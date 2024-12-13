Crie um vídeo de marketing dinâmico de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como seus produtos podem se destacar. Utilize um estilo visual amigável e profissional com cores vibrantes e uma narração clara e animada, aproveitando os avatares de vídeo realistas da HeyGen e o recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro para entregar um destaque de produto convincente sem precisar de atores ou estúdios.

