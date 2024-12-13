O HeyGen serve como um Criador de Vídeos de Comida com IA ideal para criadores de conteúdo que buscam um amplo alcance em plataformas de mídia social. Com recursos como redimensionamento de proporção e exportações e Legendas/captions automáticas, o HeyGen garante que seus vídeos de instruções culinárias estejam perfeitamente otimizados para diversos públicos em vários canais.