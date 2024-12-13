Gerador de Vídeo para Contratantes: Crie Vídeos Profissionais Rápido

Crie rapidamente conteúdo de marketing e social envolvente para o seu negócio de contratação usando texto-para-vídeo com tecnologia AI.

Crie um vídeo de marketing envolvente de 45 segundos voltado para proprietários de pequenas empresas, mostrando como eles podem promover seus serviços facilmente. O estilo visual deve ser elegante e profissional, com sobreposições de texto dinâmicas, complementado por uma trilha sonora inspiradora e otimista. Utilize a capacidade de Texto-para-vídeo a partir de roteiro para transformar sua mensagem de marketing em uma narrativa envolvente, destacando a eficiência de um gerador de vídeo AI para o crescimento dos negócios.

Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Prompt de Exemplo 1
Desenvolva um vídeo inovador de 30 segundos para profissionais de marketing digital e criadores de conteúdo, projetado para capturar a atenção nas plataformas de mídia social. O estilo visual e de áudio deve ser vibrante e dinâmico, com gráficos ousados e uma trilha moderna e animada. Aproveite os avatares AI da HeyGen para apresentar informações-chave de forma envolvente e memorável, despertando curiosidade por novas estratégias de conteúdo para redes sociais.
Prompt de Exemplo 2
Desenhe um vídeo explicativo informativo de 60 segundos voltado para educadores e treinadores corporativos que precisam simplificar assuntos complexos. A estética visual deve ser limpa e ilustrativa, utilizando animações suaves e uma narração calma e autoritária. Escolha entre os diversos Modelos & cenas da HeyGen para estruturar seu conteúdo educacional de forma eficaz, garantindo clareza e impacto para seus vídeos explicativos.
Prompt de Exemplo 3
Produza um vídeo promocional autêntico de 40 segundos direcionado a contratantes freelancers e profissionais de serviços qualificados que desejam apresentar seu portfólio com impacto. O estilo visual deve ser realista e prático, incorporando imagens de projetos reais, com uma trilha acústica encorajadora. Empregue a geração de Narração da HeyGen para adicionar um toque personalizado, aprimorando como um gerador de vídeo para contratantes pode ajudar a personalizar apresentações de vídeo.
step previewstep preview
Copie o prompt
step previewstep preview
Cole na caixa de Criação
step previewstep preview
Veja seu vídeo ganhar vida
imagem de fundo de um rosto robóticoimagem de fundo de um rosto robótico

Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funciona o Gerador de Vídeo para Contratantes

Crie sem esforço vídeos de marketing profissionais para o seu negócio de contratação com nosso gerador com tecnologia AI, aumentando sua presença online e engajamento com clientes.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Vídeo
Comece escrevendo ou colando seu roteiro de vídeo, que nosso poderoso gerador de texto-para-vídeo AI usará como base para seu vídeo de contratante.
2
Step 2
Selecione Seu Apresentador AI
Escolha entre uma variedade diversificada de avatares AI para apresentar seu roteiro, proporcionando um rosto profissional e envolvente para seu vídeo de contratante.
3
Step 3
Adicione Visuais e Branding
Incorpore facilmente o logotipo da sua empresa e as cores da marca usando os controles de branding para garantir que seu vídeo esteja perfeitamente alinhado com a identidade do seu negócio de contratação.
4
Step 4
Exporte Seu Vídeo Final
Gere seus vídeos de marketing de alta qualidade em vários formatos de proporção, prontos para serem compartilhados nas redes sociais, em seu site ou em apresentações para clientes.

Casos de Uso

Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.

Destaque Histórias de Sucesso de Projetos

.

Transforme depoimentos de clientes e projetos concluídos em vídeos persuasivos com AI, construindo confiança e demonstrando sua qualidade artesanal.

background image

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen capacita a produção criativa de vídeos?

HeyGen é um avançado gerador de vídeo AI que transforma prompts de texto ou roteiros em vídeos cativantes. Os usuários podem selecionar entre uma ampla gama de Avatares AI e incorporar animações suaves, permitindo uma criação de conteúdo verdadeiramente criativa e envolvente.

Quais opções de personalização estão disponíveis para vídeos criados com a HeyGen?

HeyGen oferece extensas opções de personalização, permitindo que você adapte todos os aspectos do seu vídeo. Você pode personalizar vídeos usando modelos de vídeo profissionais, integrar o logotipo e as cores da sua marca com controles de branding e selecionar entre diversas cenas para combinar perfeitamente com seus vídeos de marketing.

A HeyGen pode produzir vários tipos de vídeos para fins comerciais?

Absolutamente, a HeyGen é projetada para gerar diversos conteúdos de vídeo para fins comerciais, incluindo conteúdo envolvente para redes sociais, vídeos explicativos informativos e vídeos especializados para o setor imobiliário. Sua versatilidade apoia um amplo espectro de necessidades de comunicação empresarial.

Quão fácil é criar vídeos a partir de texto com a HeyGen?

HeyGen simplifica o processo de criação de vídeos, atuando como um poderoso gerador de texto-para-vídeo. Basta inserir seus roteiros de vídeo ou prompts de texto, e o gerador de voz AI integrado da HeyGen dará vida ao seu conteúdo, eliminando a necessidade de habilidades complexas de edição de vídeo.

logo
Preços
Planos de PreçosPreços de API
HeyGen para Empresas
EmpresaFale Conosco
Produtos
Avatares de VídeoAvatares de FotoAvatares GenerativosAvatares UGCAvatares em EstoqueAparência do AvatarAPITradução de VídeoLocalizaçãoAvatar InterativoFerramentas de IA
Indústria
AgênciasE-Learning
Recursos
BlogHistórias de ClientesPrograma de AfiliadosSeminários onlineCentral de AjudaComunidadeGuias de Como FazerDocumentação da APIFAQ
Equipes
MarketingAprendizado & DesenvolvimentoLocalização
Empresa
Sobre NósCarreirasConcorrentesPesquisa em IAPortal de SegurançaConfiança & SegurançaPolítica de PrivacidadeTermos de ServiçoPolítica de ModeraçãoConformidade com o GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo