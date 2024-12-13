O recurso de texto para vídeo do HeyGen simplifica significativamente a produção de vídeos de comida ao converter roteiros escritos diretamente em vídeos dinâmicos. Este gerador de vídeos com IA utiliza uma interface de arrastar e soltar fácil de usar, permitindo que até mesmo Cozinheiros Domésticos e Blogueiros de Comida criem conteúdo de alta qualidade de forma eficiente.