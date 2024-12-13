Gerador de Vídeos Corporativos com Avatares para Conteúdo Profissional

Crie vídeos de marketing e treinamento atraentes instantaneamente usando avatares de IA realistas.

Produza um vídeo de marketing de 45 segundos apresentando um avatar personalizado introduzindo um novo serviço, projetado para um público de potenciais clientes B2B. O estilo visual deve ser elegante e profissional, incorporando gráficos em movimento vibrantes, enquanto o áudio deve ser confiante e articulado, utilizando os avatares de IA da HeyGen e as capacidades de texto para vídeo a partir de roteiro para entregar uma mensagem persuasiva.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo explicativo de 60 segundos com um porta-voz digital simplificando uma tendência complexa do setor, direcionado a novos contratados em um ambiente corporativo. A estética visual deve ser limpa e educativa, usando os modelos e cenas da HeyGen e geração de narração para uma entrega de áudio clara e informativa, garantindo fácil compreensão e retenção.
Prompt de Exemplo 2
Crie um anúncio dinâmico de 30 segundos para redes sociais usando um avatar de IA personalizado para um pequeno empresário, visando engajar sua comunidade e impulsionar o branding pessoal. O estilo visual deve ser brilhante e energético, com um tom de áudio amigável e entusiasmado, aproveitando os avatares de IA da HeyGen e o suporte de biblioteca de mídia/estoque para um visual cativante.
Prompt de Exemplo 3
Desenhe um vídeo de comunicação corporativa de 90 segundos, apresentando um avatar de apresentador profissional entregando uma atualização de política interna para todos os funcionários. A abordagem visual deve ser autoritária e confiável, com um estilo de áudio tranquilizador e preciso, utilizando os avatares de IA da HeyGen e legendas para garantir clareza e acessibilidade em toda a organização.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeos Corporativos com Avatares

Crie vídeos profissionais e com marca de forma fácil com avatares de IA realistas, simplesmente digitando seu roteiro e personalizando seus elementos visuais.

1
Step 1
Selecione Seu Avatar de IA
Comece selecionando da biblioteca diversificada de avatares de IA da HeyGen ou crie um porta-voz digital personalizado para representar sua marca, garantindo uma presença visual profissional.
2
Step 2
Cole Seu Roteiro
Cole seu conteúdo escrito no editor de texto. A capacidade de Texto para Vídeo a partir de Roteiro da HeyGen converterá automaticamente seu texto em fala com som natural para seu avatar.
3
Step 3
Personalize Seu Vídeo
Aprimore o profissionalismo do seu vídeo utilizando os controles de Branding da HeyGen (logo, cores). Aplique a identidade visual da sua empresa, fundos e outros elementos para alinhar perfeitamente com sua mensagem.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Finalize sua criação e Exporte seu vídeo de avatar de IA em qualidade de estúdio. Aproveite o redimensionamento de proporção e exportações da HeyGen para baixar seu conteúdo no formato perfeito para qualquer plataforma.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Amplifique Vendas e Depoimentos

.

Apresente efetivamente histórias de sucesso de clientes e depoimentos por meio de vídeos gerados por IA envolventes, construindo confiança e credibilidade com os potenciais clientes.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen pode me ajudar a criar vídeos de marketing envolventes com avatares de IA?

A HeyGen permite que você produza vídeos de marketing de alta qualidade de forma fácil, usando tecnologia avançada de avatares de IA. Transforme seu texto em conteúdo de vídeo envolvente com apresentadores profissionais e modelos pré-construídos, tornando a criação de vídeos acessível e eficiente.

Posso personalizar meu avatar de IA para representar minha marca ou a mim mesmo?

Sim, a HeyGen permite uma ampla personalização do seu avatar de IA, possibilitando que você projete seu próprio avatar ou até mesmo clone a si mesmo para criar um porta-voz digital personalizado. Este recurso garante um forte branding pessoal e alinhamento de marca em todas as suas comunicações em vídeo.

Que tipos de conteúdo de vídeo criativo posso gerar usando a plataforma da HeyGen?

Com a HeyGen, você pode gerar uma ampla gama de conteúdos de vídeo criativos, incluindo vídeos explicativos envolventes, materiais de marketing e comunicações internas. Nossa plataforma oferece modelos profissionalmente projetados e a capacidade de criar Vídeos com Avatares de IA a partir de apenas uma imagem, simplificando sua produção de conteúdo.

A HeyGen oferece avatares de vídeo de IA realistas e realistas?

A HeyGen é especializada na criação de avatares de vídeo de IA realistas que proporcionam uma experiência de visualização superior. Nossa tecnologia garante sincronização labial perfeita e vozes naturais, tornando seus personagens digitais altamente realistas e profissionais.

