Simplifique a integração de funcionários e o treinamento de conformidade gerando rapidamente vídeos profissionais a partir de seus roteiros usando Texto-para-vídeo a partir de roteiro.

Imagine um vídeo de integração envolvente de 1 minuto, projetado especificamente para novos contratados, apresentando as políticas e a cultura da empresa. Este vídeo profissional e acolhedor apresenta um avatar de IA fornecendo orientações amigáveis, complementado pela geração clara de narração, tornando o processo inicial de aprendizado tranquilo e eficiente para as equipes de RH e L&D.

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Crie uma atualização essencial de treinamento de conformidade de 90 segundos direcionada a contratados existentes e equipes de L&D. Este vídeo autoritário, mas envolvente, utiliza Texto-para-vídeo a partir de roteiro para garantir precisão e inclui legendas para acessibilidade, ajudando as organizações a reduzir os custos de treinamento com sua entrega concisa, informativa e narração profissional.
Desenvolva um vídeo instrucional dinâmico de 2 minutos para contratados aprendendo uma nova ferramenta ou produto, voltado para treinadores de produtos. Utilizando os Modelos e cenas personalizáveis da HeyGen para uma abordagem passo a passo, este vídeo incorpora amplo suporte de biblioteca de mídia/estoque para demonstrar visualmente procedimentos complexos, garantindo a criação de conteúdo altamente envolvente com visuais animados e uma narração orientadora.
Crie um guia rápido de protocolos de segurança urgente e visualmente impactante de 45 segundos para todos os contratados, projetado para compreensão rápida em vários dispositivos. Este vídeo usa modelos personalizáveis para destacar lembretes de segurança importantes e emprega redimensionamento de proporção e exportações para garantir visualização ideal em qualquer plataforma, apresentando um avatar de IA claro e um estilo de áudio direto para compreensão imediata.
Motor Criativo

Sem Equipe. Sem Edições. Apenas Seu Agente de Vídeo IA em Ação

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo.

Criação de Vídeo Nativa por Prompt

Agent é o primeiro motor criativo construído para transformar um único prompt em um vídeo completo. Você descreve a ideia. O Agent retorna um ativo totalmente construído e pronto para publicação. Não há necessidade de escrever roteiros, gerenciar ativos ou montar conteúdo manualmente.

Geração de Vídeo de Ponta a Ponta

O Agent gerencia todo o processo de criação de vídeo. Ele escreve um roteiro claro e convincente baseado na sua ideia, seleciona imagens que combinam com o tom e mensagem, adiciona narração natural e consciente das emoções, aplica edições e transições para ritmo polido, e finaliza legendas, temporização e ritmo para clareza e desempenho.

Construído com Estrutura e Intenção

Ao contrário dos fluxos de trabalho tradicionais que dependem de linhas do tempo e montagem manual, o Agent constrói vídeos do zero. Cada saída é intencionalmente projetada para corresponder ao seu objetivo. Desde mensagens e ritmo até fluxo de cena e adequação ao público. O resultado é um vídeo coerente e orientado por propósito.

Avaliações

Como Funcionam os Vídeos de Treinamento para Contratados

Crie facilmente vídeos de treinamento envolventes e consistentes para seus contratados, garantindo que recebam informações vitais de forma rápida e eficaz, melhorando a conformidade e o desempenho.

1
Step 1
Crie Seu Roteiro de Treinamento
Insira ou cole facilmente seus materiais de treinamento para contratados. Aproveitando o "Texto-para-vídeo a partir de roteiro", nossa IA converte instantaneamente seu texto em conteúdo de vídeo envolvente, simplificando a fase inicial de produção.
2
Step 2
Escolha um Apresentador de IA
Aumente o engajamento selecionando de uma biblioteca diversificada de "avatares de IA". Esses apresentadores digitais garantem uma face consistente e profissional para todos os seus vídeos de integração e conformidade para contratados.
3
Step 3
Personalize a Marca e os Visuais
Reforce a identidade da sua empresa usando controles de "Branding" robustos. Aplique seu logotipo, cores da marca e integre mídia específica para adaptar cada módulo de treinamento precisamente aos padrões da sua organização.
4
Step 4
Exporte e Distribua Seu Conteúdo
Prepare seu vídeo de treinamento finalizado para qualquer plataforma. Utilize "Redimensionamento de proporção e exportações" para garantir exibição ideal em vários dispositivos, tornando seu treinamento para contratados acessível e profissional em todos os canais.

Casos de Uso

Esclarecer Procedimentos Complexos

Transforme diretrizes complexas para contratados e protocolos de segurança em vídeos de treinamento claros, profissionais e de fácil compreensão.

Perguntas Frequentes

Como a HeyGen facilita a criação de vídeos de treinamento envolventes?

A HeyGen capacita os usuários a criar vídeos de treinamento altamente envolventes usando tecnologia avançada de geração de vídeos por IA. Você pode aproveitar avatares de IA e cenas dinâmicas para produzir conteúdo atraente que captura a atenção e melhora os resultados de aprendizado. A HeyGen torna o processo de criação de vídeos de treinamento tanto eficiente quanto criativo.

Quais recursos de personalização a HeyGen oferece para vídeos de treinamento com marca?

A HeyGen oferece opções robustas de personalização para garantir a consistência da marca em todos os seus vídeos de treinamento. Utilize modelos personalizáveis, integre as cores e logotipos da sua marca e selecione entre vários meios para criar conteúdo de treinamento que se alinhe perfeitamente com a identidade da sua empresa. Isso garante uma experiência de aprendizado profissional e unificada.

A HeyGen pode transformar roteiros em vídeos de treinamento profissionais de forma eficiente?

Absolutamente, a HeyGen simplifica o processo de transformar roteiros em vídeos de treinamento profissionais com suas poderosas capacidades de IA. Basta inserir seu texto, e os recursos de Narração por IA e Texto-para-vídeo a partir de roteiro da HeyGen gerarão um vídeo completo, incluindo avatares de IA e legendas adicionadas automaticamente. Isso reduz significativamente o tempo e o esforço de produção.

Como as equipes de L&D podem aproveitar a HeyGen para integração eficaz de funcionários e treinamento de conformidade?

A HeyGen é uma ferramenta inestimável para equipes de L&D, permitindo-lhes produzir uma ampla gama de vídeos de treinamento essenciais, incluindo integração de funcionários e treinamento de conformidade. Sua interface amigável e recursos de IA permitem a criação rápida de vídeos de treinamento de alta qualidade e profissionais que são facilmente atualizados e escalados em toda a organização. Isso garante que os funcionários recebam recursos de aprendizado consistentes e eficazes.

