Crie um vídeo envolvente de 30 segundos direcionado a proprietários de pequenas empresas que enfrentam dificuldades com publicidade online, demonstrando como o HeyGen transforma imagens de produtos estáticas em anúncios dinâmicos e atraentes. O estilo visual deve ser moderno e vibrante, com cortes rápidos e texto na tela, acompanhado de uma narração entusiástica e clara. Destaque a capacidade de "Templates & scenes" do HeyGen para simplificar todo o processo de "criador de vídeos de conversão", tornando a criação de vídeos profissionais acessível a todos.

