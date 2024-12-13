Criador de Vídeos de Treinamento para Contratados para Criar Conteúdo Eficaz
Simplifique a integração de funcionários e o treinamento de conformidade gerando rapidamente vídeos profissionais a partir de seus roteiros usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.
Não gostou do resultado?
Experimente um destes prompts.
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Crie uma atualização essencial de treinamento de conformidade de 90 segundos direcionada a contratados existentes e equipes de L&D. Este vídeo autoritário, mas envolvente, utiliza Texto-para-vídeo a partir de roteiro para garantir precisão e inclui legendas para acessibilidade, ajudando as organizações a reduzir os custos de treinamento com sua entrega concisa, informativa e narração profissional.
Desenvolva um vídeo instrucional dinâmico de 2 minutos para contratados aprendendo uma nova ferramenta ou produto, voltado para treinadores de produtos. Utilizando os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para uma abordagem passo a passo, este vídeo incorpora amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque para demonstrar visualmente procedimentos complexos, garantindo a criação de conteúdo altamente envolvente com visuais animados e uma narração orientadora.
Crie um guia rápido de protocolos de segurança urgente e visualmente impactante de 45 segundos para todos os contratados, projetado para compreensão rápida em vários dispositivos. Este vídeo usa modelos personalizáveis para destacar lembretes de segurança importantes e emprega redimensionamento de proporção e exportações para garantir visualização ideal em qualquer plataforma, apresentando um avatar de IA claro e um estilo de áudio direto para compreensão imediata.
Motor Criativo
Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.
Criação de Vídeo Nativa por Prompt
Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.
Geração de Vídeo de Ponta a Ponta
O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.
Construído com Estrutura e Intenção
Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.
Casos de Uso
Dê vida a qualquer foto com voz e movimento hiper-realistas usando o Avatar IV.
Escalar a Produção de Treinamento para Contratados.
Produza rapidamente um maior volume de vídeos de treinamento, expandindo seu alcance para todos os contratados de forma eficiente.
Aumentar o Engajamento no Treinamento.
Aproveite a IA para criar vídeos de treinamento dinâmicos e interativos que melhoram significativamente o engajamento e a retenção de conhecimento dos contratados.
Perguntas Frequentes
Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de treinamento envolventes?
A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de treinamento altamente envolventes usando tecnologia avançada de geração de vídeos por IA. Você pode aproveitar avatares de IA e cenas dinâmicas para produzir conteúdo atraente que captura a atenção e melhora os resultados de aprendizado. A HeyGen torna o processo de criação de vídeos de treinamento tanto eficiente quanto criativo.
Quais recursos de personalização a HeyGen oferece para vídeos de treinamento com marca?
A HeyGen oferece opções robustas de personalização para garantir a consistência da marca em todos os seus vídeos de treinamento. Utilize modelos personalizáveis, integre as cores e logotipos da sua marca e selecione entre vários meios para criar conteúdo de treinamento que se alinhe perfeitamente com a identidade da sua empresa. Isso garante uma experiência de aprendizado profissional e unificada.
A HeyGen pode transformar roteiros em vídeos de treinamento profissionais de forma eficiente?
Absolutamente, a HeyGen simplifica o processo de transformar roteiros em vídeos de treinamento profissionais com suas poderosas capacidades de IA. Basta inserir seu texto, e os recursos de Narração por IA e Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen gerarão um vídeo completo, incluindo avatares de IA e legendas adicionadas automaticamente. Isso reduz significativamente o tempo e o esforço de produção.
Como as equipes de L&D podem aproveitar a HeyGen para integração eficaz de funcionários e treinamento de conformidade?
A HeyGen é uma ferramenta inestimável para equipes de L&D, permitindo-lhes produzir uma ampla gama de vídeos de treinamento essenciais, incluindo integração de funcionários e treinamento de conformidade. Sua interface amigável e recursos de IA permitem a criação rápida de vídeos de treinamento de alta qualidade e profissionais que são facilmente atualizados e escalados em toda a organização. Isso garante que os funcionários recebam recursos de aprendizado consistentes e eficazes.