Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo dinâmico de exploração culinária de 90 segundos intitulado 'Aventuras de Comida de Rua: Uma Jornada Culinária', direcionado a criadores de conteúdo de mídia social e amantes de comida aventureiros. Adote um estilo visual acelerado com cores vibrantes e cortes envolventes, acompanhado por uma trilha sonora animada e energética e uma narração nítida. Aproveite as Legendas da HeyGen para garantir acessibilidade e incorpore clipes variados da biblioteca de mídia/estoque para mostrar diversas cenas de comida de rua.
Prompt de Exemplo 2
Produza um vídeo de comida AI polido de 2 minutos promovendo uma nova linha de kits de refeição gourmet, destinado a pequenos empresários do setor alimentício e educadores culinários. O vídeo deve exibir uma estética visual sofisticada e limpa com transições suaves e uma voz AI confiante e informativa. Faça uso extensivo dos Modelos e cenas da HeyGen para estabelecer uma aparência e sensação profissionais, incorporando avatares AI para apresentar os principais recursos e benefícios dos kits de refeição.
Prompt de Exemplo 3
Desenvolva um vídeo curto de culinária envolvente de 45 segundos para 'Truques de Sobremesas em 5 Minutos', especificamente para entusiastas de culinária casual ocupados que buscam inspiração culinária rápida. Empregue um estilo energético e visualmente atraente com closes da criação da sobremesa, acompanhado por uma narração animada e música de fundo mínima. Não se esqueça de utilizar a geração de Narração da HeyGen para instruções concisas e o recurso de redimensionamento e exportação de Proporção de Aspecto para otimizar o vídeo para várias plataformas sociais.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Criador de Vídeos de Exploração Culinária

Transforme suas ideias culinárias em vídeos de culinária cativantes com nossa plataforma alimentada por AI. Siga estas etapas para criar e compartilhar facilmente suas explorações de receitas.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Receita
Comece escrevendo seu roteiro de culinária, aproveitando a geração de roteiros com tecnologia AI para conteúdo envolvente. Nossa plataforma pode então transformar seu texto em um vídeo dinâmico.
2
Step 2
Adicione Visuais e Narração
Preencha seu vídeo com efeitos visuais apetitosos e imagens da biblioteca de mídia isenta de royalties. Gere narrações profissionais AI para guiar os espectadores através de sua jornada culinária.
3
Step 3
Aplique Toques Finais
Refine seu vídeo com modelos personalizáveis, legendas envolventes e texto animado. Aplique seus controles de marca exclusivos, incluindo logotipos e cores, para uma aparência consistente.
4
Step 4
Exporte e Compartilhe Seu Prato
Prepare seu vídeo de exploração culinária para várias plataformas com redimensionamento de proporção de aspecto. Exporte e compartilhe facilmente seus vídeos de receitas diretamente para mídias sociais ou YouTube.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Crie Anúncios de Conteúdo Culinário de Alta Conversão

.

Desenhe anúncios de vídeo poderosos e impulsionados por AI para seu canal de culinária ou produtos alimentícios, atraindo mais espectadores e potenciais clientes de forma eficiente.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen simplifica o processo técnico de criação de vídeos de culinária profissionais?

A HeyGen simplifica a produção de vídeos de culinária transformando seus roteiros em vídeos de comida AI envolventes. Aproveite a geração de roteiros com tecnologia AI e narrações profissionais AI para criar rapidamente vídeos de receitas de alta qualidade sem configurações técnicas complexas.

Quais ferramentas a HeyGen oferece para personalizar a aparência dos meus vídeos de receitas?

A HeyGen oferece modelos personalizáveis e controles de marca robustos para personalizar seus vídeos de receitas. Melhore seu conteúdo culinário com texto animado, efeitos visuais e uma biblioteca de mídia isenta de royalties para resultados profissionais que refletem seu estilo único.

A HeyGen pode me ajudar a produzir vídeos de exploração culinária para várias plataformas de mídia social de forma eficiente?

Sim, a HeyGen permite a produção eficiente de vídeos de exploração culinária otimizados para várias plataformas de mídia social. Redimensione facilmente seu conteúdo e use a Exportação Social Sem Costura para canais como YouTube e TikTok, garantindo amplo alcance e engajamento.

Quais recursos garantem áudio e visuais profissionais nos vídeos de culinária AI da HeyGen?

A HeyGen garante uma saída de alta qualidade para seus tutoriais de culinária gerados por AI através de recursos técnicos avançados. Beneficie-se da geração de narração profissional, legendas automáticas e aprimoramento visual inteligente para entregar conteúdo educacional de culinária claro e envolvente.

