Imagine um vídeo explicativo de 1 minuto projetado para proprietários de pequenas empresas, mostrando como um "criador de anúncios em vídeo com IA" pode revolucionar seu marketing. O estilo visual deve ser moderno e limpo, com gráficos animados ilustrando a facilidade de uso, complementados por uma narração animada e encorajadora. Destaque o poder dos "avatares de IA" para criar apresentações envolventes sem custos extensivos de produção, simplificando o processo de criação de anúncios.

Para equipes de marketing que buscam escalar a produção de conteúdo, considere um anúncio dinâmico de 45 segundos. Este vídeo deve apresentar visuais rápidos e envolventes e uma narração confiante e clara, demonstrando a eficiência do HeyGen como um "criador de anúncios em vídeo online". Enfatize a rapidez com que "Modelos e cenas" atraentes podem ser personalizados para manter a consistência da marca em várias campanhas.
É necessária uma apresentação corporativa de 90 segundos para especialistas em comunicação explicando serviços complexos. Este vídeo exige visuais sofisticados e informativos acompanhados por uma narração autoritária e articulada, incorporando o profissionalismo de um "criador de vídeos de anúncios corporativos". Mostre a precisão e qualidade alcançáveis através da "Geração de narração" do HeyGen, garantindo que cada mensagem seja entregue com clareza e impacto.
Gere um anúncio de mídia social atraente de 30 segundos direcionado a empresas de e-commerce ávidas por promoções rápidas e envolventes. Utilize visuais brilhantes e chamativos e uma narração amigável e energética para capturar a atenção imediata, criando "anúncios em vídeo" poderosos. Ilustre a eficácia das "Legendas" em alcançar um público mais amplo e garantir a compreensão da mensagem mesmo sem som.
Copie o prompt
Cole na caixa de Criação
Veja seu vídeo ganhar vida
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Anúncios Corporativos

Crie facilmente anúncios em vídeo corporativos profissionais com ferramentas potentes de IA, transformando suas ideias em conteúdo envolvente para qualquer plataforma.

Step 1
Selecione um Modelo
Inicie sua produção de anúncios corporativos navegando e selecionando de uma biblioteca diversificada de modelos de vídeo profissionais. Isso fornece uma estrutura pronta de Modelos e cenas para sua mensagem.
Step 2
Adicione Seu Talento
Dê vida ao seu anúncio escolhendo entre nossa ampla gama de avatares de IA para representar sua marca. Esses avatares de IA entregarão sua mensagem com realismo e profissionalismo.
Step 3
Aplique Sua Identidade Visual
Garanta a consistência da marca com ferramentas automáticas de branding fáceis de usar. Utilize controles de Branding (logotipo, cores) para integrar a identidade visual da sua empresa de forma harmoniosa ao longo do vídeo.
Step 4
Exporte para Impacto
Finalize seu anúncio corporativo e exporte-o no formato perfeito para várias plataformas. Nosso recurso de redimensionamento e exportação de proporção otimiza seu conteúdo, tornando-o pronto para anúncios em redes sociais e outros canais.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Vídeos de Histórias de Sucesso de Clientes

Desenvolva depoimentos em vídeo atraentes que destacam o sucesso dos clientes, construindo confiança e credibilidade para sua marca.

Perguntas Frequentes

Como o HeyGen simplifica a criação de anúncios em vídeo com IA?

O HeyGen é um avançado criador de anúncios em vídeo com IA que simplifica o processo transformando roteiros em vídeos polidos usando avatares de IA realistas e poderosas capacidades de texto para vídeo. Isso agiliza a produção para todos os tipos de anúncios em vídeo, desde campanhas corporativas até anúncios em redes sociais.

Quais recursos técnicos o HeyGen oferece para personalizar vídeos de anúncios corporativos?

O HeyGen oferece recursos técnicos robustos para necessidades de criadores de vídeos de anúncios corporativos, incluindo controles extensivos de branding para logotipos e cores, juntamente com diversos modelos de vídeo. Seu editor de arrastar e soltar permite personalização intuitiva para corresponder precisamente à identidade da sua marca.

O HeyGen pode produzir anúncios em vídeo com narrações em vários idiomas?

Sim, o HeyGen melhora significativamente o alcance global dos seus anúncios em vídeo ao suportar a geração de narrações de alta qualidade em mais de 50 idiomas. Essa capacidade técnica garante que seu conteúdo ressoe efetivamente com diversos públicos internacionais.

Como posso aproveitar atores de IA e roteiros para produzir anúncios em vídeo rapidamente com o HeyGen?

O HeyGen permite que criadores de conteúdo produzam rapidamente anúncios em vídeo envolventes utilizando atores de IA para interpretar seus roteiros diretamente em vídeo. Essa abordagem técnica reduz drasticamente o tempo e os recursos de produção tipicamente associados à criação tradicional de vídeos.

