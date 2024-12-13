O HeyGen serve como um criador ideal de vídeos de anúncios corporativos para aprimorar as comunicações internas e iniciativas de treinamento, como a integração de funcionários. A plataforma suporta a criação rápida de conteúdo por meio de capacidades de texto para vídeo, completas com geração de legendas e narração, tornando informações complexas facilmente digeríveis para sua equipe.