Criador de Vídeos de Anúncios Corporativos: Crie Atualizações Envolventes
Produza rapidamente anúncios de alta qualidade para a empresa usando nossos poderosos avatares de IA para transmitir sua mensagem.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Desenvolva um vídeo de integração de funcionários de 2 minutos explicando uma nova ferramenta de comunicação interna. Busque um estilo visual de apoio e claro, apresentado por um avatar de IA amigável, direcionado a novos contratados e membros da equipe existentes. Garanta acessibilidade incorporando legendas usando os recursos do HeyGen para uma compreensão abrangente.
Produza um vídeo de 60 segundos resumindo o desempenho da empresa no terceiro trimestre, destinado à gestão e investidores. O estilo visual e de áudio deve ser polido e conciso, incorporando gráficos baseados em dados e um tom otimista. Aproveite os templates e cenas do HeyGen e o suporte à biblioteca de mídia/estoque para montar rapidamente uma apresentação de alta qualidade.
Desenvolva um vídeo de 1 minuto demonstrando um novo fluxo de trabalho técnico complexo para suas equipes de TI e desenvolvimento. O estilo visual deve ser detalhado e explicativo, mostrando demonstrações de interface limpas, apoiadas por uma narração precisa. Garanta que o vídeo esteja otimizado para várias plataformas usando o recurso de redimensionamento de proporção e exportação do HeyGen para alcançar o máximo alcance.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Impulsione o Treinamento e Integração de Funcionários.
Eleve o engajamento e a retenção para novos contratados e treinamentos contínuos com conteúdo de vídeo dinâmico alimentado por IA.
Agilize Comunicações Internas e Educação.
Produza rapidamente vídeos informativos para educação interna, atualizações de políticas e anúncios gerais da empresa, garantindo compreensão clara.
Perguntas Frequentes
Como o HeyGen utiliza IA para a produção de vídeos corporativos?
O HeyGen utiliza recursos avançados de IA para simplificar o processo de criação de vídeos corporativos. Os usuários podem gerar vídeos a partir de roteiros de texto, empregar avatares de IA e criar narrações profissionais, tornando-o um editor de vídeo de IA eficiente para comunicação empresarial.
Quais recursos o HeyGen oferece para agilizar a criação de vídeos corporativos?
O HeyGen oferece uma plataforma robusta de criação de vídeos com recursos projetados para eficiência. Nossa extensa biblioteca de templates e suporte a bibliotecas de filmagens de estoque, combinados com um editor intuitivo de arrastar e soltar, agilizam todo o fluxo de produção para vídeos corporativos de alta qualidade.
O HeyGen pode manter a consistência da marca em todos os anúncios corporativos?
Sim, o HeyGen capacita as empresas a garantir uma forte consistência de marca em todos os anúncios e vídeos corporativos. Com controles abrangentes de branding para logotipos e cores, juntamente com templates personalizados de marca, o HeyGen ajuda você a produzir conteúdo polido e alinhado à marca com facilidade.
De que maneiras o HeyGen auxilia nas comunicações internas e treinamentos?
O HeyGen serve como um criador ideal de vídeos de anúncios corporativos para aprimorar as comunicações internas e iniciativas de treinamento, como a integração de funcionários. A plataforma suporta a criação rápida de conteúdo por meio de capacidades de texto para vídeo, completas com geração de legendas e narração, tornando informações complexas facilmente digeríveis para sua equipe.