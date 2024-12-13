Desenvolva um vídeo envolvente de 60 segundos demonstrando como avatares de IA podem aumentar significativamente a otimização de conversão em páginas de destino. Direcione este vídeo para profissionais de marketing digital e gerentes de e-commerce, apresentando um estilo visual profissional e limpo com uma narração autoritária de IA explicando estratégias baseadas em dados. Destaque a integração perfeita de avatares de IA para chamadas diretas à ação, geradas sem esforço usando os avatares de IA e geração de narração da HeyGen.

Gerar Vídeo