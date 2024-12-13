A HeyGen é uma ferramenta inestimável para equipes de L&D, permitindo-lhes produzir uma ampla gama de vídeos de treinamento essenciais, incluindo integração de funcionários e treinamento de conformidade. Sua interface amigável e recursos de IA permitem a criação rápida de vídeos de treinamento de alta qualidade e profissionais que são facilmente atualizados e escalados em toda a organização. Isso garante que os funcionários recebam recursos de aprendizado consistentes e eficazes.