar vídeos em várias plataformas.
Como a HeyGen apoia audiências globais com a criação de vídeos de IA?
A HeyGen melhora a acessibilidade para audiências globais através de recursos avançados de IA, como legendas automáticas e geração de narração profissional. Isso permite que seus vídeos corporativos alcancem um público mais amplo de forma eficaz e profissional.