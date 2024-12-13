Criador de Vídeos de Anúncios Corporativos: Crie Atualizações Envolventes

Produza rapidamente anúncios de alta qualidade para a empresa usando nossos poderosos avatares de IA para transmitir sua mensagem.

Crie um vídeo de anúncio corporativo de 90 segundos apresentando uma grande atualização de software. Este vídeo deve ser direcionado a funcionários internos e principais partes interessadas, apresentando um estilo visual profissional e envolvente com uma narração confiante e clara. Utilize a capacidade de texto para vídeo do HeyGen para transformar seu anúncio em uma apresentação dinâmica.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo de integração de funcionários de 2 minutos explicando uma nova ferramenta de comunicação interna. Busque um estilo visual de apoio e claro, apresentado por um avatar de IA amigável, direcionado a novos contratados e membros da equipe existentes. Garanta acessibilidade incorporando legendas usando os recursos do HeyGen para uma compreensão abrangente.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de 60 segundos resumindo o desempenho da empresa no terceiro trimestre, destinado à gestão e investidores. O estilo visual e de áudio deve ser polido e conciso, incorporando gráficos baseados em dados e um tom otimista. Aproveite os templates e cenas do HeyGen e o suporte à biblioteca de mídia/estoque para montar rapidamente uma apresentação de alta qualidade.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo de 1 minuto demonstrando um novo fluxo de trabalho técnico complexo para suas equipes de TI e desenvolvimento. O estilo visual deve ser detalhado e explicativo, mostrando demonstrações de interface limpas, apoiadas por uma narração precisa. Garanta que o vídeo esteja otimizado para várias plataformas usando o recurso de redimensionamento de proporção e exportação do HeyGen para alcançar o máximo alcance.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncios Corporativos

Crie vídeos de anúncios corporativos polidos e profissionais com facilidade, aproveitando ferramentas alimentadas por IA e templates personalizáveis para comunicações internas e externas impactantes.

1
Step 1
Escolha Sua Base
Inicie seu projeto selecionando a partir da ampla gama de "templates e cenas" pré-construídos do HeyGen ou opte por criar um anúncio personalizado do zero para elaborar seu "vídeo de anúncio corporativo".
2
Step 2
Adicione Seus Elementos de Marca
Personalize seu anúncio aplicando o logotipo, cores e fontes distintas da sua empresa usando o recurso "Controles de Branding (logotipo, cores)", garantindo uma aparência coesa e profissional de "templates de marca".
3
Step 3
Aplique Melhorias de IA
Eleve sua mensagem com recursos avançados de "IA" utilizando a "Geração de Narração" realista a partir do seu roteiro, garantindo uma narrativa clara e profissional para seu anúncio.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Facilmente
Finalize seus "vídeos corporativos" de alta qualidade e use "Redimensionamento de proporção e exportações" para otimizá-los para várias plataformas, tornando a distribuição para "comunicações internas" ou compartilhamento externo simples.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Entregue Anúncios Envolventes para Toda a Empresa

.

Crie anúncios em vídeo inspiradores e claros para comunicar mensagens de liderança, atualizações da empresa e motivar toda a sua força de trabalho.

background image

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen utiliza IA para a produção de vídeos corporativos?

O HeyGen utiliza recursos avançados de IA para simplificar o processo de criação de vídeos corporativos. Os usuários podem gerar vídeos a partir de roteiros de texto, empregar avatares de IA e criar narrações profissionais, tornando-o um editor de vídeo de IA eficiente para comunicação empresarial.

Quais recursos o HeyGen oferece para agilizar a criação de vídeos corporativos?

O HeyGen oferece uma plataforma robusta de criação de vídeos com recursos projetados para eficiência. Nossa extensa biblioteca de templates e suporte a bibliotecas de filmagens de estoque, combinados com um editor intuitivo de arrastar e soltar, agilizam todo o fluxo de produção para vídeos corporativos de alta qualidade.

O HeyGen pode manter a consistência da marca em todos os anúncios corporativos?

Sim, o HeyGen capacita as empresas a garantir uma forte consistência de marca em todos os anúncios e vídeos corporativos. Com controles abrangentes de branding para logotipos e cores, juntamente com templates personalizados de marca, o HeyGen ajuda você a produzir conteúdo polido e alinhado à marca com facilidade.

De que maneiras o HeyGen auxilia nas comunicações internas e treinamentos?

O HeyGen serve como um criador ideal de vídeos de anúncios corporativos para aprimorar as comunicações internas e iniciativas de treinamento, como a integração de funcionários. A plataforma suporta a criação rápida de conteúdo por meio de capacidades de texto para vídeo, completas com geração de legendas e narração, tornando informações complexas facilmente digeríveis para sua equipe.

