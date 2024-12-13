Criador de Vídeo de Avatar Corporativo: Vídeos de IA, Zero Esforço

Transforme sua comunicação com nosso gerador de vídeo de avatar de IA. Crie facilmente vídeos de marketing envolventes e porta-vozes digitais usando poderosos avatares de IA.

Crie um vídeo de marketing dinâmico de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas, mostrando como seus produtos podem se destacar. Utilize um estilo visual amigável e profissional com cores vibrantes e uma narração clara e animada, aproveitando os avatares de vídeo realistas da HeyGen e o recurso de Texto para vídeo a partir de roteiro para entregar um destaque de produto convincente sem precisar de atores ou estúdios.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Produza um clipe conciso de 15 segundos para redes sociais voltado para criadores de conteúdo, demonstrando uma dica rápida ou tendência. O estilo visual deve ser moderno e energético, com cortes rápidos e música de fundo contemporânea, usando um porta-voz digital dos avatares de IA da HeyGen em um de seus Templates e cenas profissionalmente projetados para apelo visual instantâneo e engajamento.
Prompt de Exemplo 2
Desenvolva uma peça educativa informativa de 45 segundos para criadores de cursos online, explicando um conceito complexo de forma simples. O estilo visual deve ser limpo e acessível, apresentando um avatar de IA calmo e autoritário de um gerador de vídeo de avatar de IA, complementado pelas Legendas automáticas da HeyGen para melhorar a acessibilidade e compreensão para um público diversificado.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de comunicação interna de 60 segundos para treinadores corporativos, introduzindo uma nova política ou iniciativa da empresa. O estilo visual deve ser profissional e confiável, apresentando um avatar de IA personalizado que realmente se pareça com um colega familiar (usando a capacidade da HeyGen de clonar você mesmo em um avatar de IA) entregando a mensagem com um tom direto, mas encorajador, aproveitando o recurso principal de avatares de IA para uma entrega personalizada dentro de um contexto de criador de vídeo de avatar corporativo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona um Criador de Vídeo de Avatar Corporativo

Transforme texto em vídeos corporativos envolventes com avatares de IA realistas, sem necessidade de estúdio ou habilidades de edição.

1
Step 1
Escolha Seu Porta-voz Digital
Selecione entre uma variedade diversificada de avatares de IA realistas, ou clone a si mesmo, para criar um porta-voz digital personalizado que realmente represente sua marca.
2
Step 2
Adicione Seu Roteiro
Basta digitar ou colar seu roteiro, e nossa IA avançada gerará automaticamente narrações com som natural em mais de 175 idiomas e dialetos usando a geração de Narração.
3
Step 3
Personalize com Templates
Aumente o apelo do seu vídeo selecionando templates profissionalmente projetados e adicionando cenas envolventes para um visual polido e profissional.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe
Exporte instantaneamente seu vídeo de alta qualidade usando redimensionamento e exportações de proporção de aspecto, pronto para várias plataformas como vídeos de marketing, conteúdo educacional ou clipes de redes sociais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Conteúdo Educacional Global

.

Escalone a criação de conteúdo educacional e alcance um público global mais amplo com geradores de vídeo de avatar de IA.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar avatares de vídeo de IA realistas para meu conteúdo?

O gerador de vídeo de avatar de IA da HeyGen permite que você crie facilmente avatares de vídeo de IA realistas. Com seu editor intuitivo de arrastar e soltar, você não precisa de estúdios, atores ou habilidades de edição para produzir conteúdo de qualidade profissional.

Que tipos de vídeos posso criar com a tecnologia de porta-voz digital da HeyGen?

Você pode criar uma ampla gama de conteúdos usando a tecnologia de porta-voz digital da HeyGen, incluindo vídeos de marketing envolventes, conteúdo educacional informativo e clipes dinâmicos para redes sociais. Utilize nossos templates profissionalmente projetados para iniciar seus projetos.

A HeyGen pode clonar minha voz e suportar múltiplos idiomas para meus avatares de IA?

Sim, a HeyGen oferece capacidades avançadas de clonagem de voz de IA, permitindo que você clone a si mesmo e use sua própria voz. Nossos avatares de IA também suportam mais de 175 idiomas e dialetos, garantindo que sua mensagem alcance um público global.

Como a HeyGen simplifica a criação de vídeos para comunicação corporativa?

A HeyGen simplifica a comunicação corporativa ao permitir que você transforme rapidamente roteiros e até imagens em vídeos envolventes. Nosso criador de vídeo de avatar corporativo é ideal para tudo, desde treinamento de funcionários até a criação de conteúdo gerado por usuários (UGC) com facilidade.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo